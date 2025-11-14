Richterová (Piráti): Nás to nezastaví, ale zkomplikuje nám to přístup k práci

Děkuji. Toto je reakce na paní poslankyni Peštovou. Kdyby zde nevystupovala, tak už nereaguji, ale když paní Peštová někoho obviní z toho, že je pokrytec... (Poslankyně Peštová křičí z místa: Prostřednictvím pana předsedajícího.)
Já jsem neoslovila napřímo, prosím, nepokřikujte na mě.
Když zde paní Peštová v rozpravě někoho obviní, že je pokrytec, tak se podle mě máme odvolat na příslovečné: vidíte-li třísku nebo trám.
Když se podívám na twittery hnutí ANO, například na Twitter paní předsedkyně klubu Aleny Schillerové, která tam má: nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. A pak se podíváte na to, jak zaříznete jako hnutí ANO diskusi na zdravotním výboru, jak zaříznete půl milionu voličů a jejich poměrné zastoupení v práci Poslanecké sněmovny, nás to nezastaví, ale samozřejmě zkomplikuje nám to přístup k té práci. To tak je, a vy to víte.
Takže my samozřejmě, ač jako Piráti, jsme tady proto, abychom předkládali ty návrhy zákonů, a to děláme. Dnes jsme navrhli zařadit prorodinný balíček, ten jste zařízli, chtěli jsme diskusi o tom, jak pomáhat rodinám, chtěli jsme diskusi o tom, jak bojovat s korupcí. My plníme, co jsme slíbili voličům, ale v situaci, kdy nás tady někdo obviňuje, je prosím potřeba poukázat, že jestli je tady někdo pokrytec, tak ti, kdo mají takovéto citáty na Twitteru a pak konají reálně úplně jinak. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
