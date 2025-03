Růžička (ANO): Novinář nebo člen aktivní zálohy nemůže koupit osobně balistickou ochranu

Děkuji, paní předsedající. Já bych tedy chtěl v rámci interpelace otevřít velice důležité téma. Ze všech stran se na nás valí informace ohledně konfliktu na Ukrajině, jakým způsobem Česká republika může být ohrožena válkou. Já jsem požádal pana bývalého ministra obchodu a průmyslu o vyjádření k aktivitám České obchodní inspekce, protože v současné době si třeba novinář nebo člen aktivní zálohy nemůže koupit osobně balistickou ochranu, což si myslím, že je absolutně špatně. Pan ministr Síkela mi odpověděl, že tato balistická ochrana musí splňovat nařízení Evropské unie 2016/425 a musí být certifikována jakožto osobní ochranný prostředek.

Tento výklad je souladný s výkladem České obchodní inspekce, která v průběhu minulých let zaklekávala na prodejce balistické ochrany a udělovala jim obrovské pokuty za to, že tuto balistickou ochranu občanům České republiky prodávala. Údajně dle výkladu ministerstva obchodu a průmyslu má výhradně možnost si tuto vestu dle výjimky čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení koupit pouze napřímo armáda či policie. Takže bych chtěl tady s panem ministrem projednat, jakým způsobem v takto těžké době se to bude řešit a proč není on ten, který by umožnil veřejnosti si tuto balistickou ochranu kupovat. Z toho důvodu, že tady pan ministr není, tak dávám návrh na přerušení do přítomnosti pana ministra.

