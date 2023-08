Schillerová (ANO): Pan Stanjura si polil tabulku kafem a výsledný flek mu připadal jako číslovka sto

reklama

Vážení přátelé, čtu si tak před spaním časopis Epocha a do oka mi padne článek o smrti anglického vladaře Karla II. Abych to shrnula. Jednoho rána se králi udělá zle a okamžitě „na pomoc“ přispěchají jeho lékaři. První věc? Pustí mu žilou. Jenže králi se líp neudělá, a tak ho nechají krvácet znovu. Panovník je na tom čím dál hůř, tak se doktoři rozhodnou přitvrdit. Nasadí projímadlo z „oranžové infuze z kovů rozdělaných v bílém víně,“ poté vitriol, klystýr a odvar z… Ne nebudu pokračovat, prostě medicína 17. století. Jak si asi domyslíte, král se už nevzpamatoval. Článek to shrnuje slovy: „Karlova odolnost, vystavena jejich péči, slábla.“ Vydržel to tři dny.

Teď si představte, že lékař z roku 1685 a Fialův ministr financí z roku 2023 jsou na tom stejně. Jaký je Stanjurův recept na chřadnoucí ekonomiku a stále tragickou inflaci? Zvýšení daní, zrušení evidence tržeb, zaškrcení investic, školství, vědy a zdravotnictví. Jestli Vám to připomíná královský klystýr, vitriol a pouštění žilou, tak se nemýlíte.

On totiž trik královského lékaře není v tom, že o svém řemeslu něco ví, ale v tom, že se tváří zasvěceně a ani mrknutím oka neprozradí, že absolutně netuší, co se stane. Je to vysoká hra. Když pacient díky vlastní síle přežije, dostane se Vám pocty a peněz, když ne, přijdete o hlavu.

Nesmíte zaváhat. Čím víc to s vámi vypadá nahnutě, tím sebejistěji se musíte chovat. Poslední tweet ministra Stanjury je přesně takovým tahem, podle kterého poznáte, že už fakt nemá co ztratit:

„V nové predikci ministerstvo financí započítalo pro rok 2024 efekt ozdravného balíčku. Výsledkem je zlepšení veřejných financí o 100 miliard korun.“

Ten stejný den dostala onu předpověď na příští rok do rukou veřejnost. A víte, co je v kolonce u veřejných financí? Tečka. Černá tečka. Prostě tam dali Stanjurovi úředníci puntík, protože sami netuší, co chaos jejich šéfa příští rok způsobí.

Takže jsou jen dvě možnosti. Pan Stanjura si polil tabulku kafem a výsledný flek mu připadal jako číslovka sto. Nebo se už přepnul do režimu královského lékaře, kterému umírá pacient.

Ráda si to nechám vysvětlit teď v neděli u Václava Moravce, kam snad pan Stanjura konečně dorazí. Debatě se mnou se už půl roku vyhýbá. Možná proto, že jsem ministryně financí z 21. století.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.



