Richterová (Piráti): Nás to nezastaví, ale zkomplikuje nám to přístup k práci

14.11.2025 22:31 | Monitoring

Projev na 2. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2025 k postům ve výborech sněmovny.

Richterová (Piráti): Nás to nezastaví, ale zkomplikuje nám to přístup k práci
Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Děkuji. Toto je reakce na paní poslankyni Peštovou. Kdyby zde nevystupovala, tak už nereaguji, ale když paní Peštová někoho obviní z toho, že je pokrytec... (Poslankyně Peštová křičí z místa: Prostřednictvím pana předsedajícího.)

Já jsem neoslovila napřímo, prosím, nepokřikujte na mě.

Když zde paní Peštová v rozpravě někoho obviní, že je pokrytec, tak se podle mě máme odvolat na příslovečné: vidíte-li třísku nebo trám.

Když se podívám na twittery hnutí ANO, například na Twitter paní předsedkyně klubu Aleny Schillerové, která tam má: nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. A pak se podíváte na to, jak zaříznete jako hnutí ANO diskusi na zdravotním výboru, jak zaříznete půl milionu voličů a jejich poměrné zastoupení v práci Poslanecké sněmovny, nás to nezastaví, ale samozřejmě zkomplikuje nám to přístup k té práci. To tak je, a vy to víte.

Takže my samozřejmě, ač jako Piráti, jsme tady proto, abychom předkládali ty návrhy zákonů, a to děláme. Dnes jsme navrhli zařadit prorodinný balíček, ten jste zařízli, chtěli jsme diskusi o tom, jak pomáhat rodinám, chtěli jsme diskusi o tom, jak bojovat s korupcí. My plníme, co jsme slíbili voličům, ale v situaci, kdy nás tady někdo obviňuje, je prosím potřeba poukázat, že jestli je tady někdo pokrytec, tak ti, kdo mají takovéto citáty na Twitteru a pak konají reálně úplně jinak. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ukrajina se zhroutí. Profesor Mearsheimer odkrývá Putinovu strategii
Urbanová (STAN): Piráti nedostali místa ve vedení. Nesouhlasím. Je to křivda
Piráti plivou na Babiše, nedostali funkce. Malá odhalila pravý důvod
Bartoš (Piráti): Korupce je zásadní problém. Odkloněné peníze nám chybí v rozpočtu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Richterová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli Piráti dostat vedeně některých výborů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Zlepšení

Jak přesně - v jakém ohledu jste podle vás lidem za vaší vlády usnadnili a zpříjemnili život? Kdyby tomu tak bylo, nemyslíte, že byste ve volbách dopadli líp? Netvrdím, že to, že se většina lidí má hůř je vaše vina, ale taky si teda nemyslím, že jste pochopili fakt, že se lidé mají hůř, naopak jste...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Richterová (Piráti): Nás to nezastaví, ale zkomplikuje nám to přístup k práci

22:31 Richterová (Piráti): Nás to nezastaví, ale zkomplikuje nám to přístup k práci

Projev na 2. schůzi Poslanecké sněmovny 14. listopadu 2025 k postům ve výborech sněmovny.