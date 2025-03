Schillerová (ANO): Předstíráte rozhodnost v boji s migrací a zneužíváte oprávněné obavy veřejnosti

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já bych nejdřív, protože s těmi dopisy se roztrhl pytel, chtěla tady otevřeně přečíst svoji odpověď jménem klubu hnutí ANO, kterou jsem dnes odeslala předsedovi výboru pro bezpečnost, panu poslanci Pavlu Žáčkovi, na jeho pozvání k jednání o migrační a azylové politice. Ten dopis dám po přečtení tady na plénu na svoje sociální sítě a je i na webu hnutí ANO k dispozici.

"Vážený pane předsedo, obdrželi jsme od vás pozvání na schůzku k azylové a migrační politice státu, která se má uskutečnit několik málo měsíců před volbami, přestože vláda Petra Fialy činila veškeré své nevratné kroky v této oblasti po celou dobu svého mandátu bez sebemenší snahy o konzultaci s opozicí. Vaše vláda přitom měla nespočet příležitostí, kdy mohla zásadní otázky, které přímo ovlivňují bezpečnostní situaci v České republice, s opozicí konzultovat. Žádnou z těchto příležitostí jste bohužel nevyužili, a to ani k formálnímu, natož pak k serióznímu jednání. Jak víte, byl to ministr vnitra vaší vlády, kdo v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky, a dokonce i k velkému překvapení koaličních stran na evropské úrovni schválil migrační pakt."

"Bez konzultace s opozicí proti zájmům občanů České republiky zavázal naši zemi k fatální dohodě, která nám mimo jiné ukládá povinnost přijímat migranty z přetížených zemí, případně zaplatit pokutu až 20 000 eur za každého odmítnutého migranta. Byla to vláda Petra Fialy, jejíž ministr vnitra migrační pakt připravil, na Radě ministrů osobně schválil a 30. prosince 2024 pak v tichosti publikoval na webu Ministerstva vnitra České republiky seznam opatření, která je potřeba provést, aby u nás mohl být tento pakt plnohodnotně implementován. Datum nebylo náhodné, ale bylo zvoleno tak, aby návrh nevzbudil nežádoucí pozornost médií a veřejnosti. Od té doby vaše vláda žádné konkrétní návrhy nezpracovala ani nepředložila, ale problém odkládala co nejdéle to jen bylo možné.

Nemáme nejmenší pochybnost, že váš připravovaný návrh není žádným náhlým procitnutím a snahou reagovat na aktuální bezpečnostně migrační situaci v Evropě, jak tvrdíte v dopise, nýbrž snahou rozmělnit a sdílet vaše selhání v této oblasti, neboť implementaci migračního paktu již nemůžete dále odkládat. Proto jste se úmyslně vyhnuli řádnému projednání v mezirezortním připomínkovém řízení a předkládáte jej jako poslanecký návrh. Předstíráte rozhodnost v boji s migrací a zneužíváte přitom oprávněné obavy veřejnosti.

Jak víte, hnutí ANO je dlouhodobě přesvědčeno, že migrační pakt je třeba odmítnout a shodit definitivně ze stolu. A právě to udělá vláda hnutí ANO, pokud nám voliči po volbách svěří svou důvěru. Česká republika se tak přidá k dalším evropským vládám, které považují migrační pakt za mrtvý a nehodlají ho aplikovat. Vaše vláda navíc trestuhodně zavírá oči i před dalšími zásadními otázkami v oblasti vnitřní bezpečnosti České republiky a nenaslouchá hlasu opozice. Naše hnutí vás dlouhodobě aktivně upozorňuje například na podstav, podfinancování a snižování efektivity Policie České republiky, nedostatečné kapacity a personál detenčních zařízení, nevyhovující formu řízení cizinecké policie, dlouhodobé podfinancování Bezpečnostní informační služby, možné bezpečnostní hrozby spojené s příchodem ukrajinských válečných veteránů v nepředvídatelném psychickém stavu, možné bezpečnostní hrozby spojené s uzavřením hranic Spolkové republiky Německo a nárůstem počtu příchozích migrantů, možné bezpečnostní hrozby spojené s pašováním zbraní z Ukrajiny na černý trh v České republice.

Půl roku před volbami je pozdě hasit požár, na jehož založení jste se podíleli. Hlavním viníkem tohoto stavu je sice ministr vnitra Vít Rakušan, ale odpovědnost za jeho selhání nese celá vláda s premiérem Fialou v čele. Věříme, že účet za vaše chyby vám vystaví sami občané v podzimních volbách. My vám proto žádné rozřešení nedáme, ale naší úlohou bude napravit chyby a škody, které jste za poslední tři roky stihli napáchat.

S blížícím se koncem války na Ukrajině navíc hrozí, že do České republiky přijde řada válečných veteránů, kteří představují vysoké bezpečnostní riziko. Může sem pronikat rovněž ukrajinský organizovaný zločin, kterému jsme se dlouho a složitě snažili zbavit. Jedinou šancí, jak tomu zabránit, je vystavit definitivu vašemu vládnutí a dát prostor politikům, kterým není bezpečnost českých občanů lhostejná. Předvolební akce vaší vlády se rozhodně účastnit nebudeme. Pokud by vám skutečně záleželo na širším politickém konsenzu v otázkách vnitřní bezpečnosti České republiky, mohli jste podobnou nabídku přednést kdykoliv v průběhu současného volebního období. Načasování schůzky spolu s dlouhodobou neochotou jakkoliv jednat s opozicí považujeme za odsouzeníhodný trik, jímž se pouze snažíte oklamat veřejnost, a na tom se odmítáme podílet. Z uvedených důvodů se vámi organizovaného jednání nezúčastníme a můj podpis jménem poslaneckého klubu hnutí ANO." To je dopis, který odešel dnes panu poslanci Žáčkovi. Tady jsem ho přečetla, abych osvětlila, proč se hnutí ANO k tomuto jeho pozvání takto postavilo.

Já bych chtěla připomenout, pamatujete si nespočet bodů, které jsme navrhovali na jednání této Sněmovny? Pamatujete si x různých navržených mimořádných schůzí na téma migrace? Všechno jste odmítli. X jednání bezpečnostního výboru, které iniciovali mí ctění kolegové, kteří jsou jeho členy. Všechno jste odmítli. Teď vám teče do bot. Já tomu rozumím, chcete si opozici brát jako rukojmí, jako někoho, kdo vám přikryje záda. Ne, na to je pozdě. Vy musíte říct lidem pravdu, co jste napáchali, jaké škody jste napáchali, jak jste ohrozili bezpečnost této země. Já vás vyzývám, pojďte se o tom bavit na půdě Sněmovny, ať nás mohou kontrolovat občané. Ať občané mohou sledovat tuto debatu, ne za zavřenými dveřmi, kde to budete potom nějak interpretovat. Ne, my vám do této pasti už nevlezeme.

Tady to otevřete. Otevřete bod Bezpečnostní rizika České republiky. Teď ho navrhuji a pojďme se o tom bavit. Ať přijde pan poslanec Žáček, ať přednese svoje návrhy, ať se připojí další poslanci ODS, kteří tam k tomu přiložili tyto návrhy, a pojďme se o tom bavit. My se nebojíme té debaty. My máme experty a naše svědomí je naprosto čisté. My se nebojíme vyložit karty na stůl. My víme, jak bychom se chovali a jak se hlavně budeme chovat, pokud dostaneme vaši důvěru a budeme sestavovat příští vládu České republiky. Takže žádné zavřené dveře, žádná diametrálně odlišná vyjádření, žádné vaše pasti a pastičky, vaše píárové akce, z toho už jsme vyrostli. Pojďte se o tom bavit na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011).

Takže to bylo k bodu, který se týká pozvání pana poslance Žáčka, ale já mám ještě jednu...

Bezpečnostní hrozby České republiky, tak přesně by to bylo. (Místopředseda Bartošek: Prosím.) Děkuji vám.

Já mám ještě jednu věc na srdci, vážené dámy, vážení pánové. Jako předsedkyně poslaneckého klubu a vzděláním právník nemohu dnes opomenout a připomenout velmi neprofesionální a za mě i protiústavní chování, kterým se tady v minulém týdnu opět a opakovaně projevila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Zaznamenala jsem, že její opakované pokusy odejmout slovo předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, který v souladu se zákonem využíval přednostní právo svěřené předsedovi našeho hnutí, byly mnohde na sociálních sítích zcela opačně a za mě zvráceně prezentovány jako jakýsi obdivuhodný postup, zatímco oprávněná nevole předsedy našeho hnutí této svévoli se nepodřídit snad jako projev jakési neúcty k ženě.

Tady na půdě Poslanecké sněmovny se, dámy a pánové, nedělíme na ženy a muže v tom pravém slova smyslu, ale na zcela rovnoprávné, volené zástupce občanů, kteří využívají svých práv tak, aby jejich zájmy hájili co nejlépe a nejhlasitěji. Nikdo nemá právo odejmout jinému slovo proto, že je snad křehkého pohlaví. A nikdo by se neměl nechat protizákonně zbavit svých práv jen proto, že se o to pokouší žena. A pokud předsedkyně Poslanecké sněmovny po více než třech letech ve funkci plave v jednacím řádu, anebo ho zkrátka vědomě nectí, třeba proto, že se jí zrovna nelíbí to, co někdo říká, nelze to přejít, otočit list a tvářit se, že se nic nestalo.

Nebylo to totiž zdaleka poprvé, co Markéta Pekarová Adamová hrubým způsobem porušila jednací řád. Nebylo to poprvé, co se nás jako opozici pokusila umlčet. Naopak. Porušování jednacího řádu a snaha umlčet opoziční poslance je poznávacím znakem celého období, kdy má většinu v této Sněmovně koalice Petra Fialy a v čele dolní komory stojí předsedkyně TOP 09.

Myslíte si, že si necháme zasahovat do našich práv jenom proto, že tak činí žena? Myslíte si, že vás necháme vykládat si jednací řád podle aktuální nálady paní předsedkyně Sněmovny? Opravdu si myslíte, že vám dovolíme, abyste náš oprávněný nesouhlas s vaší svévolí označovali za nezdvořilé chování? V tomto případě jste na omylu.

My jsme nejsilnější politickou silou v této zemi. My známe svá práva. My na rozdíl od aktuální předsedkyně Poslanecké sněmovny známe jednací řád. My se nenecháme umlčet nikým, natož pak předsedající, která si za tři a půl roku nedokázala jednací řád ani nastudovat. Tedy ani ten jeden základní právní předpis, který ke své ceremoniální funkci potřebuje.

Dnes tady proto musí jasně zaznít jedna věc. Když se předseda hnutí ANO Andrej Babiš minulý týden přihlásil ke svému přednostnímu právu, předsedkyně Sněmovny mu ho neměla nejmenší právo odebírat, natož pak opakovaně, jak se bohužel stalo. Přednostní právo je v jednacím řádu jasně dané. Podle § 67 písm. e) jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má předseda politického hnutí právo vystoupit, kdykoliv o to požádá. Tato povinnost se neomezuje žádnou podmínkou ani žádným ale, a to právě proto, aby měl prostor reagovat na veškeré politické souvislosti a vládní kroky bez ohledu na to, jaký legislativní bod je právě na programu.

Paní předsedkyně Pekarová Adamová by měla vědět, že naproti tomu povinnost hovořit takzvaně k věci se na rozdíl od této situace vztahuje na běžná vystoupení, tedy vystoupení dle § 59 odst. 4 jednacího řádu, nikoliv na vystoupení předsedy strany nebo hnutí. Nemohu uvěřit, že tyto zvyklosti musíme nyní paní předsedkyni připomínat, když v minulosti, kdy byl ve stejné pozici její spolustraník Miroslav Kalousek, mohl si dovolit ve Sněmovně číst Listinu základních práv a svobod, aniž by ho kdokoliv vypnul.

Přednostní právo pro šéfa politické strany v hnutí nebo klubu a možnosti jeho využití jasně vysvětlil i předseda poslanců, klubu poslanců ODS, tehdejší předseda klubu poslanců ODS, Zbyněk Stanjura 16. září 2014. Laskavě si můžete dohledat stenozáznam, ze kterého nyní cituji: "Já se omlouvám. Já nejsem majitel přednostního práva, majitel je politická strana a politický klub. Já, protože mám díky svému klubu to přednostní právo a nejsem majitel, tak já se nemusím držet věci. To přednostní právo chrání opozici, aby mohla něco říci. Kdybychom ho neměli, pak bychom nebyli schopni vůbec říci nic z toho, co chceme." Konec citace Zbyňka Stanjury.

Slyšíte to, paní předsedkyně? Když nevěříte nám, zeptejte se prosím svých zkušenějších kolegů z vládních lavic, jak se věci mají. Opoziční lídři ODS i TOP 09 v minulosti pronášeli politické projevy v rámci interpelací. A také je nikdo nevypnul, neokřikoval, nepohoršoval nad nimi, ani je takzvaně nevedl k pořádku, jak jste se snažila tvářit minulý týden vy. Takže kde jsou ta vaše rovná práva pro všechny? Kde je ta demokracie, kterou se tady tak rádi oháníte? Umíte o ní plamenně hovořit. Ale když na to přijde, raději vypnete opozičnímu lídrovi mikrofon.

Markéta Pekarová Adamová se minulý týden zcela nepokrytě pokusila umlčet kritický hlas opozice. Proč? No samozřejmě proto, aby zamezila kritice katastrofálních kroků této vlády. Tahle koalice systematicky likviduje práva opozice. Nejprve si vytvořila umělé poslanecké kluby, aby si zvětšila přednostní práva a zmenšila prostor pro opozici. Pak zašlapala opoziční okénko, které tu za naší vlády běžně fungovalo. Ruší interpelace. Umlčuje nás, kdykoliv se jí to hodí. Zneužívá pevně stanovený čas hlasování bez ohledu na počet přihlášených řečníků, což je flagrantním porušením jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vláda běžně umlčuje diskusi nastavením pevného času hlasování, a to i v situacích, kdy je přihlášeno několik desítek poslanců, kteří mají právo vystoupit. A v neposlední řadě vláda přenesla svá zasedání na středu, čímž záměrně zkrátila prostor pro legislativní práci Sněmovny, která tak reálně ztrácí až půl dne na řádnou parlamentní debatu. A k tomu všemu si teď předsedkyně Pekarová Adamová troufla vypnout předsedu nejsilnější opoziční strany přímo uprostřed jeho projevu.

Demokracie znamená diskusi, ne umlčování opozice, dámy a pánové. Pokud si myslíte, že máte pravdu, nemáte důvod se nás bát. Nemáte nejmenší důvod bránit se konfrontaci s námi. Nemám pravdu? A pokud se nás bojíte, je to váš problém. Ale vypínat nás nebudete! Nebudete našemu předsedovi diktovat, o čem tady smí a o čem nesmí mluvit! Rozumíme si?

Je dobře, že období chaosu, svévole a nebetyčné arogance, kterým se zapíše Markéta Pekarová Adamová do dějin českého parlamentu, se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Přesto vás jménem našeho poslaneckého klubu chci ujistit, že porušovat jednací řád, abyste nás umlčeli, vám nebudeme tolerovat ani v jednom jediném případě. Speciálně vám, paní předsedkyně TOP 09. Prosím, zapamatujte si to.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní předsedkyně, každopádně vy jste nenavrhla bod.

Ano, máte pravdu, pane místopředsedo. Nechala jsem se unést, ale navrhuji bod, a to s názvem Protiústavní chování Markéty Pekarové Adamové. Prosím, aby to bylo zařazeno jako třetí bod, předpokládám. Měl tam nějaké body pan předseda, poslanec Babiš, takže zařaďte to prosím jako bod po bodech pana předsedy Babiše. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já bych vám vyšel velmi rád vstříc, ale pan předseda navrhl pouze jejich zařazení na program, nikoliv pevné zařazení v rámci programu. To znamená, je to obtížně hlasovatelné tak, jak to navrhujete. Můžete to dnes navrhnout třeba jako třetí bod dnešního programu.

Dobře. Navrhuji to jako třetí bod dnešního jednacího dne. Děkuji.