Prokop (ANO): Týdenní report z Jižního Města (11. - 17. 10. 2021)

Manuální práce na zahradě mě vždy skvěle vyčistí hlavu, taky to tak máte? Po tom, co se dělo teď na Jižňáku, po kampani, kde jsem pomáhal Patriku Nacherovi, a po uplynulém týdnu jsem už fakt potřeboval vypnout. Jak jste strávili tenhle víkend vy? Napište mi do komentářů. Budu rád za inspiraci, jak se vy regenerujete a nabíráte síly na další pracovní týdny! A co se teda dělo tenhle týden? Upřímně jsem si myslel, že po mém odvolání na Praze 11 budu mít trošku klid. Tedy, že si přeberu papíry, uklidím kancelář, strávím víc času s rodinou. Nicméně opak je pravdou. Od pondělí ráno jsem se vůbec nezastavil ani na minutu.

Pondělí

V pondělí byla porada a rada na Praze 11. Tam už naštěstí trávit čas nemusím. Takže vždy dostávám jen hlášení od klubu, o čem se tam zase hádali a co neudělali. Je to skoro až k pláči, jak na to teď, když tam nejsem, kašlou. Za klub jsme připravili přerozdělení kompetencí, které po mě zdědil starosta Jiří Dohnal. A co myslíte? Bývalý koaličníci to odložili, že o tom ani nebudou jednat a že si to musí rozmyslet. Mezitím mi den co den píšou občané, naši nájemci, firmy, že nemají odpovědi, že potřebují součinnost úřadu a politiků. A starosta? Ten si řeší předávání vyznamenání, chodí na návštěvy k seniorům, fotí se na Facebook a zjevně je zcela vysmátý. Přitom se na tom Facebooku ale spíš vysmívá občanům, kteří potřebují pomoct a kterým neodpovídá.Taktéž odložili a neprojednali ani na podruhé změnu odměňování orgánů Jihoměstské majetkové, a.s. To je poslední věc, kterou jsem před mým odvoláním už nestihl projednat, ale kompletně jsem ji připravil. Ačkoli se můj kolega Petr Jirava snaží věci po mě v radě dotáhnout, starosta Dohnal z Pirátské strany a Jakub Lepš z TOP09 to intenzivně ignorují a sabotují. Já se věnoval opoziční práci na radě hl.m.Prahy, kam z pozice předsedy klubu zastupitelů pravidelně chodím. Byl jsem tak zas svědkem úžasného dvojího metru pirátského primátora Zdeňka Hřiba, který se na radě pohádal s náměstkem Pavlem Vyhnánkem (Praha Sobě). Sporem se stala další “podezřelá” IT zakázka, jak jinak. Tu chce vypisovat pirátský primátor a Pavlu Vyhnánkovi se nelíbilo, že má primátor nastavená kritéria výběru dodavatele jinak než jen na cenu. Přitom to byl právě primátor, který v minulosti trval u řady výběrových řízení svých kolegů, aby byly přepracovány tak, aby se vybíralo jen na cenu. Tedy to, co chce primátor Hřib po ostatních v radě, sám nedodržuje. Překvapí to vůbec ještě někoho?Večer jsme pak měli na magistrátu klub, kde jsme řešili strategii a podněty na zastupitelstvo.

Úterý

V úterý jsem k mému velkému rozčarování zjistil, že si starosta Jiří Dohnal zatím stále nepřevzal a tedy asi ani nepřečetl předávací protokol, který jsem mu minulý týden připravil a osobně předal. Minulou neděli jsem vám z něj citoval do reportu a on za týden nebyl schopen protokol ani převzít, natož z něj cokoli odpracovat. Protože na některých projektech může vznikat škoda i z prostého nicnedělání, hned jsem sednul k počítači a sepsal starostovi (ale radši i celé radě) dopis, kde jsem popsal 7 ZÁSADNÍCH rizik a problémů, které hrozí u projektu rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra. Tam to fakt není legrace a pokud nic neudělají, můžou Praze 11 způsobit obrovské škody. Na dopis vám dávám odkaz v komentářích. Raději jsem ho i zveřejnil, abych se vyhnul zas nějakým lžím ze strany starosty Dohnala a místostarosty Lepše, že jsem to neposlal, nepředal nebo například, že o tom nevěděli. Jsou to neskuteční usvědčení lháři oba dva. Do dneška tvrdí různě, že třeba nevěděli o zatékání do Sandry a že jsem to prý tajil. Přitom už v polovině roku 2019 dostali a vzali na vědomí na radě stavebně technický průzkum budovy, který to přesně popisoval. To, že lže pirátský starosta, tak trošku člověk i čeká už jen z toho titulu, že to je prostě “pirát”. Ale že má zapotřebí takto lhát vzdělaný člověk, vysokoškolský profesor a amerikanista, který se hrdě hlásí k odkazu Václava Havla, Jakub Lepš z TOP09, to mě nepřestává fascinovat. Během dne mě pak navštívilo několik občanů z Prahy 11, kteří mi všichni vyjádřili velkou podporu a nepochopení, jak mě mohli tito lidé odvolat. Občané mají velký strach, co bude s jejich problémy, kdo se o ně místo mě postará a kdo jim bude naslouchat. Chci vám všem znovu napsat, že u mě má stále dveře otevřené vážně každý. A to, že už nejsem místostarosta, sice situaci v pomoci trochu komplikuje, ale neblokuje. Například se dvěma občany jsme se dohodli, že jejich problém přeneseme na plénum zastupitelstva a pokusíme se na zastupitelstvu prosadit řešení, které prostě bude muset zbylé torzo rady provést bez ohledu na to, zda mi chtějí vyjít vstříc nebo ne.Odpoledne pak proběhl Kontrolní výbor zastupitelstva hl.m.Prahy, kde jsem místopředsedou. Mám na starosti několik probíhajících kauz, jako jsou třeba podezřelé pirátské IT zakázky, které dnes už řeší i ÚOHS. Představte si, že na úterý byl pozván pan primátor Zdeněk Hřib a jeho věrný šéf odboru IT pirátský supertrafikant a zastupitel středočeského kraje Milan Krch a oba se omluvili. Zdeněk Hřib radši uletěl do Bruselu předávat “Havlovu lavičku” a Milan Krch raději onemocněl, než aby přišel vysvětlit jejich problematické IT zakázky, které 2 roky rozdělují svým pirátským kamarádíčkům. Buďto protiprávně nebo minimálně neeticky. Dále jsem na kontrolním výboru otevřel kauzu mimořádných sportovních grantů, kde piráti porušují své vlastní pravidla. Radní pro transparentnost Adam Zábranský (Piráti) připravil a prosadil pravidla pro to, jak se smějí a nesmějí rozdělovat granty, aby následně jeho stranický kolega Vít Šimral připravil tisk pro dotaci na olympijský kemp, kde tyto zásady bezprecedentně porušil. Nevadilo jim ani to, že na to dostali negativní a nedoporučující stanovisko legislativního odboru, a stejně si tu dotaci prosadili proti všem. Na kontrolní výbor na rozdíl od primátora aspoň oba dorazili a situaci se snažili vysvětlit. Za což jim patří dík.Večer jsem pak na Prima CNN NEWS komentoval výsledky voleb a to, zda na ně mohla mít vliv i politika Pirátů v Praze. Za mě rozhodně ANO, na záznam se můžete mrknout tady u mě na stránce, odkaz vám dávám do komentářů.

Středa

Ráno jsem vám zase komentoval bytovou situaci v mém pravidelném “bytovém okénku” tak jako každý týden. Tentokrát jsem komentoval vznik státní developreské společnosti, za kterou stojí končící ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Před několika měsíci jsem tu avizoval vznik Pražské developerské společnosti, která podpoří rozvoj městského nájemního bydlení v hlavním městě. Podobný subjekt nyní vzniká pod vedením ministerstva pro místní rozvoj také na státní úrovni a jeho pilotní projekt by měl na realitní trh přinést 1380 obecních bytů za přibližně 3 miliardy korun. Stejně jako v případě městského developera se i zde při výstavbě počítá se spoluprací státního a soukromého sektoru. Ta bude probíhat na základě tak zvaného PPP, tedy modelu, kdy stavitelem i provozovatelem nájemních bytů bude soukromá společnost, zatímco obec nebo stát bude nemovitosti postupně splácet. V České republice má tento způsob financování zatím málo prošlapanou cestou, avšak ve Francii, která je v tomto ohledu v Evropě průkopníkem, úspěšně funguje již několik desetiletí. Pevně věřím, že spojení soukromého sektoru, který disponuje potřebnými financemi, a státu jakožto vlastníka mnoha pozemků i know-how v oblasti administrativy, se osvědčí také v našich podmínkách. Stejně tak doufám, že směr, který v oblasti stavebního rozvoje načrtlo ministerstvo pro místní rozvoj řízené ministryní Klárou Dostálovou, udrží i její případný nástupce.Co si o developerské společnosti zřízené pod vedením ministerstva pro místní rozvoj myslíte vy? Je to dobrý nápad? Napište mi, jako obvykle svůj názor do komentáře pod příspěvek.Ve středu jsem pak měl ještě celé dopoledne opět schůzky s občany a řešil jsem přípravu na zastupitelstvo a odpovídal jsem na e-maily a zprávy, které mi pořád posíláte. Nejsem schopen to vše vyřizovat “on-line”, takže si na to už musím v kalendáři blokovat konkrétní dny.

Čtvrtek

Ve čtvrtek proběhlo další zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zas bylo plné různých témat, které jsem chtěl ještě rozšířit. Zastupitelstvo začalo tradičně tím, že pirátský primátor Zdeněk Hřib zase začátek nestihl. Všichni jsme tam čekali od 8:30 ráno a on se uráčil přijít až v 8:50. Pohrdá tak časem desítek dalších lidí. Místo, aby aspoň přiznal, že i on má problémy s dopravou, kterou totálně nezvládá řídit, začal schůzi bez jakékoli omluvy. My jsme mu za to s kolegy z hnutí ANO připravili další “vtipnou” ceduli, kde satiricky popisujeme to, jak se staví k dopravě v Praze. Prohlédnout si ji můžete v komentářích.Navrhl jsem jednat o zhoršeném fungování výborů. Vůbec se v poslední době nesešly výbory pro územní rozvoj, sport ani majetek. Přitom jejich předsedové (Piráti, Praha Sobě a TOP09) berou přes 80 tisíc Kč měsíčně z daní Pražanů. Chci se ptát za co?Je třeba upozornit, že ještě u výboru pro územní rozvoj jsou na plný úvazek zaměstnání (uvolněni) dokonce dva zastupitelé předseda Petr Zeman (Praha Sobě) a Tomáš Murňák (Piráti). Oba berou přes 80 tisíc Kč měsíčně za práci pro výbor a nestojí jim to za to, aby se výbor vůbec sešel. Zastupitelstvo o tom jednat odmítlo.Na program jednání jsem dále navrhl bod týkající se výměny zastávek MHD, která je podle mě problematická a musí se na ni posvítit.V Praze má být do dvou let vyměněno asi 900 zastávek městské hromadné dopravy, odpadkové koše, zábradlí a další prvky tzv. městského mobiliáře. Doposud je provozovala francouzská firma JCDecaux, která měla smlouvu s Prahou od roku 1994. Už v roce 2016 se rada pod vedením primátorky Krnáčové dohodla, že smlouvu neprodlouží a od roku 2021 bude mít Praha mobiliář dle vlastního designu, který vybere v mezinárodní architektonické soutěži a který bude lépe vyhovovat vizuálnímu stylu hlavního města. Od začátku odborníci a nezávislé instituce doporučovaly, že Praha má vybrat někoho, kdo bude podobně jako dříve JCDecaux dodávat službu: bude se o zastávky starat, bude platit víc než dosud a postaví více zastávek i tam, kde jsou již 40 a více let staré drátoskleněné nevzhledné kraksny. Jen to vysoutěžit transparentně a pro Prahu za výhodnějších podmínek, protože o nevýhodnosti původní smlouvy mluvilo hnutí ANO už od roku 2014!Celá věc se však zasekla a nejde to svádět jen na koronavirus. V současné chvíli má město prostřednictvím své firmy Technologie HMP uzavřenou smlouvu, podle které má být každého půl roku vyměněna třetina prvků mobiliáře. Už nyní je ale Praha několik měsíců ve zpoždění a vše se navíc neúměrně prodražuje. Proto je na místě řada otázek. Proč má výměna mobiliáře zpoždění a je pravda, že dosud není k dispozici ani jedna zastávka? Už je vysoutěžen dodavatel skla? Kdo a za jakých cenových podmínek se potom o zastávky bude starat? Kdo je bude opravovat? Kdo bude vyvážet koše? Kolik se nakonec vymění zastávek? Kolik vlastně celá operace bude stát? Kdo a za jakých podmínek bude provozovat na zastávkách reklamu a jaké výhody z toho bude mít hlavní město Praha a Pražané? V čem budou nové zastávky modernější oproti stávajícím? Opraví se ty nevzhledné? Jak to bude se zastávkami na pozemcích jednotlivých městských částí, který je více než 200 a o které se město vůbec nezajímá a jsou v jakémsi vzduchoprázdnu?Proto jsem se na toto vše chtěl ptát na říjnovém zastupitelstvu. Jsem rád, že se k celé věci postavil čelem radní pro majetek Jan Chabr a slíbil, že se věcí budeme zabývat v řádném programu na zastupitelstvu hlavního města v listopadu do které připraví komplexní tisk a bude k němu diskuse. Těch otázek je mnohem víc. A Pražané si zaslouží vědět zda budou muset při čekání na MHD moknout nebo pokud Praha přístřešky včas zajistit dokáže, tak kolik to nakonec daňové poplatníky bude stát. Aby se totiž nestalo, že výsledek bude ještě nevýhodnější než původně napadaná smlouva s JCDecaux.Kromě toho jsme schválili třeba výkup pozemků na tzv. zelené pásy kolem plánovaného okruhu Prahy 511. Je to podmínka Běchovic, aby vůbec okruh mohl stát. Jsem rád, že náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) konečně po 3 letech začal řešit kromě často zbytných cyklopruhů i pražský okruh a udělal první dílčí krok pro jeho realizaci. Škoda, že to trvalo 3 roky!!!!Ale největším tématem říjnového Zastupitelstva byla rozhodně prasárna od Jana Čižinského a jeho Praha Sobě, kteří zjevně porušili nebo obešli zákon při nedovolené politické agitaci u volebních místností v Praze. Nedávné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR využila Praha sobě k politické agitaci v blízkosti volebních místností. To popudilo většinu politických stran a hnutí napříč spektrem. V reakci na to ve čtvrtek předložili opoziční zastupitelé na jednání pražského zastupitelstva návrh změny zákona o volbách do Parlamentu České republiky. Návrh byl většinově schválen. Většina zastupitelů kroky Praha sobě jednoznačně odsoudila jako amorální a neetický krok, kterým se hnutí nepřímo snažilo ovlivnit průběh voleb. To, že byl ze strany Praha sobě zřejmě porušen zákon, v rozsáhlé diskuzi připustila i právnička a pražská radní Hana Marvanová Kordová (STAN).Volby jsou nejvýznamnější událostí v demokratickém státě. Jejich hladký průběh a férovou nesmí být ničím narušována. Praha sobě měla většinu roku na to, aby stavěla své petiční stánky kdekoli je to možné a sbírala podpisy pod svou petici. Zneužít voleb ke sběru podpisů považuji za hrubé narušení průběhu voleb a očekávám, že se za to Jan Čižínský veřejnosti omluví. Měl by. V komentářích vám dávám taky odkaz na video, kde průběh zastupitelstva komentuju.

Pátek

Ráno jsem měl schůzku s Patrikem Nacherem. Projednávali jsme spolu některá aktuální pražská témata. Pak jsem strávil zbytek dopoledne na Praze 11, abych se domluvil s některými úředníky, jak pomoci občanům, kteří za mnou neustále chodí s tím, že jim zbývající radní neodpovídají a nepomáhají. Musím říct, že na úřadě není dobrá atmosféra a úředníkům to vůbec nezávidím. Vládne tam strach a nejistota z dalšího vývoje. Bojí se, že se budu chtít mstít a že budou odvoláni další radní na pokračování zastupitelstva příští týden. Všem jsem vysvětlil, že to fakt není můj styl práce a napíšu to tady i vám.Na rozdíl od Jiřího Dohnala za Piráty a Jakuba Lepše za TOP09 já přemýšlím o budoucnosti Jižního Města a nepolitikařím. Mohl bych se jim pomstít, opozice mě stále přemlouvá, ať je také odvoláme. Hlasy bych na to patrně získal, ale co bych tím získal? Rada Prahy 11 je už nyní pouze sedmičlenná, dalším oslabením by utrpěli hlavně občané Prahy 11. I když jak Jakub Lepš z TOP09, tak Jiří Dohnal z Pirátů toho příliš nedělají, tak přece jen nějakou práci zastanou. Pokud nebudu vidět jasné náhradní řešení, které by spočívalo v jejich výměně za minimálně stejně průměrné pracovníky nebo lepší, jejich odvolání nepodpořím a budu osobně přemlouvat i ostatní kolegy, aby jejich odvolání nepodpořili. Je třeba ještě rok do voleb situaci naopak stabilizovat a zachovat alespoň základní chod Prahy 11. Tedy sekání trávy, úklid atp.Zbytek dne jsem pak strávil administrativou, vašimi dopisy, e-maily, zprávami.A tím bychom byli, milí sousedé, zase na konci. Děkuji vám za váš čas a budu rád, pokud mě budete sledovat i nadále. Jak jsem psal výše, pokud na mě máte nějakou prosbu nebo dotaz, určitě neváhejte se mi ozvat. Odpovídám všem.

