Rozvoral (SPD): Budeme hlasovat proti vládnímu návrhu rozpočtu na letošní rok!

Vážení přátelé,

vláda Petra Fialy svou nečinností, nekompetentností a chaotickými opatřeními způsobuje další a další nárůst inflace. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje řešení Fialovy drahoty. Zastropování cen energií vládou Petra Fialy je absolutně nedostatečné. Kvůli škodlivé Fialově vládě už začínají krachovat české firmy. Fialova vláda odmítá řešit vysoké ceny pohonných hmot snížením DPH. Hnutí SPD rozhodně odmítá zvýšení hranice věku pro odchod do důchodu, jak to navrhl ministr práce Jurečka. Senioři mají po celoživotní poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu. Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun.

1. Vláda Petra Fialy svou nečinností, nekompetentností a chaotickými opatřeními způsobuje další a další nárůst inflace. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje řešení Fialovy drahoty.

Zářijová míra inflace zrychlila meziročně na 18 % ze srpnových 17,2 %. Elektřina meziročně zdražila o 37,8 %, zemní plyn dokonce o 85,9 %, tuhá paliva o 55,8 %, cukr o 33,8 %, trvanlivé mléko o 50,1 %, máslo o 50,5 % a mouka o téměř 61 %! To vše je následkem nezodpovědných rozhodnutí orgánů Evropské unie, nyní pod předsednictvím vlády Petra Fialy. Přičemž vláda Petra Fialy (ODS) kombinací své nečinnosti, nekompetentnosti a chaotických opatření způsobuje další a další nárůst inflace. Hnutí SPD naopak dlouhodobě předkládá návrhy řešení Fialovy drahoty. Požadujeme okamžité zastropování cen nejen u energií, které je ze strany vlády na zcela nedostatečné úrovni, ale i u pohonných hmot, základních potravin a úroků z hypotečních úvěrů. Stejně tak navrhujeme dočasné snížení DPH u energií, pohonných hmot a základních potravin na nulovou sazbu. Všechna tato opatření v různé míře už dávno používá drtivá většina evropských států, včetně našich sousedů a zemí uskupení V4. I proto jsou naši občané nuceni ve velkých počtech například jezdit nakupovat potraviny do Polska, kde jsou v důsledku snížení DPH výrazně levnější, protože polská vláda se o své občany, na rozdíl od vlády Petra Fialy, skutečně stará. Z těchto důvodů požadujeme demisi vlády Petra Fialy, kterou je potřeba nahradit kompetentními odborníky.

2. Zastropování cen energií vládou Petra Fialy je absolutně nedostatečné. Kvůli škodlivé Fialově vládě už začínají krachovat české firmy.

Zatímco vláda Petra Fialy (ODS) zastropovala ceny zemního plynu pro domácnosti a malé firmy na úrovni 3 koruny za jednu kilowatthodinu, Německo plánuje dle návrhu své expertní komise zastropování ceny zemního plynu v přepočtu na 1,7 koruny za kilowatthodinu! V praxi se tak potvrzuje názor SPD, že zastropování cen energií vládou Petra Fialy je absolutně nedostatečné. Navíc německá vláda, na rozdíl od české vlády, plánuje zastropovat ceny plynu všem odběratelům, včetně velkých průmyslových firem, zatímco u nás firmy kvůli nečinnosti vlády krachují. Hnutí SPD navrhovalo při projednávání změny energetického zákona ve Sněmovně zastropování ceny plynu na úrovni 1 koruny za kilowatthodinu i to, aby se to týkalo naprosto všech odběratelů plynu v České republice. To však vládní koaliční poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN odmítli. Ostatní evropské státy nespoléhají na řešení ze strany EU a přijímají si vlastní opatření. Například německý kancléř Scholz koncem září oznámil vytvoření zvláštního hospodářského fondu o objemu 200 miliard euro na podporu kroků, které mají ochránit německé občany i průmyslové podniky ohrožené vysokými cenami energií. Pokud tato podpora velkých firem v Německu projde, stanou se naše firmy naprosto nekonkurenceschopné a zničí je to. To vše se všemi negativními dopady na nezaměstnanost a státní rozpočet! To je pro SPD zcela nepřijatelné!

3. Fialova vláda odmítá řešit vysoké ceny pohonných hmot snížením DPH.

Pohonné hmoty jenom za poslední týden opět razantně zdražily. Benzín o 3 koruny a nafta v průměru o 2 koruny za litr. Toto zdražení se opět promítá do zvýšení cen všeho, na čem je doprava závislá. Vláda odmítá řešit vysoké ceny pohonných hmot snížením DPH tak, jak dlouhodobě navrhuje SPD. Tato vláda nemá důvěru veřejnosti a nehájí zájmy našich občanů, a proto by měla okamžitě podat demisi. Místo pomoci našim občanům plánuje vláda Petra Fialy jednat dne 31. října v Kyjevě společně s vládou Ukrajiny o její obnově. Tento krok nepokládáme za aktuální, zatímco růst cen v ČR a pomoc našim občanům a firmám je nutné řešit ihned.

4. Hnutí SPD rozhodně odmítá zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu, jak to navrhl ministr práce a sociálních věcí Jurečka. Senioři mají po celoživotní poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu.

Hnutí SPD rozhodně odmítá zvýšení hranice věku pro odchod do starobního důchodu nad 65 let, jak to navrhl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jsme pro odchod do důchodu nejpozději v 65 letech věku a dříve, pokud bude mít důchodově pojištěný odpracovaná potřebná léta. A navrhujeme pro naše seniory při splnění zákonných podmínek zavést pravidelně zvyšovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složku penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově. Senioři mají po celoživotní tvrdé a poctivé práci nezadatelné právo na odpočinek a zaslouženou podporu. Recept SPD je jasný: Musíme významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů.

5. Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun.

Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti za čtyři roky svého předpokládaného funkčního období chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun. Na schůzi Sněmovny se toto úterý bude projednávat vládní novela zákona o státním rozpočtu pro letošní rok v závěrečném třetím čtení. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje zvýšení schodku státního rozpočtu (tím i státního dluhu) o dalších 95 miliard korun! A to přesto, že má kvůli vysokým cenám energií, pohonných hmot, potravin a dalšího zboží a služeb meziročně zhruba o 127 miliard vyšší daňové příjmy. Původní rozpočtový schodek byl 280 miliard korun. Vláda nejprve navrhla jeho zvýšení na 330 miliard korun a poté, až při projednávání novely zákona ve Sněmovně, formou poslaneckého pozměňovacího návrhu požaduje jeho navýšení o dalších 45 miliard. To je naprosto bezprecedentní a nepřijatelné! Stejně tak jako návrh rozpočtového deficitu na rok 2023 v objemu 295 miliard korun. Vláda je rozpočtově nezodpovědná. Je potřeba snižovat schodky státních rozpočtů zvyšováním příjmů a snižováním zbytných výdajů. Poslanci hnutí SPD budou samozřejmě hlasovat proti vládnímu návrhu rozpočtu na letošní rok.

