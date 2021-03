Richterová (Piráti): Máme špatně nastaven celý systém podpory osob se zdravotním postižením

reklama

Budeme doufat, že se to splní v řádu minut, pouze mi přišlo záhodno na to upozornit. Já bych velice ráda, abychom to stihli, takže rozhodně chci jenom vznést pár otázek, které přece jenom ten pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové jaksi vyvolává.

Jde o to, že je to oblast, které já se za Piráty dlouhodobě věnuji, protože vlastně to vystavování průkazů pro osoby se zdravotním postižením je i téma lidí, kteří mají zdravotní postižení, jsou v invalidním důchodu, ale nedostanou průkaz, takže potom nemají nárok na další benefity, třeba slevu na jízdném. Jenom prostě si dovolím toto uvést, protože to je velká věc, že máme špatně nastaven celý systém podpory osob se zdravotním postižením, že finanční benefity jsou vázány na fyzická postižení, na postižení určitého typu a lidi se zdravotním postižením, kteří nemají nárok na tzv. průkaz ZTP, tak tito lidé jsou mimo rámec finanční podpory. Interpelovala jsem s tím opakovaně pana premiéra. Jde totiž o součinnost s Ministerstvem dopravy, nejenom o Ministerstvo práce případně Ministerstvo zdravotnictví, ale nic se nestalo. Na tom chci ukázat, jak je ten systém komplikovaný a jak tady není vůle ho narovnat, aby byl spravedlivý ke všem včetně těch, kteří často mají invalidní důchod bez přiznání vyplácení. Mají pouze přiznán nárok, ale jsou u nás desetitisíce lidí, kteří potom de facto žijí z dávek hmotné nouze. Tohle vše je potřeba uvést jako klíčové východisko.

A potom se tady objeví pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové, který - samozřejmě to paní poslankyně jistě ráda upřesní, ale předpokládám, že ho psalo ministerstvo a že je zkrátka jaksi ministerský, a ten říká nově: Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila tisíc korun. A tady je potřeba si říct tu právě hrozně důležitou věc, že nejčastější hodnota pomůcek, co lidé potřebují, je právě do deseti tisíc korun a u těchto pomůcek s cenou do deseti tisíc bude minimálně ten člověk hradit tisícovku. Ale často to znamená tedy, že si tu pomůcku zaplatí úplně celou. A proto jsem připomínala, že máme tak nevhodně nastavený celý ten systém invalidních důchodů a jejich výplaty, že jsou lidé, kteří přesto, že jsou ve třetím stupni postižení, že jsou plně lékařsky uznáni invalidními, tak žijí z velice, z velice omezených zdrojů, žijí z hmotné nouze. A těmto lidem nyní říkáme, že svou zdravotní pomůcku si mají minimálně na úrovni tisíce korun platit sami.

Já na to prostě upozorňuji, protože to... Já se prostě ptám, jestli opravdu jste si jisti, že je to takhle správně nastaveno, a překvapuje mě, že to není vlastně nijak vysvětleno, proč to takhle má být, proč je tam tohle zastropování, že u těch do deseti tisíc tam musí být ta tisícikoruna, protože dnes tam je, tady reaguji, desetiprocentní spolufinancování. (Poznámka posl. Kaňkovského.) Dobře, pan poslanec Kaňkovský říká, že už dneska to tam takto je. Já to prostě považuji za důležité vypíchnout, že ta situace je takováhle.

A druhá věc, která je tam nově, je tam prostě potřeba jasně komunikovat s příjemci dávek o tzv. procesních zjednodušeních, jak je to v tom pozměňovacím návrhu prezentováno, ale tam to prostě může klienty dostat do pasti nesplnění nějaké lhůty. A zase. Já se prostě ptám, jestli jste si jisti, že máte připravenu tu komunikaci s klienty, s příjemci těch dávek tak, aby opravdu dostali jasné instrukce, aby dostali podklady na příkladech, aby prostě dostali jasné pokyny, co mají dělat. O co mi jde? Často totiž bohužel ministerstvo a úřady práce používají jazyk zákona, citace ze zákona i pro komunikaci s běžnými občany, s lidmi, kteří kvůli svému zdravotnímu postižení potřebují ty dávky. Takže to je moje druhá otázka.

A znova. Já chci, aby se to schválilo. Nechci to protahovat. Ale prostě vedle toho tisícikorunového limitu mám ještě otázku na to, jestli opravdu máte připravenu - protože v případě tohoto zákona tam přibyla kromě povinnosti hlásit do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro příspěvek také povinnost do osmi dnů hlásit skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část a skutečnosti rozhodné pro posouzení vzniku povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část -, jestli máte připravenu komunikaci, která bude pro lidi srozumitelné. O to mi jde. Děkuji.

