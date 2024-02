Schillerová (ANO): Je úplně jedno, kdo dělá tvář ODS

reklama

Vážení přátelé, řekněme si pravdu. Lidi, co nosí bankovky v igelitkách, milují ODS. Víte, kolik vtipů už museli mezi sebou vymyslet na téma Fialova milionu zapomenutého v kampeličce? „Devět set padesát tisíc korun. Co to je? To mají být životní úspory našeho předsedy?“ Není to nic oproti 14 milionům eur, které ze stejné kampeličky kdosi vynesl v taškách, nebo proti 53 milionům korun, které jiný odborník vnesl dovnitř.

Chudák Petr Fiala. Se svými životními úsporami udělal prostě to stejné, co s financemi celého státu. Poslal je tam, kam mu řekli velcí kluci kolem něj, a to bez odmlouvání.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11334 lidí

Je úplně jedno, kdo dělá tvář ODS.

Pamatujete ještě, jak v roce 2008 vtrhli fotografové Blesku do garáží hotelu Clarion, kde parkovaly limuzíny kmotrů? Tehdy ukázali celému národu, co se to sjelo na kongres „občanských demokratů“. Samé nuly, jedničky, osmičky na SPZkách z krajů, kde se dojily státní zakázky a evropské fondy ve velkém.

V roce 2012 tenhle kousek Blesk zopakoval se stejným výsledkem. Tehdejší předseda ODS jen krčil rameny: „Slovo kmotr zásadně nepoužívám, nemohu zakazovat straníkům, aby jezdili v autech s náhonem na všechny čtyři.“ V roce 2014 se stal předsedou Petr Fiala a byl to geniální tah. I díky němu skončila elektronická evidence tržeb, jak si přáli všichni igelitkoví milionáři.

Jen si to představte. Předseda ODS vkládá své životní úspory do kampeličky, které dala pokutu Česká národní banka za porušování pravidel proti praní špinavých peněz, a kterou vyšetřoval Finančně analytický úřad. Řekla bych, že je to roztomilá symbolika, ale slovo „roztomilá“ se nehodí. Ten, kdo ho k tomu navedl, ho totiž navádí v mnohem podstatnějších věcech. A tam už rozhodně nejde o soukromé peníze rodiny Fialů.

Kauza „malé družstevní záložny v Praze“ ukázala na to, jak funguje moc uvnitř ODS. Kmotry to zřejmě vyděsilo. A tak někdo napsal pod Fialovým účtem dva dlouhatánské omluvné statusy. Já osobně jsem je ani nepotřebovala. Věřím, že pan premiér neměl žádné špatné úmysly. Prostě se jako vždy zeptal velkých kluků, co má dělat. Tak jako to praktikuje dva roky ve vládě, kde hraje slušňáka z plakátu.

Vám, kteří používáte selský rozum, to bylo jasné už předtím. Mějte pohodový víkend.

