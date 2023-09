SPOLU: Volby do krajů, zastupitelstev obcí a do Senátu

reklama

„Začínáme teoreticky novou schůzi, ta ale bude trvat jen dnes, zítra se totiž vrátíme do schůze předchozí – mimořádné 75. schůze. Stanovili jsme si priority, kterým se chceme dnes věnovat. Z těch důležitějších věcí je to harmonogram projednávání státního rozpočtu nebo druhé čtení novely Ústavy, která by měla jednak zafixovat senátní obvody a jednak vést k tomu, že volby do krajů, zastupitelstev obcí a do Senátu budou v jednom pevném termínu, a to v prvním říjnovém týdnu. Je to věc, na které je shoda i s opozicí a chceme, aby právě tento prováděcí zákon ji posléze doběhl. Řekli jsme dnes opozici, že dnešní jednání prodloužíme po devatenácté, jednadvacáté a čtyřiadvacáté hodině, dokud se nám nepodaří všech osm bodů projednat. Zítra se vrátíme k úspornému balíčku,“ řekl na úvod předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

„Pro úplnost dodávám, že zítra nás čeká druhé pokračování třetího čtení zákona o ozdravném balíčku. Budeme posuzovat více než osmdesát pozměňovacích návrhů. Máme dvě důležitá kritéria. A to ta, že návrhy nesmí prohlubovat deficit a musí mít příslušné racionální jádro. Takže uvidíme na základě debaty, která se bude odehrávat ve třetím čtení, které z návrhů budou mít šanci na schválení,“ říká místopředseda rozpočtového výboru a poslanec za TOP 09 Miloš Nový.

„Rád bych upozornil na zákon o psychomodulačních látkách, který bychom dnes měli na plénu Sněmovny projednat v prvním čtení. Jedná se o předpis, který myslí primárně na rodiče, jejichž děti jsou ohroženy dostupností a užíváním kratomu, HHC a obdobných psychoaktivních látek. K těmto látkám mají dnes děti totiž zcela volný přístup, a mohou si je tak koupit bez jakýchkoli překážek. My proto poslaneckou novelou chceme tyto látky regulovat, aby si je děti nemohly koupit například v automatu jako upomínkový či dárkový předmět. Zákon samozřejmě řeší i bezpečnost takových látek, a to například zavedením kontroly jejich kvality a jakosti. Novela upravuje též označení takových výrobků, zákaz reklamy a řadu dalších pravidel, kterými se bude nakládání s podobnými látkami do budoucna řídit,“ dodává místopředseda zdravotnického výboru a poslanec KDU–ČSL Tom Philipp.

