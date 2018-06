Rykala (ČSSD): 1000 podpisů na podporu kandidatury Jiřího Paroubka

Za pouhý týden získali ostravští sociální demokraté pro Jiřího Paroubka dostatečný počet podpisů v ulicích Ostravy-Jihu, Polanky a Proskovic. V pátek 29. června dosáhl počet podpisů voličů čísla 1000, který je dle volebního zákona potřebný k tomu, aby Jiří Paroubek mohl kandidovat do Senátu Parlamentu ČR jako nezávislý kandidát.

K tomuto postupu se rozhodli ostravští sociální demokraté poté, co 15. června předsednictvo ČSSD nepřijalo usnesení ke schválení Jiřího Paroubka jako senátního kandidáta ČSSD. Podpisy začali sbírat v pátek 22. června.

„Jsme spokojeni. Potvrdili jsme si tou petiční akcí, že Jiří Paroubek má velkou podporu občanů Ostravy-Jihu, Polanky a Proskovic. Podpisy sbírají kolegové sociální demokraté, ale velmi nás potěšilo, že se do akce na podporu Jiřího Paroubka zapojili i příznivci z řad občanů. Nosí nám plně vyplněné archy, maminky z dětských hřišť, mladíci ze skateparku i babičky z domovů pro seniory. V pátek jsme s Jirkou Paroubkem prošli celý volební obvod. Kdy a kde budeme, jsme sdíleli na facebooku, mezi lidmi se to rychle rozkřiklo a čekali na nás. A nasbírali jsme tak jen za jeden den skoro 300 podpisů. Tak velkou vlnu podpory jsem už několik let neviděl,“ říká Adam Rykala, místopředseda ostravské sociální demokracie a lídr kandidátky ČSSD Ostrava-Jih.

„Chtěl bych poděkovat lidem z Ostravy-Jihu, Polanky i Proskovic za každý podpis, který připojili na podporu mé kandidatury. Samozřejmě si poděkování zaslouží i členové sociální demokracie, kteří se nenechali odradit rozhodnutím předsednictva ČSSD a bojují za svého kandidáta. A rád bych poděkoval i ‚sobotkovské‘ části předsednictva za to, že mě jako kandidáta neschválili. Díky nim jsme si mohli udělat takový volební průzkum v ulicích, zda mám v Ostravě podporu. A teď už o tom nepochybuji a poperu se za zájmy občanů Ostravy v Senátu. V nejbližších dnech uceleně představím svůj volební program a těším se na další setkání s občany,“ uvedl kandidát do Senátu Parlamentu ČR Jiří Paroubek.

„S tím nápadem nám pomohli občané a jejich přesvědčení. Byla jsem s Adamem Rykalou a s dalšími kolegy v ulicích každý den. Nepochybuji o tom, že Jiří Paroubek může získat zpět hlasy voličů, kteří dřív volili sociální demokracii. Podpisy ale sbíráme dál. Pro dobrý pocit i pro to, aby se kolegové v Praze nad sebou zamysleli a i trošku zastyděli. Sociální demokracie není v situaci, kdy si může dovolit odmítat pomoc od svých úspěšných expředsedů. Někteří se asi Jiřího Paroubka bojí, ale my chceme v Senátu někoho, kdo nebude 6 let neviditelný, ale popere se za zájmy občanů Ostravy,“ dodává Věra Válková, místostarostka Ostravy-Jihu.

