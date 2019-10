Richterová (Piráti): Není k dispozici jednotné datové úložiště

Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se v té interpelaci dotýkám několika zcela konkrétních věcí. Ale pro pochopení širšího kontextu si dovolím velice stručně uvést, že lékařská posudková služba je něco, co může potřebovat každý z nás. Zkrátka a jednoduše se tímto systémem posuzuje zhruba 400 až 430 tisíc žádostí ročně. Jedná se o situace úrazu, nemocí, trvalé invalidity, trvalého postižení. Je to základní systém, o nějž se opírá podpora všech, kteří jsou, ať už dlouhodobě nemocní nebo žijí s postižením.

Vedle velikého vnitřního dluhu z minulosti, kdy se nenabírali noví lékaři dlouhodobě, bohužel vznikají z toho, jak jsme se to snažili analyzovat, obrovské potíže v lékařské posudkové službě i proto, že je rozdělené fungování mezi Ministerstvo práce a Českou správu sociálního zabezpečení. A ve výboru pro sociální politiku jsme se tomu také mnohokrát věnovali, řada kolegů se tomu věnovala. Nicméně v červenci došlo k opětovné změně, k opětovnému vynětí lékařů orgánu sociálního zabezpečení ze státní služby. Ten důvod byl, aby mohli dál pracovat lékaři ve státní službě dosahující věku 70 let. Na tom je myslím dobře vidět ta krize, že v lékařské posudkové službě jako by jsou nutně potřeba lékaři starší 70 let, aby to vůbec mohlo fungovat.

A teď já jsem se snažila zjistit, jaké jsou ty reálné kroky Ministerstva práce směřující ke stabilizaci téhle důležité organizace, téhle důležité agendy. A zajímaly mě konkrétní věci týkající se rušení třeba jenom některé části těch míst, jejich vyjímání ze státní služby, třeba mě zajímalo, proč nedošlo ke zrušení 55 míst a převedení pod zákoník práce, ale jenom 50, abych se dozvěděla, jak promyšlená ta reforma je. Stejně tak mě zajímalo, kdo se bude do budoucna zabývat metodikou lékařské posudkové služby či stížnostmi klientů, když došlo ke sloučení oddělení. Navíc když se v průběhu roku - a o to šlo - uskuteční změna systemizace, tak tam musí být velice podstatné změnění nějakých podmínek, třeba to, že vznikne nová legislativa. Takže mě zajímalo, proč ministerstvo tu systemizaci udělalo, jak důkladně to má odůvodněné. Zase to byl jeden z důvodů nesouhlasu s tou odpovědí, odpověď nebyla v tomto konkrétní. Je to zkrátka věc, která se týká tisíců lidí, kteří podávají odvolání, a na ta odvolání není včas reagováno, nedosáhnou vyřízení své věci v zákonné lhůtě.

Já vám řeknu ta čísla z odpovědi, ale ve skutečnosti to naprosto hlavní, ta hlavní otázka na paní ministryni je, jestli je zajištěno, aby mohli být akreditováni noví posudkoví lékaři. Abych dostala odpověď na to, kdy proběhla akreditace nového programu a k jakému cíli směřujeme. Co je tedy ten výhled na řešení téhle důležité oblasti. Usnadněním práce pak měl být podpůrný informační systém pro potřeby Lékařské posudkové služby a tam zase naváže to na to, co se tu projednávalo před chvílí. Bylo zrušeno vytváření informačního systému komplet pro celou Posudkovou službu v České republice a vypadá to, že zase bude jen si vlastní informační systém dělat Česká správa. Byť část agendy je pod MPSV. Takže k tomu se také dotazuji.

A na závěr vypíchnu tedy některá čísla z té odpovědi. A to, na co já se doptávám. Vlastně jde o to, že bylo plánováno, že bychom potřebovali jako republika 351 služebních lékařských míst, ale do toho pracovního poměru, o kterém jsem hovořila, přešlo 287 lékařů. Takže nám tam chybí jenom čistě číselně přes 60 lékařů. Co se týče odvolání, tak těch jsou tisíce ročně. Za únor až prosinec 2018 mi bylo odpovězeno, že bylo 17 000 odvolání. A teď - a to je zase podstatné - když se lidé odvolají, tak se ve čtvrtině až polovině případů tomu odvolání vyhoví ve prospěch klientů. Já tím chci říct, že to je údaj, který ukazuje na kvalitu té původní práce i na délku řízení. Protože to, že to trvá tak dlouho, tak se někdy ten stav zhorší a lidem je přiznáno to, kvůli čemu se odvolávali. Zase, proto se paní ministryně táži, jak s touto obrovskou změnovostí, tím, že se lidé odvolávají právem, a tedy, že ta primární rozhodnutí nejsou v pořádku, jak se s tím vyrovnává.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně

Stejně tak je tam strašně důležité číslo: k 1. 7. tohoto roku posudkové komise MPSV evidovaly 7 784 nevyřízených případů, z toho po lhůtě 4 136. Zase na MPSV není obsazeno 17 míst, což podle odpovědi představuje měsíčně kapacitu 800 posudků. Ale to ty lidi nezajímá. Ti lidé chtějí vědět, jak to bude vyřešeno. Tisíce posudků po lhůtě. Já jsem se tam ptala velmi konkrétně, po jaké lhůtě. Tam jsou dva druhy, protože to by mě zajímalo, aby to bylo zodpovězeno přesněji, jak dlouho ti lidé čekají.

Stejně tak náborová kampaň pro nové lékaře byla zahájena k 1. červnu. Jenže jak může probíhat náborová kampaň, pokud není akreditace pro to vzdělávání nových posudkových lékařů? Takže na to se také ptám, poněvadž v odpovědi zaznívá, že akreditace pracovišť je připravena a v okamžiku schválení vzdělávacího programu bude zahájeno řízení ve věci akreditace pracovišť. Jinými slovy, paní ministryně, je správná moje dedukce, že žádná akreditace už roky není? Čili roky není možné vlastně připravování nových posudkových lékařů? (Především v levé straně sálu se poslanci velmi hlučně baví mezi sebou.)

A ještě jedna důležitá věc. To, že řešení situace v IT chcete jako ministerstvo nechat čistě odděleně na řešení České správy, na samostatný projekt? To by pak znamenalo, že zase nebudou třeba společná sdílená data. (Obrací se na předsedajícího.) Já se domnívám, že ten hluk je už - pane předsedající?

Děkuji. Opravdu už jenom poslední velice důležitá věc, že dnes není k dispozici jednotné datové úložiště, takže je nutné přepisovat lékařské zprávy a nálezy odborných lékařů do posudku. To je konkrétní příklad něčeho, co zase zbytečně protahuje, přidělává práci, mohlo by se to řešit mnohem jednodušeji. A proto je to řešení situace v IT i v Lékařské posudkové službě zase klíčovou věcí.

Já bych ráda shrnula tím, že jsem konkrétním otázky k té odpovědi na ministerstvo zaslala, přiložila jsem to k nesouhlasu s odpovědí, takže věřím, že dostanu zkrátka ta data, na která jsem se ptala. Jenom by mě zajímalo, co má být také ta cesta vpřed. Skutečně to zlepšení pro tisíce lidí, co čekají na vyřízení svých žádostí. A rovnou podotýkám, že nepovažuji za vhodné jít cestou nějakého outsourcování této agendy na soukromou firmu, což bylo uvedeno jako jedno možné řešení ve starých analýzách zaslaných z ministerstva. Ale že by mě zajímalo, zda ministerstvo zvažuje cestu, kterou se vydala řada evropských i dalších zemí, a to je využití nějaké možnosti, aby si lidé sami vyplňovali podrobné formuláře, podrobné dotazníky, tzv. sebehodnocení. A aby velkou část té práce dnes vyplňování různých dokumentů těmi posudkovými lékaři mohli udělat sami klienti. Z řady zemí se ukazuje, že je to nesmírně efektivní a když jsou tyhle dotazníky dobře sestavené, tak tam je velice nízká chybovost.

Předem děkuji za zodpovězení svých předem zaslaných otázek.

