Rozvoral (SPD): Požadujeme referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU

Požadujeme referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU!

Výsledky červnových voleb do Evropského parlamentu potvrdily, že i když je stále více občanů, kteří si přejí důslednou reformu Evropské unie, kterou vnímají jako nefunkční byrokratický moloch, tak k této potřebné změně nedojde.

Na základě výsledků voleb ve čtvrtek dne 18. června Evropský parlament v tajné volbě potvrdil Ursulu von der Leyenovou ve funkci předsedkyně Evropské komise na další období. Den předtím europoslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku zvolili pět kvestorů, kteří jsou součástí vedení Evropského parlamentu a už v úterý dne 16. června europoslanci zvolili hlavní část vedení EP, kdy předsedkyní europarlamentu se opět stala maltská europoslankyně Roberta Metsolaová. Takže z toho je vidět, že EU i nadále pojede v zaběhlých kolejích.

Stanovisko hnutí SPD k celé Evropské unii je i po proběhlých eurovolbách neměnné. Vznikající Evropská komise bude opět nepřítelem zájmů České republiky prostřednictvím prosazování federalistické, promigrační, šíleně zelené a proválečné politiky, což zásadně odmítáme.

Hnutí SPD od svého založení prosazuje politiku, která vychází prioritně z našeho programu. Už v prvním bodu toho programu máme stanoveno, že nechceme být provincií EU, a že chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Požadujeme proto referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU, včetně referenda o vystoupení ČR z EU. Chceme Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce, Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států. Proto jsme předložili již v minulém volebním období ústavní zákon o celostátním referendu, k dokončení jeho projednání však nedošlo. I na počátku tohoto volebního období jsme předložili nový návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Poslanci vládní koalice ho ale nechtějí zařadit na program jednání Poslanecké sněmovny. Tato arogance uplatňování politické síly by už měla skončit.

Napravit by to mohly jedině výsledky parlamentních voleb v příštím roce, hodně ale napoví i podzimní volby do krajských zastupitelstev v roce letošním. Hnutí SPD jde do těchto voleb v koalici s Trikolorou, PRO 2022 a Svobodnými, kdy složení koalic v jednotlivých krajích je různé. Jestli jste proti asociální vládě Petra Fialy a její drahotě, podpořte prosím naše kandidáty.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

