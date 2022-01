Schillerová (ANO): Naše hnutí nikdy nežebralo o nějaké vaše spojení s námi po volbách

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já budu reagovat na pana vicepremiéra, ministra práce a sociálních věcí, tak jak jsem si rychle stihla udělat poznámky. No, vy jste úplný superman, pane vicepremiére. Vy tady mluvíte do zemědělství, do ministerstva práce ještě moc ne, to bylo jen tak jenom velmi... do financí. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12115 lidí

To znamená když jsem zjistila nějakou nekalost, podnět a tak dále, šel profesionální tým auditorů, kontrolorů, naprosto jedno do jakého rezortu, a když zjistil nepravosti, tak prostě konali ti úředníci - já jsem se o to ani nezajímala, prostě byla to jejich povinnost. Takže já bych čekala, že profesionální ministr, a vy jste už podruhé ministrem, pokud si vzpomínám, tak udělá to samé. Nařídí audit. Nařídí kontrolu. Ale vy jste superman a já vůbec to neposuzuji věcně. Já neznám tu problematiku a bohužel exministr zemědělství se bránit nemůže, ten už není v aktivní politice, a ty generální ředitele já ani neznám, nevím o tom nic. Jenom tak bych postupovala já. Audit, kontrola, padni komu padni. Ale vy zřejmě se na to podíváte a za tři dny vidíte, jak to má být.

Pak jednáte se zemědělci tak úspěšně že jsem četla v médiích, že byla nějaká demonstrace. Ale zapomenete jednat s tripartitou - to se tedy naší vládě nikdy nestalo, předtím než snížíte mzdy. Takže to jsou takové jenom (nesrozumitelné) velké protimluvy, které jste tady přednesl. Pominu fakt, že už nejste ve volební kampani, asi vám to neřekli. Ale já spíš bych chtěla zareagovat na jinou věc. Proč jste pozastavili program Antivirus? Jaký je pro to důvod? Já jsem nikdy neměla velkou radost z tohoto programu, protože samozřejmě stál velkou spoustu peněz, ale nastavila se tam nějaká pravidla, velmi to chtěly podnikatelské svazy, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy. Ti všichni po tom volali velice a ten program nakonec byl tady, přestože tedy byl z dílny MPSV a my jsme měli neustále nějaké k tomu debaty, tak nakonec i tady vlastně parlamentní komisí ze strany bývalé opozice označen jako druhý nejúspěšnější po kompenzačním bonusu z dílny Ministerstva financí. Nakonec ten jediný zbyl teď těm podnikatelům. To je jediné, co teď mají.

Finanční správa už to začala vyplácet, tento týden jsem to četla v médiích, takže zaplať pánbůh ještě, že jsme to stačili připravit. Proč jste ho pozastavili? My jsme v prosinci na žádost a apel těchto svazů ho znovu spustili, myslím béčko, áčko samozřejmě jde dál, karantény, béčko jsou překážky. Spustili, vygenerovali jsme na tu částku 1,4 miliardy, z velké části z evropských peněz a ten program běžel. Ty žádosti určitě byly podány. Takže jste to pozastavil teď, abyste ho zkoumal? Ten program existuje dva roky, byl přezkoumán tady bývalou opozicí dopodrobna. Dneska jsou kontrolní mechanismy, vždyť jste tady kolikrát kritizovali, že úřady práce jsou přísné a oni prostě dělali svou práci, že ta kontrola následná je byrokratická. Takže proč jste to teď pozastavili? To nedává logiku. A není to třeba tak, pane vicepremiére, (Hovoří směrem k němu.) abych k vám nestála zády, tak se tahle otáčím, to je ze zdvořilosti. Není to třeba tak, že to nemůžete v provizoriu teď dělat? Není to třeba tak, že byste to přiznal? Že to spadlo do tzv. nespotřebovaných výdajů, neutracených peněz z minulých let a ty prostě nemůžete čerpat z provizoriu.

Možná, že to bude celá pravda. (Potlesk z řad ANO.) Mohl by odpovědět pan ministr průmyslu a obchodu, já ho nechci trápit, já vím, že je tady chvilku, není asi z politiky, tak jak vy ostřílení matadoři. Nemohl by přijít a říct tedy, kdy se začnou vyplácet ty covidové programy? Tak jak tady se ptala moje ctěná kolegyně Taťána Malá? Četla příběh... já ty příběhy dostávám také, já bych vám mohla teď hned ze svého mobilu přečíst jiné příběhy, kde mi taxikáři dneska píší, to už je skoro jako moje rodina, tady taxikáři, tady z Prahy a okolí. S těmi jsem si psávala o všech kompenzačních bonusech, zase mi píší: zase máme problémy, nikdo nám neodpovídá. Tak já, napište tomu a tomu, než se pan ministr tam zabydlí. On to bohužel není pan ministr financí, jinak já bych mu to samozřejmě řekla. (Ministr financí Stanjura z poslanecké lavice: Tady jsem.)

Jo, výborně, tak taxikáři mně píší, pane ministře. Děkuji, já vám to kdyžtak potom přepošlu. Nemohl byste, pane ministře, být tak velice laskav, opravdu velmi zdvořile vás prosím, s velkou zdvořilostí a pojďte tady říct na mikrofon, občané nás sledují i v tuto pokročilou hodinu, kdy začnete ty covidové programy, tak jak se vás zdvořile ptal můj další kolega, pan poslanec Havlíček? Kdy? Byly připravené technicky, takže jenom tam dejte peníze a vyplácejte. Jestli to tedy v rozpočtovém provizoriu jde. Já mám o tom velkou pochybnost. Když neznáte rozpočet, nevíte, kolik tam nakonec bude peněz. Pan ministr neustále opakuje, že všechny dotace podnikatelským subjektům, pane ministře financí, ještě jednou, bylo tam 68 miliard na rok 2022, ne 125, pořád to opakujete v médiích, není to pravda. 125 tam bylo v roce 2021, protože tam byla covidová pomoc, tak jenom, aby pořád se to nepletlo. Můžu vám říct i položky největší, které tam jsou.

Takže možná pojďte to těm lidem říct, kdy to bude. Kdy ty nepokryté náklady 21 covid, kdy to začnete vyplácet, protože oni se ptají. Pořád teď mají jenom kompenzační bonus. Takže to by bylo výborné, kdyby tady zaznělo. A poslední věc, která se mě velice dotkla... ne, mě se dotkne máloco. Já jsem opravdu díky pánu bohu klidný člověk. A jestli si vzpomínáte, my jsme přece nikdy hnutí ANO, nebo připomeňte mi to, já si toho nejsem vědoma, hnutí ANO nikdy nežebralo, to slovo jsem nepoužila, skoro to tak vyznělo, o nějaké vaše spojení s námi po volbách. My jsme se zachovali naprosto pragmaticky, my umíme počítat. Hned jsme vyhodnotili, byť jsme na mandáty vyhráli, můžeme se utěšovat, byť jsme na strany vyhráli, to všichni víme, ale vítěz je ten, kdo sestavuje vládu. To jsme uznali pragmaticky a skončili jsme v opozici. Bereme to s pokorou, bereme to jako zkušenost. Nevidíte, že jsme v naprostém klidu? Nikdy žádná vláda nepodala tak (nesrozumitelné) demisi jako naše.

V 7.30 ráno jsme jí podávali, po skončení ustavující schůze. To je přece projev demokracie, tak z čeho nás tady viníte? Já jsem si myslela, že jste přišel - a vy jste už zkušený politik (Otáčí se směrem k ministrovi Jurečkovi.) Zkušený velice, vy jste tady roky. My jsme tady spolu vždycky vedli debatu, vy jste tady mně četl ty příběhy. Teď zase já je budu číst vám. (Potlesk z řad ANO.) Děkuji. A já jsem si myslela, že jste přišel požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru. A nejenom vy jste ta nižší kategorie poslanců a já žádám jenom tu vyšší kategorii poslanců.

Pro mě měl vždycky každý člověk stejnou cenu. Ať jsem pracovala kdekoli, ať pracoval na podatelně, když dělal dobře svou práci, nebo dělal v nějaké vysoké manažerské pozici. Pro mě každý člověk má stejnou cenu tak jako pro mě má stejnou cenu a věřím, že pro většinu z vás, každý poslanec v této Poslanecké sněmovně. A prosím, on to trochu řekl už můj ctěný kolega Radek Vondráček. Hnutí ANO má a velmi za to děkujeme našim voličům za tyto hlasy, má 72 poslanců. A já myslím, že i ta dnešní debata ukazuje, že to je velká síla. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

