Rakušan (STAN): Nechte si tyhle vaše předsudky

Jenom je trochu škoda, že hnutí ANO, byť tady sedí 72 poslanců, jestli si správně pamatuju číslo, na všechny ty funkce furt jmenuje toho samého člověka. Jeden ministr Havlíček, druhý ministr Havlíček. Předseda Poslanecké sněmovny Havlíček. No, kdyby se vybralo z těch zbylých lidí, tak by tady nemusel být ten právní problém toho typu, jestli tedy může být zvolen, nemůže být zvolen, může kandidovat, nemůže kandidovat, zatížilo to tu diskuzi na docela dlouhou dobu.

A další věc je od pana kolegy Volného, jsme tady slyšeli věty. Nezkušená a jak se bude orientovat v mezinárodní politice, jak to zvládne a podobně. Mně opravdu tenhle předsudek dopředu přijde trochu trapný, nezlobte se. Někomu říkat, že něco nezvládne, že nějaké funkci ještě nedorostl. Je to věkem, je to snad dáno pohlavím, nebo čím je to dáno? V čem je ta pochybnost dána? Je to předsedkyně úspěšné politické strany, kterou úspěšně vede. Nechte si tyhle vaše předsudky. My také podporujeme jako koalice Pirátů a Starostů Markétu Adamovou Pekarovou na tuto funkci, a já mám od ní jasná očekávání. Bude to předsedkyně Poslanecké sněmovny, s proevropským směřováním, jasná demokratka. A já předpokládám, že zvedne tu laťku na úrovni předsedy Poslanecké sněmovny. Třeba tady po večerech nebude dělat žádné večírky. Díky. (Potlesk koalice SPOLU.)

