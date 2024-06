Rozvoral (SPD): Poslanci hnutí SPD hlasovali proti zavedení korespondenční volby!

Vážení přátelé,

1. Fialova vláda poškozuje důchodce zhoršením podmínek penzijního spoření. SPD naopak prosazuje zvýšení státní podpory na důchodové spoření.

Od 1. července se na návrh Fialovy vlády mění podmínky státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek k penzijnímu spoření se například úplně přestane vyplácet důchodcům, kteří se takto zajišťují na pozdější fázi svého stáří, kdy již nebudou moci pracovat. Lidem, kteří by chtěli penzijní spoření v důsledku zhoršení jeho podmínek ukončit předčasně, dokonce hrozí ztráta získaných státních příspěvků, jiným navíc hrozí ztráta veškerých jejich úspor z tohoto spoření. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné, a proto navrhujeme zvýšit podporu všech občanů, kteří se zodpovědně zajišťují na své stáří, ať už si měsíčně ukládají na penzijní spoření jakoukoli částku. Ke zvážení je i výraznější státní podpora penzijního spoření nízkopříjmových pracujících a mladých lidí. Ze strany Fialovy vlády se nyní jedná o další opatření, které oslabuje a poškozuje stabilitu našeho důchodového systému.

2. Fialova pětikoalice prosadila protiústavní korespondenční volbu nezákonným způsobem. Poslanci hnutí SPD hlasovali proti zavedení korespondenční volby a budeme usilovat o to, aby zákon posoudil Ústavní soud.

Poslanci stran vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) minulý týden schválili novelu zákona o správě voleb, která zavádí korespondenční hlasování ze zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a pro volbu prezidenta republiky. Stalo se tak po jednostranném silovém ukončení rozpravy, do které byly ještě přihlášeny desítky opozičních poslanců, kteří tak k návrhu vůbec nemohli promluvit. Jde o bezprecedentní porušení Jednacího řádu Poslanecké sněmovny a útok na principy parlamentní demokracie ze strany Fialovy vlády! Poslanci hnutí SPD hlasovali proti tomuto nebezpečnému návrhu, protože korespondenční volba umožňuje rozsáhlé manipulace s hlasy a porušuje veškeré ústavní zásady volebního práva, zejména požadavky na jeho rovnost a tajnost hlasování. Tato úprava také zásadně poškodí menší volební kraje, kterým odebere poslanecké mandáty a zvýší zde kvorum pro vstup do Sněmovny. To je další protiústavní moment návrhu a prohloubení nerovnosti mezi českými volebními kraji a jejich občany. Pokud návrh schválí i Senát a podepíše jej prezident Pavel, budeme v SPD usilovat o to, aby Ústavní soud podrobně prozkoumal jeho soulad s Ústavou ČR.

3. Reálné mzdy se za Fialovy vlády propadly téměř o dvacet procent. Přesto Fialova vláda plánuje naprosto nedostatečné zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje v rámci zvyšování platů ve veřejném sektoru od letošního září zvýšit základní složku příjmu pouze zaměstnancům v tzv. první stupnici, kam patří např. nepedagogičtí pracovníci ve školství, zapisovatelé u soudů či zaměstnanci ve státní službě, a to pouze v rozmezí od sedmi do deseti procent. Přitom reálné mzdy těchto zaměstnanců se kvůli vysoké inflaci za dobu, kdy je u moci Fialova vláda, propadly téměř o 20 procent. Ostatním pracovníkům ve státních a veřejných službách nechce ministr Jurečka zvýšit platy vůbec, i když i jim příjmy zásadně znehodnotila vysoká inflace. Dle názoru hnutí SPD je toto vládou plánované zvýšení platů naprosto nedostatečné a nespravedlivé. Podle našich kvalifikovaných propočtů by se zaměstnancům státu zařazeným v první stupnici měly základní platy zvýšit o 15 procent, sociálním pracovníkům a zdravotním sestrám o 7 procent, lékařům o 11 procent a učitelům o 13 procent. Za poctivou práci musí náležet zaměstnancům státu důstojný plat. Vládní přístup naopak vede k propadu jejich příjmů a k jejich odchodům do jiných oborů, což zásadním způsobem ohrožuje dostupnost veřejných služeb typu zdravotnictví, školství či sociální péče pro občany.

4. Ministr vnitra Rakušan by měl kvůli politické odpovědnosti za nezvládnutí střelby na Filozofické fakultě rezignovat. Prosazujeme zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.

Tento týden má být ve Sněmovně projednáván návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která by se zabývala všemi okolnostmi loňské prosincové mnohonásobné vraždy studentů a zaměstnanců Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i souvisejícího zásahu Policie ČR. V celé této tragické záležitosti zůstává stále řada pochybností o správnosti řízení průběhu policejního zásahu, jeho vyšetřování a pravdivosti a úplnosti informací, které byly v této věci poskytovány veřejnosti a zejména pozůstalým po obětech tohoto masakru ze strany Ministerstva vnitra a Policie ČR. Za celou tuto oblast nese politickou odpovědnost ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který by měl v důsledku toho rezignovat. Ministr Rakušan se rovněž snaží odvádět pozornost od pochybností o postupu resortu vnitra ve věci střelby na Filozofické fakultě překotnou novelizací zákona o zbraních, která zásadním způsobem zvyšuje kompetence represivních složek, a naopak ohrožuje ústavní a další práva legálních držitelů zbraní. Hnutí SPD jako první parlamentní politický subjekt vyslovilo požadavek na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke střelbě na Filozofické fakultě v Praze. Z úcty k obětem je třeba znát o celé této tragické události úplnou pravdu a je nutné přijmout ze strany Ministerstva vnitra taková opatření, aby se takovýmto událostem do budoucna maximálně předcházelo a zabránilo.

5. Německo a některé další státy západní Evropy zadržují léky, které pak nejsou k dostání u nás. Prosazujeme systémové řešení a zajištění co největší lékové soběstačnosti.

V plánované solidaritě ve sdílení léků a léčiv v rámci členských států EU se začínají objevovat první trhliny. Německo a některé další země byly na jednání Rady EU kritizovány kvůli nekalé kumulaci některých léků. Farmaceutické firmy v Německu jsou nyní povinny udržovat půlroční zásoby strategických nedostatkových léků, což je doba delší než v ostatních zemích. Množství těchto léčiv skladovaných v Německu po dobu půl roku nyní tvoří 25 procent všech jejich dodávek v EU. Toto množství by pokrylo celoroční spotřebu příslušných léků v 11 zemích střední a východní Evropy, včetně ČR. I proto nyní hrozí reálné riziko nedostatku některých důležitých léků pro občany ČR, a to zejména co se týká dodávek antibiotik. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že pokud by nastal nedostatek některých léků v ČR kvůli jejich nadměrným zásobám v Německu, bude tato situace řešena dvoustranným jednáním s německým ministerstvem zdravotnictví. Tento postup ovšem, jak už je u ministra Válka zvykem, problém nedostatku léků v ČR vůbec neřeší. Nadměrné zadržování léků Německem a některými dalšími státy západní Evropy, které nutně povede k nedostatku léků pro menší evropské státy, je nutné řešit systémovým způsobem, jednotnými pravidly a sankcemi při jejich porušování. Z dlouhodobého hlediska je nutné pracovat na zajištění soběstačnosti ČR při zásobování léky a léčivy, včetně obnovení jejich výroby tam, kde je to možné.

6. Fialova vláda podpořila nařízení EU, které může být likvidační pro naše zemědělce a lesníky i pro státní rozpočet.

Minulý týden bylo v Radě EU schváleno, i za podpory ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), tzv. Nařízení o obnově přírody. Toto nařízení stanovuje členským státům náročné a finančně velmi nákladné normy a povinnosti v oblasti životního prostředí, tzv. „uvádění přírody do původního stavu do roku 2030". Tento návrh prošel nejtěsnější možnou většinou hlasů a zavádí nové rozsáhlé byrokratické monitorovací a vykazovací povinností pro naše zemědělce a lesníky. Nařízení kritizuje i Agrární komora ČR, která mnohá jeho opatření označuje za iracionální a nesplnitelná. Hnutí SPD uznává potřebu skutečné a realistické ochrany životního prostředí a přírody, ovšem nikoli prostřednictvím nařízení EU, která nerespektují národní specifika jednotlivých členských států a mohou být pro ně a pro jejich zemědělce, lesníky a obecně i pro jejich veřejné rozpočty likvidační. Proto požadujeme a dlouhodobě navrhujeme zákon o referendu, aby občané mohli svobodně rozhodnout o našem dalším setrvání v EU, které řadou směrnic a direktiv omezuje naši suverenitu.

