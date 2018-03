STAN: Sněmovna se zase musí zabývat kauzami premiéra. Bohužel

Sněmovna se dnes bude mimořádně zabývat kauzou obviněného premiéra Babiše, který chce odvolat šéfa GIBS Murína. Podle Starostů je škoda, že se Sněmovna musí podobnými kauzami zabývat, protože tím ztrácí čas a nedostává se na důležité věci, které by zjednodušily život lidem v naší zemi.

"Je nám líto, Sněmovna musí opět ztrácet čas kauzami spojenými s obviněným premiérem. Například my bychom chtěli místo toho projednávat naše návrhy týkající se zjednodušení podnikatelského prostředí, jak motivovat úspěšné lidi účastnit se komunální politiky, aby pravá ruka prezidenta byla bezpečnostně prověřená a aby učitelé měli odpovídající platy. To bohužel kvůli kauzám premiéra nejde a nám je to líto," říká předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Starostové rovněž navrhli řešení platové krize řidičů ve veřejné dopravě. „Jakékoliv snížení daně na jízdné při zachování stávajících cen jízdného umožní dopravcům zvýšit mzdy řidičů autobusů a investovat do kvality služeb,“ vysvětluje poslankyně Věra Kovářová (STAN).

„Česká sazba DPH na jízdné ve veřejné dopravě patří k nejvyšších v západní Evropě, takže pro snížení této sazby je určitě prostor. Proto poslanecký klub STAN podá návrh zákona, který zařadí jízdné ve veřejné dopravě do druhé snížené sazby DPH, tedy ze současných 15 % na 10 %. Podle odhadů by to znamenalo přes 930 milionů korun, které zůstanou dopravcům, a které využijí na platy svých zaměstnanců,“ dodává Kovářová.

