Prokop (ANO): Podivné rozdělování IT zakázek na Magistrátu hl. m. Prahy

Viděli jste včera TV Nova? Už i v televizi se probírají Hřibovy podfuky. Nejnověji jsou to podivné zakázky za IT služby v hodnotě desítek miliónů, které magistrát přerozdělil bez soutěže mezi spřátelené firmy Pirátů.

reklama

Už jsem o tom ostatně mnohokrát psal. Víte, co je smutné? Koalice v čele s panem Hřibem nám nedokáže zodpovědět jednoduché otázky, např. podle čeho vybírali tyto firmy, a místo toho se do nás naváží a zoufale útočí. Místo aby vysvětlil nařčení z korupce, tak se brání argumentem, že “pokračoval v pravidlech, které nastavily předchozí vlády ODS a ANO”. Pravidla, co jsme kdysi nastavili, jsou jedna věc, ale zákon o zákazu dělení zakázek věc druhá. My zákon dodržovali.

Je smutné, že Piráti zjevně potřebují tvrdší interní pravidla, aby jejich lidé dodržovali zákon. A to pominu fakt, že už jsou tři roky v úřadě... Proč to tedy nezměnili už dávno? Znamená to, že když Pirát krade, tak za to může opozice? To jako vážně? Kuriózní je také to, že primátorovi přijde v pohodě dávat zakázky firmám, které nemají zaměstnance a sídlí na virtuálních sídlech. Takzvaně prázdným schránkám. Prý jsou tyhle firmy levnější, a proto to je v pořádku. A jakou dodají městu kvalitu firmy bez zaměstnanců a zkušeností? To už neřekl.

Na otázku, proč mě pan Hřib v přímém přenosu uráží místo toho, aby podal věcné vysvětlení, se snad ani ptát nebudu. Není žádné tajemství, že mezi mnou a panem primátorem nepanuje žádné velké přátelství (snad kromě toho facebookového, viďte, Zdeňku), ale já pana Hřiba neurážím, jen se slušně ptám na otázky tak, jak to opozice dělat má. Místo odpovědí ale dostávám jen urážky. Takhle se má chovat primátor hl. m. Prahy? Názor už si udělejte sami.

Anketa Je pro vás manželství homosexuálů důležité téma, podle kterého se bude rozhodovat ve volbách? Ano, podpořím toho, kdo to hlasitě podpoří 3% Ano, podpořím toho, kdo to hlasitě odmítne 82% Ne, není to důležité téma 15% Nevím 0% hlasovalo: 495 lidí

Na reportáž se můžete podívat ZDE. P.S. Pokud jste mé minulé příspěvky nečetli, kopíruji vám sem odkazy…

Stojí to za to.Piráti v Praze dokázali za jediný rok utratit 109 miliónů Kč za IT služby “z ruky” a to BEZ SOUTĚŽE. Magicky bv režimu “veřejných zakázek malého rozsahu”. O pirátském kouzelníkovi s veřejnými zakázkami jménem Milan Krch se dočtete více ZDE.

Webová stránka Portál Pražana, která stála Prahu na výrobě už 24 miliónů Kč a další miliony ještě asi stát bude, přestože ji skoro žádný Pražan nepoužívá. Jedná se o natolik pochybnou investici, že kvůli ní bylo podáno i trestní oznámení. Podrobnější info ZDE.

Jak Praha zdražuje MHD pro děti, seniory i dospělé ve stejné době, kdy schválila vybudování 5x předraženějších přístřešků zastávek, zbytečně vyhazuje miliony korun za nový vzhled pro dopravní vozy, chystá se stavět Metro D za 2x vyšší ceny, než je běžné ve světě. Podrobnější info ZDE.

Pan primátor s úsměvem slibuje, že vyhodí 10 procent úředníků, aby ušetřil, ale už neříká, že chce také utratit 30 milionů korun ročně za soukromé služby svých expertů. Podrobnější info ZDE.

Pirátská trafikárna, známá jako Pražský inovační institut, je dalším důkazem toho, že jsou hesla Pirátů pouze prázdnými frázemi. Přečtěte si, jak pirát Daniel Mazur dostal teplé místečko za 80 tisíc korun měsíčně hned potom, co ho odvolali z pozice starosty Prahy 5. ZDE

Piráti v Praze způsobili chaotickými uzavírkami a naprosto dezorganizovanými pracemi totální dopravní kolaps, kdy už ani sanitky nemohou na některých místech projet k těm, kteří je zrovna potřebují. A jak reagovali na kritiku? “Pražané by si měli zvyknout, že auta nejsou pro každého,” tvrdí a asi od nás očekávají, že budeme raději jezdit MHD.

(převzato z Profilu)

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Správný Pirát pluje na lodi Prokop (ANO): Pražský inovační institut "odkladištěm" pro nezaměstnané či odvolané Piráty? Prokop (ANO): Čeká nás koupě bytů pouze v aukcích? Prokop (ANO): Týdenní report z Jižního Města (09. - 15. 08. 2021)

Článek byl převzat z Profilu Ing. Ondřej Prokop

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.