Rakušanův „poslední klondike“? Velké nákupy těsně před odchodem z ministerstva

Podle Panenky by v období, kdy vláda prohrála volby a odchází, mělo být „dobrým zvykem, že dosluhující vláda už nečiní žádné zásadní kroky, nevypisují se významné zakázky a neutrácí se velké peníze“.
Panenka tvrdí, že na ministerstvu se děje pravý opak. „Tam se rozjel velký ‚klondajk‘ a dá se to nazvat takovým ‚Rakušanovým milionovým loučením‘,“ říká. Kritizuje mimo jiné brožuru „72 hodin“, která má občanům radit, jak postupovat v prvních dnech případné krize. Brožura byla vytištěna v nákladu 5,2 milionu kusů za více než 20 milionů korun. „A je otázka, zda ty peníze byly vynaloženy opravdu hospodárně,“ uvádí Panenka.
Podle něj příručka obsahuje informace, které jsou obecně známé – například doporučení skladovat potraviny nebo základní vybavení. „Při běžném prolistování je zjevné, že to byla zcela zbytečná věc,“ míní komentátor a připomíná, že „několik expertů to veřejně naprosto strhalo“. V textu příručky se podle Panenky objevují i absurdity. „Jsou tam nesmysly, jakože když vypadne elektřina a voda, tak máme nasypat do záchodu kočkolit a udělat si takový kočičí záchod pro lidi.“
Kromě toho poukazuje na možnost, že brožura mohla u veřejnosti vzbudit zbytečné obavy. „Část obyvatelstva to mohlo vystrašit, když jim stát najednou radí, jak se mají zařídit pro případ krize,“ říká. Zdůrazňuje, že informace bylo možné šířit jinak, například „přes datové schránky nebo veřejnoprávní média“.
Elektromobily za půl miliardy
Dalším bodem kritiky je plán ministerstva zakoupit až 400 elektromobilů pro policii v hodnotě přes půl miliardy korun. Panenka to označuje za špatné rozhodnutí v nevhodný čas. „Nad tím se dá jen kroutit hlavou, že to přichází v době, kdy se ten evropský nesmyslný sen o elektromobilitě pomalu rozpadá,“ uvádí. Podle něj „mnoho zemí a už také Německo to chce přehodnocovat,“ zatímco české ministerstvo pod vedením Rakušana „na poslední chvíli ještě nakoupí elektroauta za 500 milionů“.
Mgr. Vít Rakušan
Nábytek za 230 milionů
Panenka upozorňuje také na nákup nábytku za stovky milionů korun. „Těsně po volbách uzavřelo ministerstvo vnitra zakázku na nákup sedacího a lehacího nábytku v hodnotě až 230 milionů korun,“ říká. Podle něj bylo přitom „jasné, že Rakušan už resort řídit dlouho nebude“. Suma zakázek podle něj vyvolává vážné otázky. „Tak to máme elektroauta, nábytek, brožuru a celkem je to více než tři čtvrtě miliardy korun,“ shrnuje.
Vesty od firmy z paneláku?
Komentátor se věnuje také zakázce na balistické výplně do policejních neprůstřelných vest za 46 milionů korun. Poukazuje na to, že zakázku získala firma „bez zkušeností, která funguje pouze dva roky a sídlí někde v paneláku“. Základní kapitál firmy je podle něj 10 tisíc korun, což označuje za nesoulad se závažností zakázky. „Tady asi něco nesedí, že?“ ptá se Panenka. Připomíná také, že firma „už byla z podobného veřejného výběrového řízení dříve vyřazena právě proto, že nabízela nekvalitní materiál“.
Podle Panenky tak jde o potenciální ohrožení policistů. „Normálně uvažující člověk by přece policistům, kteří nasazují život, nekoupil vesty od firmy, která očividně dodává nekvalitní materiál,“ zdůrazňuje.
„I kdyby to bylo čisté, dělat se to nemělo“
Panenka uzavírá svou kritiku tvrzením, že celkově jde o „800 milionů korun, které byly utraceny na poslední chvíli, kdy se Rakušan už má balit na ministerstvu do krabic.“ Dodává, že celá situace vzbuzuje pochybnosti: „I kdyby to bylo všechno čisté, stejně to vláda dělat neměla. Ale bylo to vážně čisté?“
