Sadovský (ANO): Místo posílení záchranného systému vláda rozdává letáky

Já bych vám chtěl připomenout jednu věc. Pamatujete si všichni, kdo tady jste, v minulém volebním období, na hádku premiéra s opozicí ve Sněmovně, kde byla tématem brožura o onkologické prevenci? A připomeňme si, co se děje dnes. Ministr Rakušan chystá před volbami vydat brožuru pro krizové hodiny. Koncept dokonce představil prezidentovi Pavlovi. A nejen to, ministr rovněž chystá krizové kartičky pro starosty. Přijde vám to normální?

Připomínám, tenkrát šlo o brožuru o onkologické prevenci, tehdy jste premiéra Babiše kritizovali za to, že je to předvolební agitace za veřejné peníze. Ta padesátistránková publikace se zabývala bojem proti rakovině a k uklidnění situace premiér Andrej Babiš oznámil, že bude dokonce publikaci rozesílat až po volbách.

Věcí se dokonce zabýval i Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Ten úřad, co už roky šetří financování kampaně PirStan z údajně ukradených peněz z akce Dozimetr. Neměl by se tímhle taky zabývat ÚOHS? Podle opozice šlo tenkrát o jasnou předvolební kampaň zaplacenou z veřejných prostředků. Piráti se k tomu dokonce chtěli obrátit na soud. Předseda Pirátů Ivan Bartoš napsal na Twitteru, že je to za hranou myslitelného. Proto chtěl, aby soud vydal předběžné opatření, které by distribuci brožury zakázalo. Všeobecná zdravotní pojišťovna rozešle propagační leták Andreje Babiše za 15 milionů z peněz pojištěnců, které by mohly být použity na záchranu lidí s rakovinou. Takto zacházet s penězi lidí je za hranou myslitelného, napsal Bartoš. Zajímavé, dneska mlčí. Kde je předběžné opatření?

Podobně reagoval také lídr koalice spolu a šéf ODS Petr Fiala. Cituji: "Vypadá to, že Andrej Babiš už do holdingu zahrnul i VZP. I proto je nutné přinést změnu. Oligarchizace státu musí skončit. Změna je na dosah. Už za tři týdny!" Napsal Fiala. A šéf lidovců Marian Jurečka? Ten to dokonce označil jako správný křesťan, za prasárnu. A co se děje dnes? Já vám to zopakuju. Ministr Rakušan chystá před volbami vydat brožuru pro krizové hodiny, koncept už představil prezidentovi. A nejen to. Ministerstvo vnitra chystá krizové karty pro starosty. A to v době, kdy lidé počítají díky vaší vládě každou korunu za jídlo, energie, přichází ministr s brožurou o tom, jak přežít 72 hodin bez elektřiny, vody a jídla. Místo posílení záchranného systému vláda rozdává letáky. Tohle není pomoc, tohle je drahá kampaň pětikoalice postavená na strachu.

A kolik nás to bude stát? 50? 80? 100 milionů? Tady už je jasné, že jde o předvolební kampaň zaplacenou z veřejných peněz. A Piráti? Proč jsou ticho? Nebudete to dávat k soudu? A co vy, pane premiére? Jo, vy tady nejste. Co nám k tomu řeknete? Proto navrhuji zařadit jako první bod brožura ministra Rakušana.

