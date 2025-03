Schillerová (ANO): Největší buzeraci podnikatelů v dějinách lidstva posvětila vláda Petra Fialy

Vážení přátelé, pokud chcete podnikat v Česku, tak se ujistěte, že dodavatel dodavatele vašeho dodavatele kolem své fabriky chrání volně žijící ptáky, mloky a korýše, a že není narušen jejich harmonický vztah ke všem ostatním živočišným druhům v ekosystému a stejně tak k původnímu obyvatelstvu. Jo a taky se ujistěte, že nejen Vy, ale i všichni Vaši obchodní partneři při ochraně přírody uplatňujete „domorodé znalosti.“ Že nechápete, co jsem to právě napsala? Asi proto, že jste ještě nečetli nová pravidla pro podnikání v Evropské unii. Do českých zákonů je postupně pašuje Zbyněk Stanjura.

Největší buzeraci podnikatelů v dějinách lidstva posvětila vláda Petra Fialy během svého předsednictví Evropské unie 11. prosince 2022. Tehdy se rozhodlo, že firmy musí rok co rok posílat několikasetstránkové reporty o tom, čím jezdí jejich zaměstnanci do práce nebo jak hodlají zvrátit úbytek opylovačů. Když si všechna tahle pravidla pod zkratkou ESG vytisknete, vyleze Vám 554 stránek. A běda, jestli nějakou tabulku poděláte. Čeká Vás buď pokuta nebo Vám banka odmítne půjčit peníze.

Říkáte si, že takový nesmysl se v Česku ujmout nemůže? Ale omyl. Do českých zákonů ho propašoval Zbyněk Stanjura už na podzim roku 2023. Tehdy se týkal bank a od příštího roku ho chce zavést i pro všechny větší firmy. Pak i pro menší…

Zeptala jsem se lidí z oboru, jak se vůbec dá něco takového zvládnout. Řekli mi, že i ta nejmenší firma s nejjednodušší strukturou a nejmenším dopadem na životní prostředí, bude muset najmout tři nové lidi na plný úvazek, aby veškerou eko byrokracii zvládla.

Lidem jen pomalu dochází, co tohle všechno znamená. S tím, jak roste zhrození a zároveň se blíží volby, snaží se Fialova vláda lhát, že ona s tím nemá nic společného. Takže teď pro pořádek:

V létě 2022 nechala Fialova vláda předsedající Evropské unii rozšířit emisní povolenky pro obyčejné domácnosti a osobní auta. V zimě 2022 nechala schválit největší buzeraci podnikatelů na světě.

Na podzim 2023 tuhle buzeraci procpala do českých zákonů.

Na vině není jen ODS. Pod šílenost s názvem ESG se podepsal za Českou republiku Mikuláš Bek za STAN. Vychází z takzvaného „Kchun-mingsko-montrealského globálního rámce pro biologickou rozmanitost“, kterou se zase chlubí politici KDU-ČSL. Prý: „při vyjednávání jeho finální podoby sehrál důležitou roli také tým českého předsednictví.“

Opravdu nevím, co vládní politici kouří. Ale vzhledem k tomu, že v té Kchun-mingsko-montrealské dohodě se hned osmkrát objevuje termín Matka Země s velkým M a velkým Z, a taky v ní stojí, že do roku 2050 bude „naplněna vize žití v souladu s přírodou,“ řekla bych, že to je silný matroš.

Naši poslanci s halucinogeny neexperimentují. Velmi suše a civilně jsme vyzvali všechny politiky vládních stran, aby podpořili náš pozměňovací návrh, který české firmy od zelené šikany nadobro osvobodí.

Sledujte, jak to dopadne a užijte si víkend.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



