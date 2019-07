Rozvoral (SPD): Podporujeme Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na konkrétních příkladech, že hnutí SPD dlouhodobě čelí dehonestaci a nenávisti probruselských médií a že premiér Babiš ponese plnou odpovědnost za pokračování tragikomické koalice s ČSSD. Jednání Trumpa s Čínou a Severní Koreou na summitu G20 je pozitivním signálem odvrácení globálního konfliktu. Kvůli dalším případům salmonely u polského masa dovezeného do ČR požadujeme zavedení plošných kontrol masných výrobků bez ohledu na zákazy ze strany EU. Podporujeme italského ministra vnitra Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci, nyní zvláště v kauze lodi Sea-Watch 3.

1. Hnutí SPD dlouhodobě čelí dehonestaci a nenávisti probruselských médií.

Hnutí SPD dlouhodobě čelí dehonestaci a nenávisti probruselských médií. Dne 26. června Česká televize najednou ustřihla tiskovou konferenci SPD zrovna v okamžiku, kdy předseda hnutí Tomio Okamura hovořil o štvavých kampaních novinářů v rámci nenávistných a rasistických komentářů pod příspěvky na jeho profilu na sociální síti. A místo toho hned Česká televize zařadila tiskovou konferenci Miroslava Kalouska (TOP 09). V sobotu 29. června bulvární deník Blesk zveřejnil článek redaktora Jakuba Tomka, kde jsou členové SPD pojmenováni jako „náckové". Cenzura, lež a pomluva mají jediný cíl, a to dehonestaci a odrazení přízně voličů od hnutí SPD. Hnutí SPD provede tam, kde to bude účinné, právní kroky. A samozřejmě budeme nadále pevně prosazovat náš politický program.

2. Babiš ponese plnou odpovědnost za pokračování tragikomické koalice s ČSSD.

V naší zemi probíhá neustálá vládní krize. Příčinou je koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM. Vláda řeší spory a nepracuje. Hnutí SPD považuje účast ČSSD ve vládě za podraz na voliče. ČSSD je nevolitelná promigrační strana sloužící globalistům. Naše řešení této krize je jednoduché. Jsme připraveni podpořit vládu odborníků nominovaných vítězem voleb hnutím ANO výměnou za podporu dohodnutých bodů programu hnutí SPD. Cílem je prosadit program SPD. Realita je dnes taková, že bez 78 poslanců hnutí ANO nelze v současné Sněmovně sestavit vládu či cokoli prosadit. Nechceme vládní koryta, která by zůstala po ČSSD. Tento postup dlouhodobě nabízíme a jsme připraveni jednat o této variantě s prezidentem Zemanem a premiérem Babišem. Je to řešení respektující výsledek voleb a řešení prospěšné pro Českou republiku. Premiér Babiš v médiích uvedl, že náš návrh odmítá a o podporu hnutí SPD se nechce opírat. Ponese tak plnou odpovědnost za pokračování tragikomické koalice s ČSSD. Hnutí SPD také nemění své stanovisko, že nevstoupíme do otevřené koalice s jakýmkoli trestně stíhaným premiérem. Proto navrhujeme tento model. Andrej Babiš se hluboce mýlí, že ho bruselská elita nechá na pokoji a přestane organizovat majdan. Premiér Babiš tím pádem bude mít nestabilní vládu s ČSSD a majdan k ní navíc. A Česká republika bude stagnovat.

3. Jednání Trumpa s Čínou a Severní Koreou je pozitivním signálem odvrácení globálního konfliktu.

Ve dnech 28. - 29. června se v Japonsku konalo setkání G20. Jde o jednání dvaceti nejvýznamnějších zemí světa. Důležitá byla zejména jednání mezi čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Domluvili se na pokračování jednání o vzájemné obchodní dohodě, která má vyřešit celní válku mezi oběma státy. Trump potvrdil, že prozatím nebude zavádět další cla na čínské zboží a nakonec překvapil uklidněním situace okolo firmy Huawei, když americké firmy od něj dostaly povolení prodávat své technologie čínskému gigantu. Zcela nečekaná byla také návštěva prezidenta Donalda Trumpa na Korejském poloostrově, když vstoupil jako první prezident USA do Severní Koreje na demarkační linii mezi oběma korejskými státy, kterou tvoří 38. rovnoběžka. Donald Trump a Kim Čong-un tímto obnovili jednání, které má vést k denuklearizaci Korejského poloostrova a zmírnění napětí v této oblasti. Ukazuje se, že na rozdíl od globalistické Obamovy administrativy se prezident Trump řídí důsledně a pragmaticky zájmy USA. To je určitou šancí, jak odvrátit globální konflikt.

4. Premiér Babiš není dobrým hospodářem.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schválila návrh rámce státního rozpočtu na příští rok a střednědobý výhled hospodaření státu pro roky 2021 a 2022. Pro příští rok i pro další léta počítá ministerstvo financí se schodkem 40 miliard korun. To je pro SPD naprosto nepřijatelné. Vláda by měla dlouhodobě plánovat vyrovnaný anebo přebytkový rozpočet zejména v období hospodářského růstu. Vláda nehledá možnosti snižování výdajů státu zejména v zastavení financování ideologických neziskovek, v razantním omezení byrokracie, v omezení vyplácení neadresných sociálních dávek, ve zrušení nesmyslné inkluze ve školství a v omezení zahraničních operací naší armády. Tyto prostředky je možné následně převést k těm nejvíce potřebným, tedy důchodcům, invalidům, nezaopatřeným dětem a poctivě pracujícím rodinám s dětmi. Premiér Babiš není dobrým hospodářem – svoje sliby plní tak, že dělá dluhy a pokouší se zvýšit daně. Hnutí SPD tvrdí, že pokud stát bude dobře hospodařit, může mít vyrovnaný rozpočet a nemusí zvyšovat daně.

5. Požadujeme zavedení plošných kontrol masných výrobků bez ohledu na zákazy ze strany EU.

Za poslední zhruba měsíc veterináři zjistili dalších 14 případů, kdy bylo do Česka dovezeno drůbeží maso z Polska se salmonelou. Celkem šlo o 21 tun masa. Přitom orgány EU zakazují českému ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi (ČSSD) provádět plošné kontroly dovozu masných výrobků ze států EU. To je pro SPD naprosto nepřijatelné a v této souvislosti zastáváme názor, že zdraví našich občanů je prvořadé. Požadujeme zavedení plošných kontrol masných výrobků bez ohledu na zákazy ze strany EU, popřípadě vypsání referenda o vystoupení z EU.

6. Podporujeme Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci.

Italská prokuratura v pátek zahájila vyšetřování Caroly Racketeové, 31leté německé kapitánky lodi Sea-Watch 3, která ve středu se 42 imigranty na palubě nepovoleně vplula do italských vod u ostrova Lampedusa. Italský ministr vnitra Matteo Salvini (Liga), který přísnou proti-imigrační politiku prosazuje od loňského nástupu do úřadu, v této souvislosti prohlásil, že je pro zabavení lodi a zatčení její posádky a že kapitánka lodi bude čelit obvinění z pašeráctví. Řekl rovněž, že očekává, že takto rozhodne i italský soud. Racketeovou a její posádku správně označil za „piráty", kteří pomáhají gangům pašovat Afričany do Evropy. Hnutí SPD v této souvislosti plně podporuje vyjádření Mattea Salviniho, který takto bojuje v Itálii proti ilegální imigraci. Jeho kroky jsou v souladu i s našimi postoji.

