Prokop (ANO): Obce kolem parku jsou na turismu hodně závislé

Nebudu se jako Emma Smetana fotit na spáleništi, ale škody jsou opravdu obrovské. Je to vidět i na množství zvěře, která byla zjevně vyhnána do okolních lesů. Ty jsou jí plné a hladová zvěř se chodí napást i všem sousedům v okolí na zahrady. Jen za dnešek jsme u nás viděli dva obrovské jeleny. Ty jsme dřív potkávali jen zřídka. Chtěl jsem vás jako člověk, který to tu opravdu miluje, poprosit: sledujte oficiální stránky Hřenska a národního parku a, až to bude možné a bezpečné, udělejte si výlet a utraťte u místních nějaké peníze v hospodě nebo cukrárně. I tím totiž pomůžete k obnově celé lokality. Obce kolem parku jsou na turismu hodně závislé. Pomoci samozřejmě můžete i finančním darem. Doporučuji oficiální sbírku uvedenou na webu Hřenska.Každopádně pojďme na tradiční týdenní report. Ač je léto, tak tento týden byl opravdu nabitý.

Pondělí

V pondělí se konečně sešli naši radní na Praze 11 po dlouhých dovolených a projednávali třeba výměnu osvětlení sportovního hřiště u objektu Hrabákova 2001, které dnes skoro nefunguje. To chválím! Doufám, že současně vyřeší i to, že to mnoha našim sousedům dnes při večerních zápasech svítí do oken.Co mi přijde v dnešní úplná blbost, je nákup železného zlatého klíče MČ Prahy 11 asi za 5 tisíc. Nejspíš zase proto, aby měl pirátský starosta co fotit na Facebook.Schválili dále nákup 35 notebooků pro nové zastupitele. Co se mi vůbec nelíbí, je fakt, že naši radní rozhodli, že budou uplatňovat nově DPH u nájemného u Pochozí zóny Háje! To znamená, že se řadě drobným nájemcům, kteří nejsou plátci DPH, zdraží nájemné skokově o 21 %! A to v dnešní době krize, velké inflace a zdražování energií! Chápete to? Na Radě schválili navýšení ceny oprav střechy KC Zahrada asi o 170 tisíc Kč. Za mě velká škoda, že to tak zdržovali. Kdyby spustili opravu hned, jak jsem ji ještě připravil já, nemuselo se platit navíc kvůli inflaci.To samé schválili u rekonstrukce vnitrobloku Jurkovičova - Jažlovická. Další zdražení oproti původně uzavřené smlouvě skoro o 150 tisíc. Je pro mě neuvěřitelné, že takto jednoduchý vnitroblok Prahu 11 stál nakonec přes 3 miliony Kč!Potěšilo mě ale, že schválili novou smlouvu pro Senior Taxi. Služba tak neskončí a bude dál pokračovat. Jde o jeden z úspěchů, které prosadilo na Praze 11 hnutí ANO!V pondělí večer jsem pak měl další pivo s občany. Tentokrát ve Stodole na Hájích. Strašně moc díky za to, kolik vás na piva se mnou chodí! Nosíte nám spoustu skvělých podnětů a nápadů. Nejčastější problémy Jižňáku se obvykle na pivu probírají opakovaně, ale mnoho z vás za námi přichází s věcmi, které by nás třeba ani nenapadly. Za to vám patří veliký dík!Při příležitosti tohoto setkání jsem rozdal řadu výtisků své nové knihy. Tu si mimochodem můžete nechat poslat zdarma! Dám vám odkaz do komentářů.

Úterý

V úterý jsem doháněl resty a také jsme s kolegy připravovali web a logistiku pro distribuci mé nové knihy. Na odpoledne jsem si domluvil schůzky s občany, které jsem potkal za poslední týdny v ulicích a kteří požádali o samostatné setkání. Řešili jsme třeba nešťastně plánovaný nový Rohanský most, který vadí řadě lidí z Prahy 7, nebo podezřelé zakázky na Praze 11 pod Piráty. A samozřejmě tristní situaci s parkováním na Praze 11.Zbytek dne jsem se připravoval na středeční zastupitelstvo, kde jsem měl několik tisků.

Středa

Ve středu jsem oficiálně hned ráno vypustil do éteru mou novou knihu o bydlení v Praze! Čím déle se zabývám problémy, které Praha řeší (a že jich opravdu není málo), a čím více se zajímám o rozdíly mezi ní a ostatními metropolemi, tím silněji si uvědomuji, jak důležité je mít dlouhodobou a jasnou vizi, jakým směrem se rozvoj města bude ubírat. A právě ta, jak se domnívám, Praze citelně chybí.Představu o tom, jak má město vypadat, aby se v něm jeho obyvatelům dobře žilo a návštěvníci se do něj rádi vraceli, nicméně nelze řídit shora. Musí vycházet z široké, celospolečenské diskuse, ve které zazní slovo odborníků, zástupců státních institucí, soukromé sféry, ale také hlas samotných Pražanů.V rámci působení v komunální politice jsem se setkal se spoustou zajímavých osobností, kteří mají do diskuse o budoucnosti Prahy hodně čím přispět. Před časem mě proto napadlo, že bych některé z nich mohl vyzpovídat a jejich názory na rozvoj města uceleně zprostředkovat nejširší veřejnosti.Výsledkem je kniha rozhovorů s devíti inspirativními lidmi o tom, co Prahu trápí a jak jí dát podobu, jakou si zaslouží. Publikace je samozřejmě zdarma a rád věnuji výtisk každému, komu není osud našeho hlavního města lhostejný. Nechte si ji zaslat zdarma poštou nebo si stáhněte elektronicky. Po prvních dnech eviduji několik stovek zájemců, kteří chtějí knihu poslat. Dalších několik stovek jsem jich rozdal na sousedském pivu a dalších akcích, které byly tento týden v ulicích. Díky za ten obrovský zájem. Vaše žádosti o osobní věnování mě pak skutečně dojímají. Mít jednou svou knihu byl můj sen od dětství, kdy jsem se pokoušel psát různé povídky a pohádky... Kromě toho bylo zastupitelstvo Prahy 11. Jsme jedna z mála městských částí, která jedná i v létě, protože jsme nebyli už od června (ani na počtvrté) schopni dokončit jednání vedené Piráty.Za občany jsme chtěli projednat několik důležitých bodů.

Parkoviště Kaplanova, kde soukromý investor zabral pozemky a zabránil místním bezplatně a volně parkovat. Bez předchozího informování lidí.

Parkoviště Ledvinova, které se začalo oplocovat na základě rozhodnutí Pirátů uzavřít ho veřejnosti a udělat ho placeným. Bez předchozího informování lidí.

Investiční záměr v ul. Leopoldova, tzv. Iceland, kteří za námi přišli řešit i občané.Piráti a TOPSTAN nic z toho nechtěli připustit! Nechtěli dovolit projednání těchto bodů, ačkoliv právě kvůli nim přišli za námi na zastupitelstvo občané a doufali, že dostanou také slovo a budou konečně vyslechnuti. Hnutí ANO, Hnutí pro Prahu 11 i ODS byli pro a chtěli jsme to s lidmi řešit. Naopak Piráti a TOPSTAN bránili občanům diskutovat a odmítali možnou debatu.Chtěl jsem prosadit alespoň malý kompromis a dát lidem možnost vystoupit před zastupiteli v interpelacích. Taktéž nebylo přijato. Pamatujte na toto chování Pirátů a TOPSTAN před volbami.Jednali jsme alespoň o Hotelu Opatov a Sandře. Často mi píšete kvůli obavě, jak to bude s parkováním v oblasti, jakmile se oba objekty dokončí a nastěhují se tam noví obyvatelé. Já jsem navrhl usnesení, aby nebylo možné domy zprovoznit, dokud nebude vyřešeno parkování místní. Piráti opět odmítli.Dále jsem navrhoval, aby se stavba Hotelu Opatov přerušila vždy na víkend. Lidé mi totiž také často píšou kvůli šílenému hluku, který je teď v létě vážně nepříjemný. Přál jsem si ulehčit jim alespoň takto na víkendy, kdy jsou lidé s dětmi doma. Piráti opět byli proti.Jedno pozitivum se nakonec povedlo. Pod tlakem mnoha občanů, kteří i na moji výzvu přišli na 17. hodinu kvůli parkovišti Kaplanova, nakonec Piráti povolili a schválili na program tento bod. Po delší diskusi jsme dokázali z opozice prosadit většinu usnesení, které zpracovala zastupitelka paní Malá (HPP11), a tím začali jasně řešit tuto složitou situaci s parkováním v lokalitě pro místní.Na závěr ještě jedna velmi pozitivní zpráva! Po nekonečných měsících dohadů se nám podařilo dotlačit MČ Praha 11 k prodeji svého podílu v problematické Aréně ledových sportů. Město tak získá desítky miliónů zpátky. Peníze, které může využít k realizaci spousty skvělých projektů. O tom jsem v týdnu psal samostatný článek, ten vám dávám do komentářů.

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsme měli s Patrikem Nacherem velkou akci na metru Prosek. Přišlo vás hodně a jsme za to společně s Patrikem moc vděční! Potřásli jsme si rukou se spoustou z vás a povídali si o tom, co vás trápí. Vaše podněty jsou pro nás velmi důležité. Pokud jste to dnes náhodou nestihli, neváhejte dorazit v pondelí 15.8.! Už od 8:00 budeme za Poliklinikou Šustova na Praze 11, vedle Centra Chodov. Těšíme se na vás! Video a fotky vám dávám do komentářů a najdete je hlavně i na mém Instagramu. Pokud mě tam ještě nesledujete, připojím vám také odkaz do komentářů.

Pátek

V pátek jsme s Patrikem začínali hned v 8 ráno v Krči u Modrého Pavilonu. Dělá mi velkou radost, když se s vámi můžu osobně potkat a popovídat si. Taky jsem točil rozhovor o volbách pro TV Praha a měl několik schůzek s občany.Pokud jste třeba nestihli, další příležitosti, kdy se můžeme vidět, jsou:

V pondělí 15.8. od 8:00 - 11:00 Pojízdná kavárna u polikliniky Šustova, vedle OC Chodov, Praha 11

V úterý 16.8. od 8:00 - 11:00 Pojízdná kavárna u Ronda Lužiny, Praha 13

V úterý 16.8. od 19:00 - 22:00 Pivo s Ondrou v XL Restaurant, Květnového vítězství Praha 11

Ve středu 17.8. od 8:00 - 11:00 Pojízdná kavárna na Praze 14, místo ještě upřesníme

Ve středu 17.8. od 16:00 - 19:00 Rodinné odpoledne na Slunečném náměstí, Praha 13Na všech akcích budou moje knihy a hlavně dobrá nálada a zájem o vaše podněty, které bychom s kolegy mohli v Praze vyřešit, aby se nám tu společně žilo líp! S hnutí ANO bude zase líp!Sledujte moje sítě, další akce budu avizovat, těším se na shledání! A tím bychom byli opět na konci. Moc vám děkuji za to, že čtete moje reporty! Přeji vám hezký start týdne a mějte se co nejlépe!

