Rajchl (PRO): Zelenskyj si bude muset vybrat - buď EU, nebo Bandera

Poláci pokračují v krasojízdě! Jejich ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz prohlásil, že Polsko zablokuje vstup Ukrajiny do EU v případě, že se nepostaví čelem k masakru ve Volyni.
„Pokud Ukrajina nevyřeší otázku masakru ve Volyni — genocidy ve Volyni — neprovede exhumace a řádné uctění památky, pak nebude mít šanci vstoupit do Evropské unie. Vyjádřil jsem velmi jasný a pevný protest vždy, když bylo pošlapáno dobré jméno Polska nebo byly učiněny pokusy o glorifikaci Bandery. Mluvil jsem o tom velmi jasně a přímo.“
Zelenskyj si tak bude muset vybrat - buď EU, nebo Bandera. Je na čase se v tomto ohledu u Poláků inspirovat a postavit se ke zločinům tohoto nacistického pohlavára stejně nekompromisně jako oni. Ve Volyni totiž umírali i Češi.
A každý, kdo zde nyní marginalizuje hrůznost této genocidy či relativizuje Banderovu úlohu v nacistickém hnutí, je bohapustý lhář či ignorant. Dokud se Ukrajina nevzdá adorace tohoto zločince, neměli bychom s ní jakkoliv spolupracovat. Dlužíme to našim předkům, kteří nejen ve Volyni položili v boji s touto zrůdnou ideologií svůj život.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV