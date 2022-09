Schillerová (ANO): Schodek bude 375 miliard! Vládní koalice nezná stud

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych vystoupila s něčím, co se tady včera v tichosti odehrálo, v tichosti, naprosté tichosti. A my jsme se dostali do zcela bezprecedentní situace. Já to nejdřív odůvodním, a pak řeknu návrh bodu. Věřím, že to není proti jednacímu řádu.

Tento týden nám současná vládní koalice deklarovala, jak málo pro ni znamená legislativní rámec. Tento týden jsme sledovali, jak si koalice přidá do rozpočtu na rok 2023 - v pondělí to schválila vláda, neuvěřitelných, virtuálních 150 miliard do příjmů, ničím nepodložených, bez legislativní opory, bez souhlasu Poslanecké sněmovny, bez návrhu zákona. Tento krok samotný o sobě by v minulých obdobích stačil na okamžité odvolání ministra financí. Ale tato vládní koalice zřejmě nezná stud. Ale já chci mluvit o novele rozpočtu na rok 2022, o to, co se tady v tichosti včera událo.

Celá předvolební kampaň současného kabinetu Petra Fialy byla založena údajně na tom, jak naše vláda byla rozpočtově nezodpovědná. Já si vzpomínám na ty diskuse o tom, přestože jsme tady společně s ODS hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy, zvýšení rozpočtového určení daní, zvýšení slevy na poplatníka, což udělalo samo o sobě kolem 90 miliard propadu příjmů na příjmové straně, tak přesto jsme toto slýchali, přestože jsme bojovali s covidem, s neviditelným nepřítelem, a nevěděli jsme, jak dlouho bude omezena ekonomika.

Bojovali jsme s propadem ekonomiky v roce 2020, minus 5,5 %.

Já si vzpomínám na to, jak za té minulé krize, v těch letech 2008, 09, 12, jak bylo nutné provádět, jak se prováděly, obrovské škrty, jak se zaškrtila ekonomika. Vzpomínám si na to, jak opozice, tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, říkala - musíte škrtat, musíte tam vyškrtat 100 miliard, my to dokážeme, vy na to nemáte, my to zvládneme. Místo toho, abyste řešili krizi, která přišla - a já neříkám, že ta krize tady není - (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedající s žádostí o zjednání klidu.)

- tak jste se začali vysilovat zbytečnými účetními triky. Jak tento rok sebrat zdravotním pojišťovnám 14 miliard, aby se jim zase příští rok vrátily a podobně. Jak seškrtat mandatorní výdaje, protože už ministr financí dobře věděl, že bude připravovat novelu rozpočtu, kam je zase bude muset vrátit. To nemluvím o tom, že se současná vládní koalice úplně, úplně, vzdala, troufla bych si říct lidové slovo vykašlala, na jakoukoliv konsolidaci veřejných financí.

V podání této vlády je šetření mediálním pojmem, jakýmsi zlatým grálem, který je neustále připomínaný, ale který nikdo nikdy neviděl. Jakékoliv návrhy úspor, které bychom od vládní koalice očekávali, byly zapomenuty a místo nich tady máme jenom prázdné řeči o tom, jak v příštích obdobích plánují návrat k 3 % HDP a to v roce 2024 na 2,6 % HDP, respektive až na 2,3 % HDP v roce 2025. To, že tento rok jsme na výši 3,8 % HDP, jaksi ministr financí Stanjura zapomíná.

Včera jsem tady toho hodně slyšela o našich pandemických rozpočtech. Říkám to zcela jednoznačně, že z pohledu veřejných rozpočtů se dnešní situace se zdravotnickou krizí nedá srovnávat. Jednak naše vláda z důvodu ochrany občanů před šířením pandemické nákazy musela přistoupit ke zcela bezprecedentním opatřením v podobě de facto vypnutí velké části ekonomiky. Z tohoto důvodu samozřejmě - znova opakuji - pokleslo HDP historicky na minus 5,5 %, historicky největší pokles.

Dnes daňové příjmy rostou v důsledku zcela extrémních čísel inflace, ale taktéž díky ekonomickému růstu. Rozdíl mezi námi sestavovaným rozpočtem na rok 2022 a současnou novelou je větší, než 127 miliard. O 127,4 miliardy má tato pětikoalice na příjmové straně k dispozici navíc. To nemluvím o rostoucích dividendách, zejména polostátního podniku ČEZ.

Navíc my jsme snižovali daňovou zátěž. Znova připomínám - superhrubá mzda, daň z nabytí nemovitých věcí. (Výhrady ze strany ODS, že pro to také hlasovala.) Ano, ODS hlasovala pro její zrušení s námi. Já to tady otevřeně a upřímně připomínám. A také její zrušení 14 miliard zdravotnictví. Také jsme zvyšovali, znovu připomínám, prostředky obcí a krajů, kde jsme přesunuli v rámci rozpočtového určení daní 27 miliard.

Po včerejšku to, milé kolegyně a milí kolegové, vypadá, že po druhém čtení novely - až budeme ve třetím čtení - nebude schodek 330 miliard, ale bude schodek 375 miliard, 375 miliard! Tato vládní koalice si načetla pozměňovací návrhy - předpokládám, že spolu mluví, že to tady nebyla žádná pionýrská akce jednotlivců - si načetla pozměňovací návrhy. Alespoň ministr práce a sociálních věcí měl tu odvahu, že tady předstoupil a představil svůj pozměňovací návrh, který zvyšuje schodek o sedm miliard.

Nerozumím tomu, jak se zpracovává rozpočet, jak se projednává, jak se diskutuje, když chybí MPSV sedm miliard, ale alespoň to tady zdůvodnil. Byť to samozřejmě podrobuji veliké kritice. Na rozdíl od tiše podaného pozměňovacího návrhu poslanců, pana předsedy hospodářského výboru Ivana Adamce za ODS a poslance STAN Tomáše Müllera, kteří se v tichosti přihlásili k pozměňovacímu návrhu, který zvyšuje schodek o 38 miliard - takže 38 + 7 = 45 - aniž by byl zdůvodněn. (Silný hluk v sále.)

Takže je po komunálních volbách a koalice vyšla s pravdou ven. Schodek je 375 miliard. Vzpomínáte si na ty silácké řeči, na ty řeči, že pořád ho máme nižší, než vlády Andreje Babiše? Náš schodek byl 376,6 miliardy a neměli jsme příjmy o víc jak 127 miliard vyšší. Poskytli jsme peníze, zvyšovali jsme rezortu obrany o 4,5 miliardy. Dávali jsem 1,5 miliardy na dopravu, myslím, ve srovnání s předcházejícím rokem. Školství o tři miliardy navíc. Zemědělství mělo získat o 2,5 miliardy navíc. Ve zdravotnictví jsme navrhovali o jednu miliardu navíc a nesahali jsme samozřejmě na peníze pro státní pojištěnce. Také na sport o téměř jednu miliardu. Měli jsme tam na technologickou agenturu o 400 milionů navíc a tak dále.

Takže to je celá pravda, to je celá pravda. Je po volbách a koalice předkládá - protože si myslím, že tyto pozměňovací návrhy z dílny a z pera koalice projdou - předkládá schodek 375 miliard. Znovu opakuji. Vláda Andreje Babiše, která neměla inflační příjmy, předložila návrh rozpočtu se schodkem 376,6 miliard. Takže toto je celá pravda a já navrhuji bod: "Vysvětlení ministra financí k návrhu novely rozpočtu na rok 2022." Protože ještě včera ve veřejném prostoru - viděla jsem to v České televizi v pořadu Události -ještě tam mlžil, jaký vlastně schodek bude a jaké budou podány pozměňovací návrhy. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců hnutí ANO.)

