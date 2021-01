Rozvoral (SPD): Pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody. Ti, kteří očkování chtějí, by měli mít možnost rychlého výběru bezpečné očkovací látky. Brexit je výhodný a Británie svým vystoupením z EU získává zpět svou svobodu a nezávislost. Vláda ČR by měla místo financování politických neziskovek či vzdálených rozvojových zemí přesunout tyto prostředky na pomoc Chorvatsku postiženému zemětřesením. Vítáme rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, že vyhlásí termín sněmovních voleb na 8. a 9. října 2021.

1. Pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody. Ti, kteří očkování chtějí, by měli mít možnost rychlého výběru bezpečné očkovací látky. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti.

Do České republiky mezi vánočními a novoročními svátky dorazila první zásilka vakcíny na covid-19. Dorazila ve stejné době jako do ostatních členských států EU. Jde však o pouhých několik tisíc dávek. Zatímco v USA, Velké Británii, Rusku, Číně, ale i Maďarsku se již dávno očkuje, tak ČR dosud čekala na rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM v této věci zaspala, chybí dostatek zdravotníků, vakcín, které podléhají schválení z úrovně EU, a také potřebného zdravotnického materiálu (jehly, stříkačky a dezinfekce). Nemusíme vakcíny nakupovat pouze od EU a naši občané, kteří být očkovaní chtějí, by měli být naočkováni rychle. Aktuálně se 45 % našich občanů odmítá očkovat proti nákaze covid-19. Jedná se o svobodné rozhodnutí občanů, kteří k tomu mají své oprávněné důvody. Toto by vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM měla respektovat. Na druhou stranu 40 % občanů by se očkovat nechalo a stát by jim potom měl očkování zajistit v co nejkratším možném termínu. V současné době se ale teprve připravuje registrace žadatelů o vakcinaci, která se má spustit až od 1. února. Například Izrael, tedy stát velikostně podobný nám (9 milionů obyvatel), ale byl schopen již za 14 dnů naočkovat jeden milion svých občanů a do konce ledna mají v plánu naočkovat další milion. U nás se počítá s proočkováním zatím do konce září. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Pro SPD je zároveň nepřijatelné, aby si občané, kteří se pro vakcinaci svobodně rozhodnou, nemohli vybrat, jakou očkovací látkou se případně nechají očkovat. Pokud někdo odmítne očkování, nesmí mu být omezena jeho občanská práva a svobody.

2. Brexit je výhodný a Británie svým vystoupením z EU získává zpět svou svobodu a nezávislost.

O Vánocích došlo k uzavření pobrexitové smlouvy mezi Velkou Británií a EU. Vítáme prohlášení Borise Johnsona, který mimo jiné uvedl: „Vzali jsme si zpět kontrolu nad našimi penězi, hranicemi, zákony, obchodem a rybářskými vodami. Soudní dvůr EU pro nás už nebude hrát roli. Od 1. ledna 2021 budeme mít plnou politickou a ekonomickou nezávislost." Plně se ukazuje, že brexit byl a je pro Británii výhodný a Velká Británie tímto krokem jednoznačně posílila. Boris Johnson v podstatě popsal to, o co jsme po našem vstupu do EU přišli i my, a teď je potřeba nám tyto pravomoci vrátit zpět. Řešením je czexit. Hnutí SPD je jediným politickým subjektem ve Sněmovně, který prosazuje referendum o vystoupení z EU.

3. Vláda ČR by měla místo financování politických neziskovek či rozvojových zemí přesunout tyto prostředky na pomoc Chorvatsku postiženému zemětřesením.

Chorvatsko postihlo minulý týden opakovaně ničivé zemětřesení o maximální síle 6,4 stupně, a které si vyžádalo sedm lidských životů, několik desítek zraněných a rozsáhlé materiální škody. Nejvíce jsou zasažena města Petrinja, Sisak a Glina a okolní obce. V městě Petrinja, kde žije 24 tisíc obyvatel, musí být dokonce 90 % domů zbouráno kvůli narušené statice a místní starosta dokonce oznámil, že bude lepší srovnat město se zemí. Česká vláda poslala této tradiční dovolenkové destinaci českých občanů pouze vybavení za zhruba 5 milionů korun. Vláda by měla místo financování politických neziskovek či vzdálených rozvojových zemí přesunout tyto prostředky na pomoc Chorvatsku postiženému zemětřesením. Chorvatsko je nejvýznamnější turistickou destinací pro občany České republiky, do které každoročně vyjíždí za rekreací více než půl miliónu našich občanů (před covid-19). Jsme přesvědčeni o tom, že výše české vládní pomoci Chorvatsku by měla tato fakta vzít v úvahu.

4. Vítáme rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, že vyhlásí termín sněmovních voleb na 8. a 9. října 2021.

Hnutí SPD vítá oznámení prezidenta republiky Miloše Zemana, že vyhlásí termín sněmovních voleb na 8. a 9. října 2021 s tím, že chce stranám dopřát dost času na kampaň. Hnutí SPD pracuje na volebním programu, který představí veřejnosti v březnu 2021.

