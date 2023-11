Schillerová (ANO): Stanjura dokázal předstihnout Kalouska za pouhé dva roky

reklama

„Češi budou za své milované pivo v barech platit 21 procent DPH.“ Tuhle zprávu o České republice vyslaly Euronews v sedmnácti jazycích do celého světa. Jak vidíte, stále jsme pro zbytek planety ze všeho nejvíc zemí piva. Když česká vláda zdražuje vlastním lidem i to, musí být situace opravdu vážná, řekli si redaktoři v zahraničí. K tomu ještě skromně dodali, že zvyšovat se bude i daň na léky. Mohli s klidem napsat „daň na všechno“, protože Stanjurův propagandistický vynález „snížená daň“ je o pětinu vyšší, než byla námi zavedená nejnižší sazba. Předpokládám, že tenhle podfuk už je mimo chápání zahraničních novinářů, takže to v jejich zprávách nenajdete.

Jinak těch zpráv o České republice ve světě moc není. Snad kromě toho, že se česká vláda chystá nakoupit 24 super stíhaček. To už je takový balík peněz, že zaujal Reuters i Al Jazeeru. Nezapomněli dodat, že je to největší výdaj na zbrojení v dějinách země. Co ale nenapsali, že se chystá v době, kdy Češi chudnou nejrychleji ve svých novodobých dějinách a nejvíc ze všech rozvinutých zemí na světě. Pouze ocitovali Petra Fialu, že jednu z těch stíhaček budeme mít už v roce 2031.

Já nechci zpochybňovat přání a úsudek našich vojáků, s čím by měli létat. Vysoce si naší armády vážím. Vždyť jsme to byli my, kdo jí zdvojnásobil rozpočet. Pokládám ale jasnou otázku na premiéra Fialu a ministra Stanjuru. Jak náš národ připravujete na chvíli, kdy dojde účet 150 miliard za stíhačky?

Přeci abychom si mohli dovolit „vypláznout“ takový balík, musí být naše ekonomika v kondici. Co děláte pro to, aby v ní skutečně byla? Prohlašujete všude do médií, že děláte nepopulární opatření, abyste zkrotili nebezpečně rostoucí dluh. Už ale lidem neřeknete, že je to dluh, který sami děláte. A že svou neschopnost ho zkrotit přehazujete na tvrdě pracující lidi a firmy zvyšováním daní a poplatků. Dokonce svou neschopnost přehazujete i na seniory, kteří si svoje už odpracovali.

Vždyť si představte. Stanjura dokázal za pouhé dva roky předstihnout Kalouska a zadlužuje nás tempem 355 miliard ročně. A bude ještě hůř, protože daňové balíčky, které tlačí Sněmovnou, poškodí českou ekonomiku a zhorší výběr daní o dalších 50 miliard. Už teď je schopnost státu vybírat daně nejhorší od roku 2009. Druhý z těchto balíčků navíc od ledna 2024 přehazuje 51,5 miliardy za energie ze státu na lidi a firmy. Co to udělá s ekonomikou, se můžeme domýšlet.

Já mám tedy jasno. Je absurdní, aby o nákupu stíhaček rozhodovala vláda, která na ně nedokáže vlastní národ ekonomicky připravit.

