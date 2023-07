Rajchl (PRO): Loutky vždy dělají jen to, co chtějí jejich loutkovodiči

reklama

Na Seznamu jsem si přečetl, že v naší zemi máme v obchodech vyšší ceny než v Německu. Samozřejmě autoři článku neopomněli přidat ideologicky korektní vysvětlení, že je to tím, že tady nemáme euro.

To, že Polsko euro taky nemá a přitom jsou tam ceny výrazně nižší, do tohoto pomateného konceptu jaksi nezapadá, ale kdo by to v dnešní době řešil, že?

To, že například v Chorvatsku zavedení eura ceny výrazně zvýšilo, to už se raději nezmiňuje vůbec.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

Důvodem téhle absurdní situace, kdy máme několikanásobně nižší průměrnou mzdu než v Německu, ale přesto máme v obchodech vyšší ceny, není to, že neplatíme eurem, nýbrž to, že jsme dobrovolně přijali roli ekonomické kolonie západu. Akceptovali jsme rozbití našeho průmyslu a pokorně nastoupili do montážních závodů a začali dělat práci s nižší přidanou hodnotou, aby se soudruhům na západě lépe žilo.

Řešením není přijetí eura. To by vedlo naopak k dalšímu prohloubení naší ekonomické závislosti na Německu.

Řešením je zachování naší národní měny, tedy české koruny, vymanění se z pozice poslušného lokaje plnícího bez odmlouvání veškeré pokyny z Berlína vysílané prostřednictvím Bruselu, nastavení jasné ekonomické koncepce zaměřené na rozvoj našich vlastních národohospodářských priorit a její následnou důraznou a nekompromisní realizaci.

K tomu ale potřebujeme jinou vládu.

Loutky totiž vždy dělají jen to, co chtějí jejich loutkovodiči.

Zbývá už jen jediná otázka - jestli znovu podlehneme nové verzi pohádky o Blyštivém Péťovi a opět zvolíme ty politiky, které nám nadiktuje mainstream (jenž je ovládán těmi samými loutkovodiči jako ti politici), nebo už konečně najdeme odvahu zvolit si ty, kteří budou pracovat pro občany této země.

Co říkáte? Dáme to?

