Rokytka (KSČM): Babiš s Hamáčkem asi povládnou a Filip s Okamurou jim za drobky budou krýt záda

Referenda o EU a NATO slibovaná před volbami voličkám a voličům SPD a KSČM, jsou pro Babiše zcela nepřijatelná, neboť pak by jeho rozladění financiéři z City Group poslali milovaný, avšak předlužený Agrofert rychle do konkurzu, podobně jako se to povedlo se Sazkou, a.s., kde hlavní balík akcií vlastnil ČSTV.



Žádná firma v ČR neustojí zesplatnění úvěrů, říká její tehdejší generální ředitel Aleš Hušák. A má pravdu, Babiše měla zákaz - po poněkud zvláštní smrti ministra Duckého, který ho kritizoval -, úvěrovat každá slovenská a česká banka a tak si našel financování růstu svého podnikatelského impéria za oceánem, kde se na zájmy a životy domorodců až tak nehledí. Hlavní jsou dolarové zisky a věrnost globální moci.



Předseda ÚV KSČM Filip se proto včera v ČT kroutil jako úhoř ohledně speciálního referenda o NATO, že to už prý není "nepřekročitelnou podmínkou" pro podporu Babišova druhého kabinetu a bude stačit i nějaký ten zákon o obecném referendu, kde však zatím nejsou jasné parametry, které mohou být i takové, že prakticky referendum občanům znemožní.



Okamura si zase chytrácky vymyslel, že i když vládnout s Babišem chce, navzdory jeho odmítání slibovaného speciálního referenda o EU, tak prý bude stačit opět to obecné, neboť v něm si občané třeba odhlasují, že se parametry referend mění a "bude vymalováno".



To je samozřejmě jen účelová argumentace a politický nesmysl, neboť když bude, jak už třeba Piráti navrhují, nutná "ústavní většina občanů" k odsouhlasení nějakých pozitivních změn směrem k přímé demokracii, tak prostě a jistě k žádnému platnému referendu dojít prakticky nemůže.



Podívejme se proto, jak hlasují ve vnitrostranickém referendu o vládě v sousedním Německu: stačí 20 procent účasti a rozhoduje jeden jediný většinový hlas!



A jak situace vidí čeští političtí filosofové?



Sám lid-suverén je vždy alespoň o stupeň výše, než i ten nejvyšší orgán nebo úřad. Vždy je totiž i ten pouze odvozen z vůle a autority suveréna, lidu. Tento suverén se poněkud blíží svým postavením absolutnímu monarchovi: je neodpovědný - odpovídá pouze sobě a dějinám. Je nad zákony i nad ústavou, je nad mezinárodními závazky, je zcela logicky nad vším, co z něj vychází a je z něj odvozeno.



Pokud se lid rozhodne, může ignorovat právní a ústavní pravidla a změnit zřízení, rozehnat úřady, parlamenty může znovu a jinak stanovit pravidla fungování politického zřízení. Může pochopitelně rozhodnout i o odtržení od dosavadního státu, o odchodu z dosavadních svazků a závazků a tedy jeho zřejmé a zřetelně většinové rozhodnutí může být i nástrojem sebeurčení nějakého regionu, národa či národnosti v daném území sídlící a většinové.



Hotovým, nicméně hojně prezentovaných nesmyslem je proto tvrdit, že jsou referenda - všelidová hlasování - zákonná a nezákonná, ústavní a neústavní, legitimní a nelegitimní, ať již z důvodu nesouladu s vnitrostátním či mezinárodním právem. Skutečné zřetelně masové vystoupení lidu je prostě primárním dějinným faktem, od kterého se odvíjí vše ostatní!



Lidové hlasování je možno a nutno v případě podezřelých okolností zpochybňovat úplně jinak. Nelegitimní bude nepochybně hlasování nevšeobecné (provedené selektivně, nikoli na celém území, o jehož osud jde), stejně jako nebude výronem moci lidu jednání úzké, samozvané skupiny, jež se za lid jednoduše prohlásí a vydává. Lidové hlasování nesmí být ani jinak pochybné - sešvindlované co do průběhu výsledků, jež se dodatečně opraví nebo ovlivní čachry při hlasování, zastrašováním apod.



"V tomto smyslu je ohledně například už proběhlých východoukrajinských referend dost co prověřovat a uvádět na pravou míru. Už proto, že jde o téma, o které je vedena propagandistická, psychologická válka, která je stejně urputná a nevybíravá, jako násilné akce formujících se stran ukrajinské občanské války.





Dostal jsem zprávu, že výsledky nedělního referenda v Luganském regionu jsou: 96,2% hlasujících obyvatel pro samostatnost a pouze 3,8% byly proti odtržení. Výsledky z Donbasu: pro 89,07 hlasujících, celková účast: 74,87 procenta. Takové zprávy o téměř zázračných výsledcích jsou ovšem ostřelovány z druhé strany tím, že nebylo dost vytisknutých lístků, že bylo málo volebních místností a že šlo o hlasování pod kontrolou separatistických ozbrojených skupin. To je třeba prověřit, vyvrátit lži a najít pravdu.



Ale rozhodně nekrákorejme nesmysly o nelegálních lidových hlasováních, o jejich právní neplatnosti! Pokud nešlo o podvod, pak se jedná o dějinná fakta, jež se nedají odestát ani ignorovat tak, jako nelze vrátit nebo zabraňovat horotvorným pohybům zemské kůry. A jistě se shodneme, že ignorovat tyto geologické procesy je hodně naivní a může se pěkně vymstít," varoval před časem Miloš Kužvart v BL.



A už je to tady, jsme na pokraji války na východní frontě, hrnou se k nám ilegální islamističtí imigranti, znásilňují a řežou hlavy "nevěřícím psům a fenám", jedí jejich srdce pro povzbuzení odvahy, ale referendum o jejich nevpouštění na naše území a odpoutání od bruselské bažiny vyhrožující za to pokutami odmítají "černosotněnci" připustit a mediální bodyguardi-presstituti jim k tomu ještě za pár korun tleskají. Hnus!





Jak dlouho budete ještě zkoušet naši trpělivost, oligarchové, ptají se lidé.

Rokytka (KSČM): Zeman opět upřednostnil staré malé partajní politikaření před novou politikou Rokytka (KSČM): Vlna přepisování historie blízké i vzdálené se žene světem, neminula ani CR! Rokytka (KSČM): Moravskoslezský kraj proměnil Bakala na obří plynovou komoru, nyní chce lithium Rokytka (KSČM): Věří Karla, že jí Martin nenechal ve skříni pavouka? A co Miloš?

