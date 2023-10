Růžička (ANO): Pane poslanče Žáčku, jste sprostý lhář

reklama

Děkuji, paní předsedající.

Já bych vzkázal přes vás panu poslanci Žáčkovi, pane poslanče Žáčku, jste sprostý lhář. Nic takového jsem na semináři neřekl. Já jsem tam neřekl, že chceme zrušit dvě procenta. Já jsem řekl, že to přehodnotíme. A přehodnotit to můžeme směrem dolů, anebo nahoru.

A pokud ODS brzdí rozvoj těžké brigády, brzdí to, že se mají modernizovat pandury, protože dva roky náměstek Šulc blokuje modernizace zbraňové stanice, protože je lobbista jedné firmy, my bychom už to dávno udělali, my bychom už ty pandury zmodernizovali tak, abychom doplnili čtvrtou brigádu rychlého nasazení, aby měla v této krizi s Ruskem sto procent pandurů.

Vy to všechno zdržujet,e a ještě tady poslanec Žáček, prostřednictvím paní předsedající, říká lži! Lži a lži!

