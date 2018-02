Rozvoral (SPD): Reakce na prohlášení ohledně přehlasování v případě Dublinu IV.

Poslanec ODS Václav Klaus ml. pro Echo24 řekl, že pokud bychom byli přehlasováni v případě Dublinu IV, kdy bychom byli povinni přijímat migranty dle trvalých kvót, bylo by namístě se zeptat voličů v referendu, zda chtějí setrvat v EU.

„To si myslím, že to už je opravdu ta situace, kdy nám ubírají jakákoliv práva rozhodovat o svém osudu. A to je ta situace, která by se mi tak nelíbila, že by bylo namístě se na něco takového zeptat i voličů,“ odpověděl Klaus, který odpověděl na dotaz: „Takže kdybychom byli přehlasovaní v případě té migrační reformy, byli bychom povinní přijímat migranty podle trvalých kvót, což je ten Dublin IV, vy byste vyvolal jako politik, který má vliv a má nějaké slovo v této společnosti, téma Czexitu?“

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Má odpověď:

„Referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie prosazuje hnutí SPD již od léta 2015. EU je totiž nereformovatelný novolevicověcentralistický projekt, který (ne)funguje na bázi všemožných regulací, přerozdělování a neskutečné byrokracie vnucující členským státům multikulturu, která propaguje netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii, což jsou věci neslučitelné s evropskou svobodou a demokracií. EU pohrdá národními státy, kterým se snaží vzít jejich suverenitu, národní tradice a zvyky. Vzhledem k těmto okolnostem je potřeba nastolit nový projekt spolupráce evropských států, a to tak, aby byly zachovány základní principy volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu mezi evropskými zeměmi, které musí mít své vlastní hranice, svou ekonomiku, měnu a politiku. Takovým projektem je Unie evropských národů (U.E.N.), který prosazuje hnutí vlasteneckých stran sdružených v evropské frakci ENF (Evropa národů a svobody) vedené předsedkyní francouzské Národní fronty Marine Le Pen a jejímž je naše hnutí SPD hrdým členem.“

