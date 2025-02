Rajchl (PRO): Odpovědnost za škodu nese osobně ministr Vlastimil Válek

V sobotu vyšla na webu iRozhlas zpráva, že ČR bude muset zlikvidovat vakcíny proti C-19 za 7,5 miliardy korun, neboť jim uplynula expirační lhůta. Odpovědnost za škodu nese osobně ministr Vlastimil Válek. Pokud uspějeme ve volbách, vznesu proti němu obvinění za naplnění skutkové podstaty zločinu porušování povinnosti při správě cizího majetku. (Pokud se ptáte, proč to nejde nyní, tak odpovídám, že v současné době, kdy justice plní politickou poptávku diktovanou pětikoaliční vládou, by to bohužel nikdo neodstíhal).

V případě, že by se chtěl bránit argumentem, že to tenkrát nemohl předpokládat, tak mu rád připomenu svůj text z 11. 6. 2022, kde jsem právě na hrozbu vzniku této škody upozornil. Tady je:

"Česká republika nakoupila 48 milionů vakcín. - to je cca 4,8 dávky na každého našeho občana včetně kojenců. Samozřejmě se jedná o původní vakcínu proti divokému wuhanskému viru, který vymizel už asi před rokem a půl. Zájem o očkování rapidně klesá a s ohledem na to, že dosud bylo aplikováno něco přes 17 000 000 dávek, tak při současném tempu vakcinace by k podání poslední dávky došlo cca kolem roku 2118.

Tudíž vakcíny, nakoupené z našich peněz, rozdáváme do rozvojových zemí (už přes 3 miliony) a i přes neustále úředně prodlužovanou expiraci už začínáme prošlé vakcíny postupně likvidovat. Což je docela drahý proces, takže by se v podstatě dalo říct, že ty prošlé vakcíny nás budou stát 2x tolik.

Jak už asi víte, tak Polsko natvrdo oznámilo, že další vakcíny odmítá odebírat a platit za ně. Okamžitě jsem vyzval k tomu, abychom přistoupili ke stejnému kroku a k Polsku se připojili. Petici, kterou jsem za tímto účelem sepsal, podepsalo za jeden měsíc přes 15 000 lidí. Mezitím se k Polsku přidaly další státy - Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.

A co na to pan Válek? Ten přikoupí novou verzi vakcíny za 1,3 miliardy, a aby toho nebylo málo, tak si přizve agenturu McCann - Ericksson a dá jí kontrakt za 2 miliony korun, aby od 1. 8. tohoto roku zrealizovala kampaň na propagaci 3. a 4. dávky. Samozřejmě nějaké dva miliony jsou proti 900 milionům, které za vakcíny platíme každý měsíc, v podstatě drobné, ale přece jen - když někdo něco nechce, není lepší přestat to odebírat, než dělat na to reklamu?

Znovu proto vyzývám pana ministra Válka, aby se neprodleně přidal k Polsku a dalším zemím a oznámil, že Česká republika odmítá odebírat další vakcíny a zcela nesmyslně vyhazovat skoro miliardu měsíčně z kapes nás všech. Tyhle peníze budou za pár měsíců s ohledem na ekonomickou krizi, která se na nás řítí, fakt potřeba úplně někde jinde. V případě, že tak neučiní (jako že na 99,9 %) neučiní, tak jsem připraven jej v okamžiku, kdy tenhle covidistický režim svrhneme, hnát k plné odpovědnosti.

Jedním z hlavních cílů strany PRO je obnova důvěry občanů ve férovost právního sytému. A prvním krokem k tomu, aby lidé znovu začali věřit, že v této zemi existuje spravedlnost, je vyvození osobní odpovědnosti za zcela flagrantní a masivní plýtvání našimi společnými financemi vůči vrcholným politikům, kteří se tohoto nesmyslného rozhazování dopustili.

Bez toho to nepůjde. Jste PRO?"