Řehoř (ODS): Modernizace Náchodské nemocnice začne již letos na jaře

Rada Královéhradeckého kraje schválila výsledek veřejné zakázky na první etapu dostavby a modernizace náchodské nemocnice. Ze tří podaných nabídek zvítězilo konsorcium společností GEOSAN GROUP, a. s. a BAK stavební společnost, a. s. s cenovou nabídkou 1,344 miliardy korun bez DPH. Stavební práce by měly začít na jaře.

„Toto je průlomový moment. O nutnosti modernizace náchodské nemocnice, největšího krajského zdravotnického zařízení, se mluví už téměř deset let a my jsme nyní docílili schválení veřejné zakázky na její přestavbu. Je to největší investiční dílo v historii Královéhradeckého kraje. Skeptici říkali, že k tomuto bodu, kde jsme dnes, nedojdeme nikdy, nebo za X let. Ještě ale nemáme vyhráno, tímto to všechno začíná,“ zhodnotil rozhodnutí rady hejtman Jiří Štěpán.

Na modernizaci Oblastní nemocnice Náchod se v listopadu 2017 sešly celkem tři nabídky. „Jednotlivé nabídky byly vyhodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti. Tu nejnižší ve výši 1,344 miliardy korun nabídlo konsorcium společností GEOSAN GROUP, a. s. a BAK stavební společnost, a. s. Nabídku jsme proto posoudili z hlediska splnění všech podmínek účasti, mezi kterými bylo například doložení referencí či technické kvalifikace, a po vyhodnocení ji předložili ke schválení krajské radě,“ informoval radní pro oblast investic Václav Řehoř. „Přípravy celého výběrového řízení trvaly více jak tři čtvrtě roku, během kterého jsme jednali jak s projektantem, tak s lékařským i dalším odborným personálem. Za celým tendrem stojí obrovské množství práce, za které všem svým kolegům i pracovníkům krajského odboru investic děkuji,“ doplnil radní Řehoř.

Oblastní nemocnice Náchod zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli a potřeba její dostavby je každým dnem větší. „Cílem modernizace je sestěhování horního areálu nemocnice a sjednocení všech provozů do dolního areálu. V konečné fázi by měli být převedeni i všichni pracovníci nemocnice, čímž dojde také ke snížení nákladů na logistiku a transport v rámci areálu. Provoz nemocnice bude poté odpovídat dnešnímu modernímu fungování a pojetí medicíny. Pod náchodskou nemocnici spadá jedenáct provozoven zdravotních služeb, z toho sedm z nich disponuje lůžkovou péčí o celkové kapacitě 832 lůžek. Nemocnice zaměstnává 1500 lidí a zahrnuje nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, Broumově, Jaroměři, Novém Městě nad Metují i Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky v Opočně.

Václav Řehoř

předseda ODS Hradec Králové

1. místopředseda ODS Královéhradeckého regionu

radní Královéhradeckého kraje

Mgr. Václav Řehoř ODS

Kandidát do zastupitelstva města Hradce Králové

krajský radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

