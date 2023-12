Schillerová (ANO): Pane premiére, čupněte si a zkuste bobří smích, pak šnečí a lišácký

reklama

Vážení přátelé, nemáme právo na blbou náladu, vzkazuje na sítích Petr Fiala. Já si ale nemůžu pomoct. Když premiér vyčítá 81 procentům národa, že nemají na svoje pocity nárok, zní mi to trochu jako staré známé „všichni jste blázni, jenom já letadlo.“

Pane premiére, váš vzkaz není fér. Když už jste Čechům svou neschopností způsobil největší propad životní úrovně na světě a tím je dostal do blbé nálady, měl byste jim alespoň poradit, jak z ní ven.

Je od vás hezké, že nám četbu účtenek za elektřinu zpříjemňujete citáty Václava Havla. Ale při vší úctě, nestačí to.

A tak mám pro vás, pane premiére, tip, jak Čechům alespoň trochu zlepšit náladu. Co kdybyste si před nás čupnul, uvolnil paže a předvedl nám bobří smích podle MUDr. Karla Nešpora z Psychiatrické nemocnice Bohnice? Pak byste ukázal třeba šnečí smích, lišácký smích a každých pár dní byste vypustil jedno takové video. Pan doktor Nešpor má různých smíchů v zásobě celkem 238, takže by vám to vystačilo až do voleb.

Možná by váš bobří smích rozesmál i skláře z Květné, která po 230 letech tradice kvůli vám zavírá. A možná by ho mohla Česká televize dát jako úvodní znělku večerních zpráv a tím by léčila blbou náladu plošně.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



