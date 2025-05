Rajchl (PRO): Chyba, vyzbrojovat extrémně nestabilní zemi

Když už ti lepševici tak rádi zmiňují podíl SSSR na zahájení 2. světové války, tak by bylo možná fér se vrátit ještě o pár let zpět a připomenout si, díky komu a čemu dokázal Adolf Hitler během pouhých 5 let přetransformovat totálně ekonomicky zuboženou Výmarskou republiku v efektivní vojenskou mašinerii, jež stvořila nejsilnější armádu v Evropě, jenž celý starý kontinent hravě dobyla.

Bylo to díky masivním investicím tehdejšího kolektivního západu, jehož záměrem bylo vytvořit si z tehdy ekonomicky zaostalého státu adorujícího nacismus “bariéru proti hrozbě sovětské agrese”.

Co mi to jen připomíná?

Masivně vyzbrojovat armádu extrémně politicky nestabilní, a tedy zcela nevyzpytatelné země je fatální chybou a obrovským bezpečnostním rizikem.

Aneb ten, kdo se nepoučí ze své historie, bude nucen si ji projít znovu.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

