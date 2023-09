Schillerová (ANO): My se snažíme, ale váš ministr zdravotnictví to ignoruje

reklama

Pane premiére, a naprosto věcně a naprosto korektně: nemáte dobré informace, protože váš ministr zdravotnictví vás neinformuje.

Hnutí ANO uspořádalo dvakrát kulatý stůl na téma nedostatek léků v České republice. Pokaždé jsme pozvali ministra zdravotnictví. Poprvé nepřišel vůbec, říkal, že to nedostal, nebo že o tom nevěděl a tak dále. Tady si to vyříkávali s profesorkou Adámkovou, jestli to přišlo, nebo nešlo. Podruhé jsme si to pohlídali, aby se vymlouvat nemohl, tak poslal aspoň náměstka.

Byli tam všichni zástupci vůbec odborné veřejnosti, kteří v České republice jsou. Hnutí ANO po diskusi s nimi pod hlavičkou mého ctěného kolegy, stínového ministra zdravotnictví pana poslance Kamala Farhana, zpracovalo, tuším, deset nebo dvanáct bodů - on po mně vystoupí a seznámí vás s nimi - doporučení, jak by se mělo postupovat.

Takže neříkejte, prosím, že jsme nepřišli s žádným návrhem řešení. Je to jenom o tom, že váš ministr zdravotnictví nepracuje, nedělá, co má. A proto jsem interpelovala vás, abyste na to dohlédl. My máme recepty řešení.

A ještě k mé kolegyni Janě Pastuchové. Nemusíte ani jet autem, já jsem si zašla pěšky, a už je to dlouho, co jsem tam zašla, do lékárny tady na Malostranském náměstí, je to prý jedna z nejstarších lékáren v Praze, spolumajitel pan Fulier, tam jsem zašla, zeptala jsem se ho, vyslechla jsem celou řadu věcí, on řekl, že mohu o něm mluvit. Dokonce nabídl a souhlasil s tím, že natočí nějaké videjko, kde vystoupí, kde k tomu promluví, co je trápí, byl i na těch kulatých stolech, přišel. Je to on, kdo přišel s tou iniciativou, aby pokud budou mít suroviny, že si ty léky budou vyrábět v lékárnách.

Takže my se snažíme. Váš ministr zdravotnictví to ignoruje. Já se obávám, že na to prostě nemá. Já už to takhle natvrdo musím říct. (Předsedající: Váš čas.) Proto se obracím na vás, abyste zasáhl.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



