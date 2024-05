Schillerová (ANO): Nulová Fialova hodnota

reklama

Vážení přátelé, vědci konečně zjistili, co znamená „Fialova hodnota.“ Je to přesná nula. Škoda, že to budoucí premiér nevysvětlil lidem před třemi lety, když všem sliboval tu svoji „hodnotovou politiku.“ Nula je počet korun, které Fialova vláda vyjednala pro Českou republiku v Bruselu. Nula je počet korun, které Fialova vláda zařídila u zahraničních investorů na rozvoj naší ekonomiky.

Víte, kolik korun z Evropské unie zařídilo pro Českou republiku hnutí ANO? Tím nemyslím peníze, které by nám tak jako tak přišly z evropských fondů. Mluvím o penězích, o které si musíte v Bruselu říct a tvrdě za ně bojovat. My jsme takhle přinesli naší zemi 42 miliard korun. Když si přečtete titulky novin z let 2017 a 2021, uvidíte, že i novináři, kteří nás nemají v lásce, uznávají naše schopnosti pro Českou republiku něco vyjednat. A taky naši schopnost peníze vybrat doma. Politici pětikoalice mlčí jako hrob o desítkách miliard, které České republice přineslo naše EET a boj proti podvodům na DPH. Mlčí o tom, jak se nám podařilo srazit šedou ekonomiku z 15 na 9 procent.

Ještě aby pětikoalice nemlčela, když za dva roky její vlády šedá ekonomika zase stoupá, na důchodcích, živnostnících a pracujících rodičích si Stanjura vynahrazuje chybějící peníze ze zrušeného EET a výběr daní celkově má nejhorší od roku 2009.

Nulová Fialova hodnota neonově svítí na potemnělém pozadí české ekonomiky, která upadá. Průmysl jde právě teď dolů o 2,7 procenta a stavebnictví o 8,3 procenta. Hodnota našich úspor spadla o čtvrtinu. Státní dluh bude za 4 roky Fialovy vlády o 1100 miliard hlubší. Těch nul a mínusů už je na naši zemi příliš, nemyslíte?

Tak já je teď opět proložím jednou pozitivní hodnotou.

Skrývá se pod jménem Klára Dostálová. Snad se moje kamarádka Klára neurazí, že o ní píšu jako o matematické položce. Ale pro lidi je důležité vědět, kdo a proč vede naši kandidátku do evropských voleb. Klára ještě ani nebyla v politice, když naší zemi přinesla 25 miliard korun. Pracovala tehdy jako ředitelka Centra evropského projektování a tenhle její přínos rozhodl, že dostala pozvánku do ANO a stala se ministryní pro místní rozvoj. Jako ministryně pak naší zemi zachránila další desítky miliard, když radikálně zvedla úspěšnost čerpání evropských fondů oproti předchozím vládám.

Samozřejmě, že jsme toho odpracovali daleko víc, ale teď, když se blíží zrovna ty evropské volby, zkuste si představit dvě čísla, která jsem Vám dosud napsala.

42 + 25 = 67 miliard korun z Evropské unie extra pro Českou republiku. Náš příspěvek. A teď si vedle toho představte velkou svítící Fialovu nulu. Pan premiér je tak „proevropský“ a „prozápadní“, že v Bruselu ani nekuňkne, že by jeho země něco potřebovala. My na rozdíl od něj nikdy nezapomeneme, v které evropské zemi nás občané volili. Proto je náš slogan do voleb „Česko, pro Tebe všecko.“ Abychom se jasně odlišili od politiků, kteří neschopnost hájit svou zemi vydávají za „prozápadní orientaci.“

Jsem přesvědčená, že lidé jsou unavení neschopností Fialovy vlády. Spousta z nich už pochopila, že Fialova hodnota je nula. Takže až někde uslyšíte, že se rozpočet něčí firmy nebo rodiny dostal do Fialových čísel, budete vědět, o čem je řeč.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



