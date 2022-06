Prokop (ANO): Nedovolíme, aby to zase Piráti s Praha Sobě zametli pod koberec

reklama

Anketa Je zákrok Fialovy vlády proti cenám energií dostatečný? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18550 lidí Milí sousedé, je tu můj poslední předprázdninový nedělní report! Než se všichni rozprchneme na dovolené, chci vám říct jednu důležitou věc! Už 23. září budou v Praze volby a budou strašně moc důležité.

Víte, že vám nejen tady píšu a točím videa o tom, co vše na Jižním Městě ale i v celé Praze pod současnou vládou Pirátů nefunguje. Korunu tomu nasadilo mafiánské hnutí STAN, které spolu s Piráty a Praha Sobě na magistrátu jeli v největší korupční a drogové kauze století.V hnutí ANO jsme dali dohromady ten nejlepší tým pro Jižní Město. V týmu máme zkušené odborníky, kteří zvládnou za 4 roky dát Prahu 11 zase dohromady. S Martinem Horákem jsme se nakonec dohodli, že já se svými zkušenostmi a mediální pozorností budu stát v čele a Martin mi bude krýt záda. Je to taky kvůli tomu, že Piráti rozpočet Prahy 11 přivedli úplně na buben, a Martin jako odborník na finance se bude muset věnovat naplno jen této oblasti, abychom vůbec mohli připravit rozpočet na příští rok! Představím vám teď prvních 6 kolegů z kandidátky, kterou jsme s Martinem dali dohromady. Jejich profily najdete i v našich nových novinách Jižní Město ŽIJE, které byste právě měli mít ve svých schránkách. Kdyby tomu tak nebylo, do komentářů vám dávám odkaz na elektronickou verzi. Začnu mnou, většina mě asi zná, ale třeba nevíte vše..

Ing. ONDŘEJ PROKOP36 LET, PROGRAMÁTOR

Na Jižním Městě jsem vyrostl a mám to štěstí, že tu můžu bydlet i dnes. O to víc mě mrzí, když se kvůli stále dražším životním nákladům musí lidé, co tu prožili většinu života, stěhovat pryč. Chci proto zajistit dostupné bydlení v Praze 11 jak pro děti stávajících obyvatel, tak seniory, aby si mohli užít klidné stáří tam, kde jsou doma. Zařídím dokončení rekonstrukce ubytovny Sandra, kde vzniknou nové byty pro mladé rodiny, učitele, hasiče, zdravotní sestřičky nebo policisty, a dohlédnu na to, aby se v dostupné bydlení proměnil také sousední Hotel Opatov. Zároveň budu prosazovat snížení daně z nemovitosti a zastavení zdražování vodného, stočného, vývozu odpadů či jízdného MHD. Obyvatelé Prahy 11 přece za ekonomickou krizi nemohou – tak proč by na ni měli doplácet?

Ing. MARTIN HORÁK50 LET, EKONOM

Celý život pracuje s čísly a je zvyklý šetřit, proto mu i hodně vadí, jak současná rada naší městské části rozhazuje – a hlavně za co peníze nás všech utrácí! Kvůli nepřipravenosti průběhu zastupitelstva ze strany radních se jednání protahují na dva dny, což stojí Prahu 11 statisíce korun. Tyto peníze by přitom mohly lépe posloužit k opravě laviček, škol a školek nebo dotování teplých obědů pro jihoměstské seniory. Na hospodaření městské části si tak chce pořádně posvítit a zajistit, aby se peníze místo na hlouposti vydávaly na to, co obyvatelé Prahy 11 skutečně potřebují. Vedle toho je jeho cílem vytvořit v rozpočtu finanční rezervu na horší časy nebo nenadálé události, aby byla v případě krize městská část vždy schopná pomoci svým občanům.

Mgr. BLANKA HRUDKOVÁ44 LET, SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA NA ZŠ

Jako speciální pedagožka s dvacetiletou praxí denně vídá, s jakými výzvami se musí rodiče školáků potýkat. Po složitém období pandemie covid-19, kdy museli rodiče skloubit pracovní povinnosti s náročnou on-line výuku, nyní zase čelí neúnosnému zdražování i těch nejzákladnějších potřeb. Řada dětí se tak kvůli napnutému rodinnému rozpočtu musí vzdát oblíbených kroužků a někdy dokonce i obědů, na které už nezbývají nance. Chce proto do škol zavést bezplatné sociální poradny, které rodičům školáků pomůžou s překlenutím současné ekonomické krize. Maximální podporu městské části si ale zaslouží i učitelé: aby se našim dětem dostalo ve školách co nejkvalitnější péče, bude pro pedagogy prosazovat dotace na další vzdělávání a zajištění dostupného bydlení.

TOMÁŠ BŘÍZA49 LET, VEDOUCÍ PROVOZU FYZICKÉ INFRASTRUKTURY

Když před pár lety už podesáté objížděl sídliště, aby našel volné parkovací místo, dostal hrozný vztek. Copak na radnici nevidí, že tu místní nemají kde zaparkovat? Protože v dopravě pracuje, rozhodl se být užitečný a stal se členem Dopravní komise, která má vedení Prahy 11 v téhle oblasti radit. Jak to dopadlo, asi tušíte: páni politici si poradit nenechali, a tak i přes všechny volební sliby doteď nevyrostl na Jižním Městě ani jeden parkovací dům! Chce to napravit a zajistit, aby už obyvatelé Prahy 11 nemuseli svůj volný čas trávit zoufalým hledáním parkovacího místa.Stejně tak bude tlačit na urychlenou dostavbu okruhu 511, který z Jižního Města odvede většinu tranzitní dopravy. Zasloužíme si přece čistý vzduch, a ne další roky dýchat zplodiny z náklaďáků!

RADEK ŠIMON48 LET, TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIK

Přes 42 let bydlí na Jižním Městě a rád by tu v budoucnu také zestárnul. Tím spíš už dál nemůžu přihlížet tomu, jak v posledních měsících naše městská část chátrá. Jako předseda SVJ v domě, kde bydlí už mnohokrát žádal vedení Prahy 11 o opravu rozpadlých laviček, chodníků plných výmolů nebo vynesení přetékajících košů. Často s nulovým výsledkem. Chce proto prosadit rychlou a důslednou údržbu veřejných prostranství a aby městská část místo do politických trak investovala do toho, co slouží občanům: oprav škol, školek, chodníků i bytových domů.Bude také trvat na zachování lékařské pohotovosti pro dospělé a jejím rozšíření o dětskou část. Vždyť domov má být místem, kde se cítíte bezpečně, a pro to je dostupná lékařská péče nezbytná.

PETR SÝKORA57 LET, SPORTOVNÍ TRENÉR MLÁDEŽE

Má čtyři děti a všechny je vedl ke sportu. Jde totiž o skvělou průpravu do života: sport vás naučí překonávat překážky, ale i umět přijmout prohru a chovat se férově. V dnešní době plné lákadel je sport navíc účinnou prevencí proti tomu, aby se děti chytly alkoholu, drog nebo špatné party. S touhle myšlenkou také před 12 lety založil fotbalový klub FK Dukla Jižní Město, kterým už prošly stovky malých sportovců. Mnoha rodičům už však při současném zdražování nezbývají na sportovní kroužky dětí peníze.Chce proto zajistit, aby Praha 11 finančně přispívala na sportovní kroužky dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit plnou cenu. Bude rovněž prosazovat zavedení projektu Trenéři do škol na jihoměstských školách, aby si děti mohly různé druhy sportů užít i v rámci hodin tělocviku.Během léta vás postupně budu seznamovat s dalšími kolegy z našeho týmu a také programem na další 4 roky, který budeme chtít pro nás sousedy z Jižního Města prosadit. A samozřejmě i pro další městské části v rámci mé kandidatury na magistrát. To, co jsem se naučil na Jižňáku, bych rád zužitkoval i na dalších pražských sídlištích, které často trápí podobné problémy.A teď už pojďme na souhrn týdne:

Pondělí

Na poradě vedení radní Prahy 11 projednali “šuplíkové” projekty. To znamená projekty, co někdo někdy rozpracoval, pak se daly do šuplíku a nikdo se jim dál nevěnoval. A schválili odepsání, to znamená zmačkání a vyhození do koše celé řady projektů. Minimálně z části je to zase další selhání Pirátského vedení Prahy 11, které není schopno navázat a pokračovat v rozpracovaných projektech, do kterých bylo vloženo spousta peněz daňových poplatníků.Namátkou jsem vybral třeba tyto projekty, které naši radní připravili k vyhození: Projekt na garáže Nešporova za které Praha 11 utratila více než 2 100 000 Kč! Projekt nové radnice za dokonce 21 milionů! Plány na X-TREME PARK za 250 000 Kč. Projekt na sportovní hřiště Klírova za 500 000 Kč. Plány na venkovní toalety za 100 000 Kč. Projekt na centrum volnočasových aktivit U staré pošty za 1 milion Kč. Studii parkovacího domu pro kola za 100 000 KčCelkem tak jedním hlasováním vyhodí projekty za desítky milionů Kč, které mohly 4 roky dopracovávat a neudělali na nich nic. Nechali je zastarat, aby je pak na konci volebního období vyhodili!Naopak bych pochválil, že se rozhodli odložit rozhodnutí o další investici do projektu Mobilní Rozhlas až po volbách. Stejně tak odložili start 4. ročníku participativního rozpočtu. Osobně bych byl rád, kdyby tato rada už do voleb raději nedělala vůbec nic.Jako vždy jsem byl i na Radě hl.m.Prahy. Ta se vedla skoro celá v kontextu důsledků mafiánské korupční kauzy, která otřásla základy magistrátu. Hana Kordová Marvanová na Radě navrhla celkem logicky, že by z dozorčí rady Dopravního podniku po kauze STANu měli odejít všichni političtí nominanti. Přece není možné, aby ti samí lidé, za kterých se tam měla dít závažná trestná činnost, nemohou dohlížet na změny kontroly, které tam teď probíhají. K mému úžasu tento návrh zablokovali Piráti a Čižinského Praha Sobě! Tedy ti lidé, pod kterými se v Dopravním podniku patrně kradlo, tam dál sedí a Piráti a Praha Sobě to tolerují.

Úterý

Ráno jsem měl schůzku s několika nájemníky obecních bytů. Stěžují si na špatná pravidla pro obsazování obecních bytů. Na nepořádek a hluk ze sousedních bytů. Jak asi víte, Piráti stěhují kvapně do obecních bytů bezdomovce a nepřizpůsobivé, kteří následně velmi komplikují důstojný život v domě. Hnutí ANO bude chtít tyto principy po volbách zásadně změnit. Není možné, aby někteří naši nájemníci trpěli, nemohli se vyspat a pak třeba dělali lékařské či jiné profese, kde nebudou odpočatí a mohou ohrozit ostatní.Pak jsem dal exkluzivní rozhovor k tomu co se dělo na pražském magistrátě. Mluvil jsem hlavně o tom, jak se ukazuje, že Prahu neřídil primátor Zdeněk Hřib, ale mafián Redl ze Zlína. Parťák z drogové mafie Radovana Krejčíře. Primátor by měl okamžitě skončit. Odkaz na rozhovor vám dávám do komentářů, rozhodně si jej dejte, stojí to za to!Večer v úterý byla fakt honička. Nejdřív jsem přijal pozvání do TV Barrandov, kde jsem byl s paní radní Hanou Kordovou Marvanovou, a opět tématem byla kauza mafie na pražském magistrátu.Pak jsme měli setkání na setkání členů hnutí ANO Prahy 1, 2, 3, 10 a 21 s Patrikem Nacherem, dorazil i Karel Havlíček. Chtěli jsme řešit hlavně předvolební témata, ale bohužel jsme se nemohli vyhnout ani aktuální kauze na magistrátu, která plní titulní strany novin už skoro týden.Pozdě večer jsem pak ještě přijal pozvání do Prima CNN News s Jiřím Pospíšilem, opět na stejné téma.

Středa

Jako každou středu jsem ráno publikoval komentář k bytové situaci v Praze. Odkaz naleznete níže.Od rána jinak zas pokračovalo Zastupitelstvo Prahy 11. Zástupci mafiánského hnutí STAN z Prahy 11 utekli z jednání místo, aby vysvětlili své propojení s Petrem Hlubučkem a jeho korupční a drogovou kauzou století!Bylo to další z nekonečné řad zastupitelstev Prahy 11. Ty se v naší městské části konají každých čtrnáct dní. Každá schůze přitom Prahu 11 stojí asi 250 000 Kč! Představte si kolik by za to bylo opravených chodníků, nových laviček nebo odpadkových košů. Starosta a radní tvrdí, že nemají ani na plavání pro děti! Je toho tolik, co nás na Jižním Městě trápí a peníze se mrhají na hodinové hádky a osobní spory.Odpovědnost za to nesou Piráti, konkrétně starosta Jiří Dohnal, který není dlouhodobě schopen se zastupiteli komunikovat a řídit průběh schůze.Ten den se schválili jen dva body. Dva body ze 40 a to po dvanácti hodinách jednání! Povedlo se odhlasovat usnesení, kde jsme se postavili za občany ze sousedství kolem plánovaného projektu nástavby ubytovna Vojtíškova na Jižním Městě II. Psal jsem vám o tom, i točil videa. Hnutí ANO je proti výstavbě projektu v této podobě a jsem rád, že se to s kolegyní z HPP11 Ivanou Hovorkovou podařilo prosadit. Odkopali se přitom opět Piráti a STAN, jejichž zastupitelé usnesení nepodpořili a místní lidé jsou jim tak zjevně ukradení. Ukázali jasně čí zájmy zastupují.Pak jsme schválili nekonfliktní bod závěrečný účet, a to je vše. Dalších asi 30 bodů zůstalo i po dvanácti hodinách jednání neprojednaných.Ještě se podařilo schválit připomínky k Metropolitnímu plánu. Zde se také po dlouhé diskusi našla shoda a prošla podpora všech připomínek. Sám jsem si osvojil připomínky občana ohledně nástavby staré Galaxie. Proti tomuto projektu dlouhodobě protestuji.Bezúspěšně jsem navrhoval na program bod s názvem:"Největší korupční a drogová kauza v historii pražského magistrátu a prošetření přesahu chapadel mafie hnutí STAN na Prahu 11".Chceme, aby STAN na Praze 11 vysvětlil své vztahy s Petrem Hlubučkem!Hnutí ANO Prahy 11 na zasedání zastupitelstva požádovalo, aby předsedkyně STAN Prahy 11 Ing. Radka Soukupová vysvětlila své úzké vztahy k bývalému náměstkovi primátora Petru Hlubučkovi, který byl nedávno policií zatčen a obviněn kvůli korupci spojené s veřejnými zakázkami Dopravního podniku Praha.Paní Soukupová je dlouhodobě známá jako skalní podporovatelka Petra Hlubučka. Vzhledem k tomu, že STAN na Praze 11 dlouhodobě působí v různých skupinách a komisích majících vliv na celou řadu investic, oprav, tedy i veřejných zakázek, chceme vědět, zda mafiánská magistrátní chobotnice neměla svá chapadla i u nás.Kromě toho zastupitele za ANO znepokojuje, že STAN ve spojení s Piráty byli hlavními propagátory sporného projektu výstavy Areálu ledových sportů, proto by se rádi ujistili, zda kauza Petra Hlubučka nemohla zasáhnout i do tohoto projektu.Koalici STAN a Pirátů se však evidentně nic veřejně vysvětlovat nechce a odpovědí se nám v rámci zastupitelstva nedostalo. Pevně věříme, že si o tom občané udělají vlastní obrázek.Krátce po tom odešla z jednání i předsedkyně hnutí STAN Prahy 11 Radka Soukupová, která se patrně bála, že bod navrhneme znovu. To se bála oprávněně, budu to chtít zařadit a projednat i příště!Nedošlo ani na hlasování o prodeji podílu v projektu Arény ledových sportů, protože zastupitelé z Hnutí pro Prahu 11 odešli ze sálu. Udělali tak zastupitelstvo pozdě večer neusnášeníschopné a schůze byla znovu přerušena a budeme se muset sejít zase znovu. A zase to bude stát daňové poplatníky dalšího čtvrt milionu!To je výsledek vládnutí Pirátů na Praze 11. Starosta Jiří Dohnal by měl rezignovat a předat funkci starosty někomu, kdo by zvládl Prahu 11 důstojně dovést do voleb!

Čtvrtek

Celý den probíhalo veřejné projednání návrhu Metropolitního plánu v CAMPu. My jsme za Prahu 11 k němu dali velmi přísné připomínky, tak jsem si poslechl, jak to s ním bude. A myslím, že jen tak nebude. Podobně kritičtí jsou i z jiných městských částí. Přípravu Metropolitního plánu vidím jako další z obrovských selhání této magistrátní vlády.Odpoledne jsem pak točil podcast se Standou Brunclíkem na pivu. Jsem zvědavý jak to vyjde, snažil jsem se dodržet formát a povídat si opravdu uvolněně u piva. Tak uvidíme, brzy vás s výsledkem seznámím na mých sítích.Večer pak proběhlo poslední setkání členů hnutí ANO s Patrikem Nacherem na Praze 13, pozvání přijali kolegové z Prahy 5, 6, 17. Dorazil i ministr stínové vlády Karel Havlíček.Téma večera byl středeční uplakaný projev premiéra Fialy a vše, co s tím souvisí. Víte třeba, že neschopností naší vlády máme 7x dražší energie než Portugalsko? Hnutí ANO má řadu návrhů, jak zlevnit lidem dnešní drahý život nejen v Praze.Sledujte mé sociální sítě. Postupně vám začneme představovat náš program. Hnutí ANO je jediná autentická opozice pro všechny, kteří jsou nespokojení se současnou vládou! Budem moc rádi za vaše komentáře a podněty.

Pátek

V pátek jsem byl dopoledne na úřadě radnice Praha 11. Potřeboval jsem si ověřit nějaké informace před dalším pokračováním zastupitelstva u úředníků. Byl jsem rád, že jsem je po čase zase mohl vidět! V poledne jsem si dal schůzku s Martinem Sedeke (ODS), abych mu vysvětlil v jakých projektech na Jižním Městě prostě hnutí ANO nemůže ustoupit občanům a proč a jsem rád, že jsme našli shodu. I na připomínkách k Metropolitnímu plánu.V pondělí nás čeká mimořádná schůze Zastupitelstva, kterou jsme svolali za opozici ke kauze mafiánského řízení magistrátu. Budeme chtít vyvodit politickou odpovědnost a rezignaci primátora Hřiba a náměstka Scheinherra. Tak sledujte určitě, jak se to bude vyvíjet. My to takhle prostě jen tak nenecháme, aby to zase Piráti s Praha Sobě zametli pod koberec, jak se to obvykle dělá!Tím se dostáváme na konec. Dnes je to trochu delší, tak se omlouvám, ale jsem vděčný každému, kdo mé reporty čte! Budu se těšit zase na příště. Mějte hezký začátek týdne.

Převzato z Profilu.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Znovu k rozpočtovému určení daní Prokop (ANO): Chceme, aby STAN na Praze 11 vysvětlil své vztahy s Petrem Hlubučkem Prokop (ANO): Balíček pomoci Pražanům Prokop (ANO): Reakce na korupční kauzu na magistrátu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama