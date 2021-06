Rozvoral (SPD): Budeme nadále odmítat přijetí CovidPassu Evropské unie

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že budeme nadále odmítat přijetí CovidPassu EU, který omezuje práva a svobody občanů. Babišova vláda enormně zadlužuje naši zemi. Přitom lze šetřit na nepřizpůsobivých, solárních baronech, politických neziskovkách či předražených zakázkách. Členství v EU je pro Českou republiku a její občany nevýhodné, a proto požadujeme referendum o vystoupení z EU. O případném střetu zájmů Andreje Babiše či kohokoli jiného mají rozhodovat české orgány, nikoli Brusel.

1. Budeme nadále odmítat přijetí CovidPassu EU, který omezuje práva a svobody občanů

Vláda hnutí ANO a ČSSD se minulý týden pokusila již potřetí předložit v režimu takzvané legislativní nouze do Sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která má zavést v České republice takzvaný CovidPass EU. To SPD jednoznačně a konzistentně odmítá. Opakovaně říkáme, že v případě jeho schválení se jednak zásadně omezují práva a svobody občanů, ale také dochází k diskriminaci lidí, kteří se nechtějí z různých důvodů nechat očkovat a testovat. Očkování a testování musí být dobrovolné a vláda se má soustředit na ochranu ohrožených skupin občanů. Opětovně jsme minulý týden pohrozili blokací projednání tohoto návrhu a na základě věcné argumentace SPD Sněmovna následně hlasováním nepodpořila projednávání této schůze. Tím pádem projednávání tohoto zákona na této schůzi definitivně skončilo. SPD požaduje, aby CovidPass EU nerozděloval občany na kategorie podle toho, jestli jsou testovaní nebo očkovaní, navíc v době, když existuje i česká verze takzvaného CovidPassu. Chceme, aby naši občané mohli svobodně cestovat jako před covidem, ale výhradně podle opatření státu, kam se cestuje, a nikoliv podle diktátu EU. Vláda ANO a ČSSD ale současně vymýšlí další kličku, jak začlenit CovidPass EU do naší legislativy. Oznámil to minulý týden jak staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, tak i místopředseda vlády a ministr hospodářství a dopravy Karel Havlíček (oba za ANO). To SPD odmítá a v případě opětovného předložení tohoto návrhu do Sněmovny v řádném legislativním procesu opět uděláme vše pro to, aby se tak nestalo. Bojujme s virem, ne s lidmi!

2. Babišova vláda enormně zadlužuje naši zemi. Přitom lze šetřit na nepřizpůsobivých, solárních baronech, politických neziskovkách či předražených zakázkách.

Vláda ANO a ČSSD schválila Ministerstvem financí předložený materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022. Návrh počítá s předpokládaným deficitem ve výši 390 miliard korun, který ale bude schvalovat až Sněmovna, která vzejde z podzimních voleb. Hnutí SPD považuje takto koncipovaný návrh rozpočtu s tímto deficitem za zcela nepřijatelný. Tato vláda nás dovedla svou nekompetencí a chaotickým rozhodováním do situace, kdy již máme obří letošní a loňský státní dluh, byrokratickou a nefunkční státní strukturu a také nemá jakoukoliv vizi budoucnosti rozvoje a směřování země. Tato vláda stále neprovádí škrty ve zbytných výdajích států, na které hnutí SPD upozorňuje dlouhodobě. Jedná se zejména o snížení byrokracie na ministerstvech a krajích, zrušení předražených armádních zakázek, omezení plateb solárním baronům a politickým neziskovkám. Je potřeba zdanit zisky a dividendy nadnárodních koncernů, které jsou vyváděny do zahraničí. Je potřeba také zrušit výplatu neadresných sociálních dávek těm, kteří nikdy nepracovali, přestože pracovat mohou. Na druhou stranu vláda ANO a ČSSD neprovádí žádnou prorodinnou politiku a masivní podporu výstavby bytů pro mladé rodiny. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné.

3. Členství v EU je pro Českou republiku a její občany nevýhodné, a proto požadujeme referendum o vystoupení z EU

„Evropská unie je neskutečně silná a životem pulzující organizace", řekl americký prezident Joe Biden na summitu sdružení sedmi údajně ekonomicky nejvyspělejších států světa (G7). Doba, kdy G7 (členy jsou Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Velká Británie a USA.) bylo setkání ekonomických lídrů světa, je však pryč. Podle celkového HDP k paritě kupní síly je sedm nejsilnějších ekonomik světa aktuálně ve složení Čína, USA, Indie, Japonsko, Německo, Rusko a Brazílie. Doba, kdy G7 udávala tón světu, je tak minulost. Hnutí SPD považuje navíc Bidenovo tvrzení za lživé, a to z několika důvodů. Tím prvním je, že za neustálým rozšiřováním a přijímáním nových členských států stála potřeba vytvoření nárazníkového pásma mezi zakládajícími státy EU a Ruskem. EU také zásadně oslabil brexit. Dalším z důvodů je skutečnost, že je zcela rozdílná úroveň členských států, jak ve výši rozpočtů, tak míře zadlužení, stavu a výkonnosti průmyslu a hospodářství. Z tohoto pohledu jsou dnes členskými státy EU země, které na členství z mnoha důvodu nemají. Jedná se zejména o státy tzv. jižního křídla, na které ostatní státy včetně nás doplácejí. Další důvod je ten, že velké a ekonomicky silné státy potřebovaly expandovat svůj průmysl do výstaveb montoven v nových členských státech, kde se stále pracuje za mzdy, za které by obyčejní pracující v Německu ani nevstávali. Jedním z dalších důvodů je skutečnost, aby tyto státy měly odbytiště pro potraviny nižší kvality. Minimálně z těchto důvodů považujeme prohlášení amerického prezidenta Bidena za pouhou politickou proklamaci, která však není založena na pravdě. V hnutí SPD jsme přesvědčeni, že členství v EU je pro Českou republiku a její občany nevýhodné, a proto požadujeme referendum o vystoupení z EU.

4. O případném střetu zájmů Andreje Babiše či kohokoli jiného mají rozhodovat české orgány, nikoli Brusel

Evropský parlament minulý týden většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Jedná se o právně nezávaznou rezoluci, která vyzývá orgány EU i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert. Rezoluce však není právně vymahatelná. V SPD tvrdíme dlouhodobě, že je žádoucí, aby činy občanů, které se stanou v České republice, vyšetřovaly výhradně naše orgány činné v trestním řízení a následně soudily výhradně naše soudy, a nikoliv nějaké orgány v Bruselu. Pokud by však naše soudy rozhodly o protiprávním jednání Andreje Babiše, potom tzv. „padni komu padni" a míru zavinění a výši škody by měl stanovit náš nezávislý soud. Tak se však zatím nestalo.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Pro seniory chceme důstojné životní podmínky a zvýšenou ochranu proti násilí Rozvoral (SPD): Odmítáme pokračující diktát, drzost a aroganci Bruselu! Rozvoral (SPD): Plníme své sliby a velmi si vážíme důvěry občanů, kteří s námi sympatizují Rozvoral (SPD): S úctou a respektem si připomínáme vyhlazení Lidic nacistickými okupanty

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.