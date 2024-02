Schillerová (ANO): Devatenáct dnů se premiér Fiala i ODS rozhodli promlčet

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

od jednání Poslanecké sněmovny, kde hnutí ANO vyzvalo premiéra Petra Fialu, aby vysvětlil milionové finanční toky mezi klubovou kampeličkou pražské galerky a politiků ODS, bruselskou nadací New Direction a Institutem Petra Fialy uplynulo rovných 19 dnů. Devatenáct dnů, kterými se premiér Petr Fiala, ale i celá ODS rozhodli promlčet. A nezdá se, že by na tom hodlali cokoliv změnit. Navzdory tomu, že se mezitím objevilo závažné podezření, že pět milionů korun, které podle serveru Seznam Zprávy poslal Kamil Bahbouh do New Direction, ve skutečnosti nemířilo nikam jinam než do Institutu Petra Fialy.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% ČSSD 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 94% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 9014 lidí

Navzdory tomu, že tím vzniklo závažné podezření, že skutečným sponzorem Institutu Petra Fialy není nikdo jiný než právě Kamil Bahbouh. Navzdory tomu, že tato osoba sehrála významnou roli v případu zbrojních dodávek na Ukrajinu, kde již bylo obviněno několik lidí, a to jak na straně ukrajinského Ministerstva obrany, tak na straně zbrojařů. Osoba, která podepisovala pokladní lístky, na jejichž základě bylo letos v březnu z družstevní záložny vyneseno v hotovosti 350 milionů korun, určených na zbraně pro Ukrajinu. Osoba, která podle zjištění investigativních novinářů získala z těchto ukrajinských peněz neuvěřitelných 44 milionů korun a podle vlastních slov je nehodlá vrátit. Osoba, jejíž osobní strážce a mimo jiné také další společník Petra Fialy v družstevní záložně byl odsouzen za vraždu, při které byl místo Bahbouhova obchodního soka omylem zavražděn zcela nevinný otec dvou dětí. Osoba, která podle veřejných zdrojů a svědectví dalšího z podílníků Pavla Wursta stála za sofistikovanými způsoby praní špinavých peněz, mimo jiné pro vlivné tváře a politiky ODS.

Dámy a pánové, myslím, že se shodneme, že nastíněné souvislosti jsou mimořádně alarmující a pan premiér by na ně reagovat měl. A jsem přesvědčena, že by měl reagovat i ministr financí Zbyněk Stanjura, který stojí v čele rezortu, do jehož kompetence spadá Finančně analytický úřad a finanční správa a který je zároveň předsedou dozorčí rady Institutu pro pravicovou politiku, jehož zakladatelem není nikdo jiný než Fialův institut Pravý břeh.

Vyzývám proto opakovaně ODS, aby neprodleně potvrdila nebo vyvrátila, že Institut Petra Fialy byl financován z firem Kamila Bahbouha prostřednictvím institutu New Direction. A opakovaně vyzývám premiéra Petra Fialu, aby ve světle těchto nových informací neprodleně naplnil požadavky usnesení navrženého hnutím ANO dne 8. února 2024. A v této souvislosti navrhuji mimořádný bod ve znění Financování Institutu Petra Fialy a podezření na střet zájmů ministra financí Zbyňka Stanjury.

Děkuji vám za pozornost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Schillerová (ANO): Fialova rezignace na pravdu a soudnost Schillerová (ANO): Svolali jsme mimořádnou schůzi k migračnímu paktu a nelegální migraci Schillerová (ANO): Pan Čistý mezi hříšnými lidmi města pražského Schillerová (ANO): To, co celá pětikoalice předvádí, je manželství z vypočítavosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama