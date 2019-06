Rozvoral (SPD): Preferujeme vládu bez ČSSD

Hnutí SPD nepodporuje současnou koaliční vládu a v případě hlasování, zda má tato vláda důvěru, tak jí všech našich 19 poslanců nepodpoří. Našemu hnutí vadí účast ČSSD ve vládě, a proto již při hlasování o podpoře menšinové vlády ANO, ČSSD a KSČM jsme jí nepodpořili. Vlastní spolupráci koaliční vlády ANO a ČSSD si obě strany domluvily na základě koaliční smlouvy a podporu komunistů si vláda zajistila smlouvou o toleranci mezi ANO a komunisty.

Zmíním některé výhrady proti ČSSD:

ČSSD v rámci všech vyjednávání o vládní spolupráci vystupovala velmi arogantně a hlavně vůči našemu hnutí se vyjadřovala velmi urážlivě a veřejně tvrdila nepravdivé informace s cílem poškodit naše hnutí a náš program.

Způsob ukončení prvního vyjednávání o vládě s hnutím ANO, svědčí o nastavené kultuře v této straně.

Nejednotnost vedení strany při všech hlasováních, nejednotnost poslanců a senátorů ČSSD.

Za stranou jsou nevyřešené korupční kauzy, např. OKD, David Rath, kauzy financování vrcholového sportu a mnoho dalších, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun.

ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace, podporuje politické neziskovky a vyplácení neadresných sociálních dávek i těm občanům, kteří nepracují, i když by mohli.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za působení současné vlády se již jednou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o nedůvěře vládě hlasovalo a konalo se dne 23. listopadu 2018. SPD, hlasovalo pro nedůvěru, ale na rozdíl od ostatních opozičních stran mělo jiný důvod k hlasování o nedůvěře vládě. Našim hlavním a jediným cílem tímto vyvolaným jednáním bylo nahradit ve vládě ČSSD programem SPD. Hlasovalo se podle jmen a každý vyvolaný poslanec se přede všemi vyjádřil. Pro výrok rozhodnutí: „Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru“ (pro návrh) se vyslovilo 92 poslanců, (proti návrhu) bylo 90 poslanců. Poslanci ČSSD (15) se nezúčastnili hlasování a zbaběle ze sálu odešli. K vyslovení nedůvěry vládě bylo potřeba 101 hlasů. Vláda tak první hlasování o nedůvěře ustála. Takže si vyčkejme, jak dopadne případné druhé hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.

Naše hnutí SPD je po celé působení současné vlády nespokojeno, jakým způsobem v ní vystupují ministři nominovaní za ČSSD a jakou dělají politiku v zájmu našich občanů. Ministr vnitra Hamáček by nejraději zakázal naše hnutí SPD a činí vše, aby nás pošpinil – viz jeho výrok o předsudečné nenávisti. Nekompetentnost ministra kultury Staňka a proces jeho odvolání – neodvolání, nečinnost ministra zemědělství Tomana ve věci dováženého zkaženého masa z Polska, probruselského ministra zahraničí Petříčka nebo svéráznou ministryni práce a sociálních věcí Maláčovou, která ani neví, za co je její ministerstvo zodpovědné a jaký je cash flow (tok peněz) z ministerstva. Naše hnutí preferuje vládu bez ČSSD, kterou by nahradili nestranní odborníci jednající v zájmu prosazování našeho programu. Z tohoto důvodu je náš postoj v případě hlasování o nedůvěře vládě zcela jasný.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Největším nebezpečím pro Evropu je islámský terorismus Rozvoral (SPD): V hluboké úctě si připomínáme vyhlazení obce Lidice německými nacisty Rozvoral (SPD): Pro řadu drobných podnikatelů a živnostníků bude EET likvidační Rozvoral (SPD): Návrh na konání srazu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v ČR je drzou provokací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV