Rajchl (PRO): Fico vyškolil Fialu v diplomacii

A stačila mu na to jedna A4. To je tak, když Slováci mají v čele své země státníka a my amatérského bruselského úředníka. Který už naštěstí v říjnu končí.

Za sebe deklaruji, že po volbách uděláme vše pro to, abychom obnovili bratrské vztahy s naším nejbližším spojencem a pomohli Slovensku v jeho boji proti šikaně ze strany předsedkyně EK Ursuly von der Leyen.

Naše strana PRO je zcela kategoricky proti zákazu dovozu ruského plynu do EU, neboť tento krok neoslabuje Rusko, nýbrž evropskou, a zejména českou ekonomiku a představuje citelný zásah do peněženek našich podnikatelů i rodinných rozpočtů. Odmítáme kádrovat ideologickou čistotu dodávaného plynu. Zajímá nás pouze to, jestli je pro naše firmy a občany levný nebo drahý.

Současně jsme též proti přijetí osmnáctého sankčního balíčku, neboť i jeho zavedení vyústí nikoliv k ekonomické oslabení Ruska, nýbrž zejména našich podnikatelů, kteří krachují v rekordním množství.

Nezajímá nás bruselská mocenská politika, nezajímá nás Zelenského hra o čas. Zajímá nás pouze to, aby našim občanům zbylo více peněz v jejich peněženkách. A pokud už budeme chtít pomoci nějakému zahraničnímu partnerovi, tak na prvním místě to bude právě Slovensko, jež stále považujeme a vždy považovat budeme za našeho nejbližšího přítele.

Nejbližší přítel se neopouští nikdy. A už vůbec ne kvůli šíleným plánům bruselských sociálních inženýrů, kteří v utopickém pokusu o porážku Ruska docílí pouze a jedině devastace evropské ekonomiky.

Ať žije česko-slovenské přátelství! Sme s vami, bratia!

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

