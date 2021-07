Richterová (Piráti): Naše dohadování znamená pro tisíce provozovatelů obrovskou nejistotu

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

za nás také stručně. Za Piráty tento zákon podporujeme, jsme rádi, že se našlo dlouhodobé řešení, které znamená stabilizaci dětských skupin do budoucna, a které ukazuje, že naši rodiče budou mít svobodu volby. Co se týče celkového procesu projednávání, již to tu padlo, ten zmíněný výsledný kompromis znamená dohodu. Dohodu, myslím, velmi dobrou, ale současně, že velice dlouhou dobu byly dětské skupiny v nejistotě. Nezapomínejme na to až budeme příště jednat o podobných tématech, že pro tisíce provozovatelů naše dohadování, bohužel zde zejména dohadování mezi různými ministerstvy, znamená obrovskou nejistotu.

Jednu věc, kterou bych ráda vypíchla a zdůraznila - díky tomu, že jsou nastaveny mechanizmy financování způsobem, který umožňuje valorizování podle zvyšujících se cen tak, aniž bychom museli sahat do zákona, nebudeme muset tento zákon v budoucnu zbytečně otevírat. To mi také přijde velmi důležité, abychom přijímali normy, které nebudou muset být neustále upravovány v souvislosti s inflací. A poslední věc, jsem ráda, že se podařilo dojednat i zachování toho názvu, protože různé druhy názvů, jež jsou dnes používány - školičky, dětské skupiny a někde i jesle, jesličky jsou prostě ta možnost, která je v pořádku a to formální označení dětské skupiny, které mají ve svých právních listinách je to, co je naprosto zbytečné měnit. Takže v tomto směru jsem se velmi snažila, aby změna názvu nebyla zbytečně zaváděna.

Pozměňovací návrh týkající se možnosti, aby očkování hepatitidou B nebylo podmínkou přijetí do dětské skupiny je věc, která má odborné opodstatnění. Odkaz je uvedený v odůvodnění toho pozměňovacího návrhu a chtěla bych zdůraznit, je to pozměňovací návrh který předkládáme i s kolegou panem profesorem Válkem, protože je to jedno z těch očkování, kde si myslíme, že můžeme zvážit úpravu, že je zbytné proti hepatitidě typu B. To je poslední poznámka k hlasování o tomto návrhu. Ještě jednou opakuji, podporujeme.

