Rozvoral (SPD): Naše děti si zaslouží větší podporu státu ve všech oblastech!

Hnutí SPD zastává dlouhodobě názor, že děti jsou budoucností našeho národa a stát má v jejich ochraně a podpoře nezastupitelnou roli. Jeho povinností je pro tu nejmladší generaci zajistit kvalitní vzdělávání, dostupnou zdravotní péči, bezpečné prostředí a co největší podporu pracujícím rodinám s dětmi.

Je velmi smutné, že současná vláda v čele s premiérem Petrem Fialou tuto odpovědnost dlouhodobě ignoruje. Během celého volebního období, kdy byla u moci, nepřinesla pro rodiče dětí žádné pozitivní opatření, ba naopak. Uvedu jen některé příklady. V rámci vládního daňového balíčku bylo zrušeno školkovné, týkající se možnosti daňové úlevy pro rodiče dětí v předškolním věku, omezeno a pokráceno bylo daňové zvýhodnění pro mladé pracující rodiče a zrušeno bylo nebo výrazně omezeno jízdné pro děti, studenty a seniory. Vláda totiž problémy našich občanů stále jenom odsouvá a neřeší. Aktuálně se to týká například nedostatku dětských lékařů, kdy mnohé rodiny marně hledají pediatra.

Fialova asociální a nekompetentní politika způsobila, že mladí lidé dnes ztrácejí motivaci zakládat rodiny, protože získání vlastního bydlení je pro ně prakticky nedosažitelné. Ceny bytů a domů dramaticky vzrostly, hypotéky jsou nedostupné a stát nenabízí žádnou reálnou pomoc. Výsledkem je, že se rodí stále méně dětí. To není jen alarmující demografický problém, ale je to přímé ohrožení budoucnosti naší země. Každé nově narozené dítě totiž představuje nejen naději, ale i záruku budoucích příjmů do státního rozpočtu, ze kterého se například vyplácejí důchody pro seniory. Místo toho, aby stát vytvářel podmínky pro stabilní a důstojný rodinný život, tlačí mladé lidi do existenční nejistoty, odkládání rodičovství a odchodu do zahraničí. To je pro naše hnutí SPD nepřijatelné.

Hnutí SPD dlouhodobě bojuje za to, aby české rodiny měly od státu zajištěnou a garantovanou silnější podporu. Uvedu jenom některé příklady, co konkrétně prosazujeme pro mladé pracující rodiny s dětmi. Jedná se o zvýšení porodného a přídavků na děti, dostupnější bydlení pro mladé rodiny, ochranu tradiční rodiny a českých hodnot, zajištění dostatku pediatrů a zubařů ve všech regionech, stop inkluzi, návrat ke kvalitnímu vzdělávání a smysluplným volnočasovým aktivitám.

Prosazujeme též, aby stát zajistil bezplatný přístup ke sportovním, kulturním a zájmovým činnostem pro všechny děti bez rozdílu. Sport, hudba, technické i přírodovědné kroužky nesmí být luxusem jen pro bohaté, ale standardem pro každé dítě. Děti potřebují zdravé prostředí, možnost rozvíjet talent a zažívat radost ze života.

Pro hnutí SPD je rodina základ státu, a dítě není náklad, je to radost, budoucnost a závazek nás všech. Vždy budeme stát na straně českých dětí a jejich rodičů. Dětem v celé České republice přejeme k jejich nedělnímu svátku všechno nejlepší.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

