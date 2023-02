Rais (ANO): Manažerské kurzy LLM, MBA, MPA... Ti lidi z větší části nic neumějí

reklama

Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, já v podstatě mám vlastně v systému dva pozměňovací návrhy. Jeden dohromady s pány Berkim, Klímou a paní Zajíčkovou, který je jistým kompromisem mezi tím, co vlastně chce převážná většina lidí, a tím, co bylo v návrhu toho zákona, to znamená, že vlastně jde nám o to, aby veškerá studia, ať už to přednáší kdokoliv tak, aby byla akreditovaná A tam je shoda, to je ten pozměňovací návrh, který je tady veden pod číslem 1911, tak to jenom pro jistotu. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3409 lidí

A druhý pozměňovací návrh, který jsem dal sám, je pozměňovací návrh číslo 1442, který se týká problematiky kvality vzdělávání logopedů. Opět zase mi jde o tu kvalitu, kdo to bude vyučovat, čili já tam kladu důraz na to, aby ta studia byla akreditována a aby to proběhlo na úrovni univerzity.

Celý ten zákon, jak již bylo řečeno, je zpracováván prakticky dvě období a zopakuji to, co tady už taky šlo, že je poměrně kvalitně a do hloubky zpracován. Že si myslím, že to, že to tady leželo v té Sněmovně dlouho, takže se pozitivně odrazilo, to už říkalo i několik předřečníků. Z mého pohledu je zde několik momentů, na které opozice i veřejnost právem upozorňuje a které nejsou v pořádku. Ta diskuze tady v tomto směru proběhla.

Takže já kdybych měl v podstatě ty svoje dva pozměňovací návrhy nějakým způsobem zobecnit, tak mi jde o to, aby to bylo na úrovni univerzity schváleno. A domnívám se prostě, že platí pár takových tezí. Jedna z nich je, že výuka pedagogiky, didaktiky budoucích učitelů patří pouze na univerzity. Anebo má být řízen nebo prostě ta univerzita má mít vliv na subjekt, který toto provozuje. To jsou jádra těch mých pozměňovacích návrhů. (V sále je neklid, ruch.)

Chtěl jsem právě upozornit na to nebezpečí, protože už jsem tady dlouho, tak jsem zažil v podstatě odklon právě těch atraktivních kurzů manažerských právnických směrem mimo univerzity. A to, co jsem říkal v té faktické poznámce - ta nekvalita, která relativně rychle se projevila v tom, že v podstatě stát se zbavil možnosti ovlivňovat kvalitu fakticky těchto studijních programů -

Děkuji. Já tady říkám jakési zobecnění starce na základě třicetiletých zkušeností, myslím tedy vyučujícího starce, tak možná, že by to stálo zato to i slyšet.

Pokud přenesete z univerzit studijní programy do nějakých neziskových institucí, a ony jsou i ziskové, v podstatě instituce mimo univerzity, ta kvalita jde dolů. Konkrétní příklad, co vidím, jsou právě ty manažerské kurzy LLM, MBA, MPA a podobně. Ti lidi z větší části nic neumí. V podstatě si kupují vizitky a zeptejte se personalistů, jak se na tyto lidi, kteří přichází z nejrůznějších eseróček, jak se na ně dívají, když mně nebudete věřit.

Co se týká pozměňovacího návrhu, který jsme dali dohromady s kolegy a s kolegyní, tak si myslím, že stojí za to říct, že uvedený návrh byl projednán na úrovni Ministerstva školství a následně upraven tak, aby vyhovoval v podstatě i požadavkům v úředníků. A jinak bych se asi opakoval, takže děkuji vám za pozornost.

