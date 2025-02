Rajchl (PRO): Notičky už jsou na cestě

Nejdřív to budou pumpaři jen hlásit a od roku 2027 už si připlatíme za litr benzínu či nafty 2 Kč. Ovšem to jen pro začátek - vzhledem k tomu, že i emisní povolenky na pohonné hmoty budou Bruselem vypuštěny na volný trh, kde se na ně vrhnou finanční spekulanti, lze očekávat, že se jejich cena, stejně jako u povolenek na výrobu elektřiny, brzy výrazně zvýší.

Reálně lze očekávat až pětinásobek, tedy 10 Kč za každý litr. Pak už je jen otázkou času, kdy zavedou kredit na nákup určitého množství pohonných hmot. A koupit si víc vám prostě nedovolí. Definitivním cílem zelených fanatiků totiž samozřejmě není to, abyste jezdili za draho a méně, nýbrž abyste nejezdili vůbec.

Jak už jsem psal v neděli - nebudete nic vlastnit a budete šťastní.

Nenechte se nyní oklamat líbivými slovy těch, kteří Green Deal obhajovali či schvalovali, že ho po volbách zruší. Nakonec vám pak zase jen budou vysvětlovat, že by to udělali rádi, ale že to bohužel nejde. Problém tkví v tom, že nikdo z nich se nepostaví Bruselu. Někdo proto, že na to nemá odvahu, jiný proto, že prostě nemůže.

My se toho nejenom nebojíme, ale dokonce se na to těšíme! Společně rozjedeme revoluci zdravého rozumu. Jste PRO?

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

