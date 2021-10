Scheinherr (Praha sobě): Dvorecký most se stane zárodkem takzvané jižní tramvajové tangenty

Hlavní město vypsalo veřejnou zakázku na zhotovitele stavby Dvoreckého mostu pro městskou hromadnou dopravu, pěší a cyklisty spojujícího Smíchov a Podolí. Most má na délku měřit 388 metrů a široký bude 16 metrů. Odhadovaná cena stavby je okolo jedné miliardy korun. Do začátku příštího roku získá město potřebná povolení a vysoutěží zhotovitele. Odhadovaná délka stavebních prací je 30 měsíců.

„Pro pražskou MHD je budoucí Dvorecký most jednou z nejzásadnějších staveb následujících let. Stane se zárodkem takzvané jižní tramvajové tangenty propojující významné tramvajové tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. Městské části Praha 4 a 5 se konečně dočkají kapacitního a komfortního propojení. Některým tramvajovým linkám se oproti zajížďce přes Palackého most zkrátí cesta až o šest kilometrů,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr a dodává: „Díky novému mostu také budeme moct převést část autobusových linek z Barrandovského mostu a desítky tisíc lidí už nebudou muset ve špičkách stát v kolonách mezi auty. Zlepšíme tím průjezd autobusů mezi Novodvorskou, Pankrácem a Smíchovem. Velký přínos bude mít most také z hlediska propojení páteřních cyklostezek, které jsou vedené po obou březích a vznikne náhrada propojení přes rušný Barrandovský most.“

Účel mostu pouze pro MHD, cyklisty a pěší vychází ze změny Územního plánu z roku 2014. V případě potřeby zde ovšem budou moct jezdit i vozidla Integrovaného záchranného systému. Podle předpokladů by se také mělo ulevit individuální automobilové dopravě díky odvedení autobusů městské hromadné dopravy z Barrandovského mostu.

Dvorecký most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a spojí tak městské části Praha 4 a Praha 5. Cílem záměru je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to především pro hromadnou dopravu, pěší a cyklisty.

„Veřejná zakázka je nastavená tak, aby nezáleželo jen na ceně, ale také na délce záruční doby, délce stavby i odborné kvalifikaci, aby nový most měl opravdu špičkovou kvalitu. Součástí přihlášek budou i seznamy hotových stavebních prací, seznamy techniků, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci s popisem technického vybavení, se kterým bude firma pracovat. Jsem si jistý, že stavba Dvoreckého mostu bude v dobrých rukou,“ popisuje náměstek Adam Scheinherr.

Výstavbou tohoto mostu bude navíc doplněno doposud chybějící propojení pro městskou hromadnou dopravu, pěší a cyklistické vazby mezi vltavskými břehy. Stavba by také měla přispět ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech Lihovar a Dvorce a zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy. Projekt výstavby Dvoreckého mostu je zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města jak v Plánu udržitelné mobility, tak i ve Strategii rozvoje tramvajových tratí.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most. Současné vedení města s výstavbou Dvoreckého mostu dlouhodobě počítá a veškeré související investice a rekonstrukce koordinuje s jeho realizací. Dopravní podnik hl. m. Prahy mimo jiné založil v rámci tramvajové výluky v roce 2020 na Barrandov odbočku vedoucí ke Dvoreckému mostu. Zastávka Lihovar pak získala novou podobu při rekonstrukci Nádražní ulice. Veškeré stávající úpravy tedy počítají s napojením na Dvorecký most. Stavba je koordinována také s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky.

Autorem vítězného návrhu, který vzešel z architektonicko-konstrukční soutěže pořádané v letech 2017 až 2018, jsou architekti ze studia ATELIER 6 a TUBES. Návrh od architektů nemá konstrukci nad mostovkou, takže by měl nenásilně zapadnout do vltavského údolí. Při hledání tvarového řešení se autoři inspirovali Františkem Menclem, který byl projektantem mostů pro hlavní město Praha v první polovině 20. století. Mencl si podle nich dobře uvědomoval důležitost, aby most dobře zapadl do okolní zástavby a městské krajiny a nenarušoval svým vzhledem cenné panorama. Mosty podle něj měly respektovat podobu těch starších, tedy svých předchůdců či vzorů.

Výtvarný umělec Krištof Kintera zpracovává prostor pod mostem formou výtvarného díla. Vznikne zde multifunkční pomyslná kubistická krajina a „botanická zahrada“ pouličního osvětlení. Součástí projektu je kromě kulturní arény také kavárna s občerstvením, pikniková zóna nebo Kinterova autorská socha.

