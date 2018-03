Seďa (ČSSD): Co se podařilo prosadit z volebního programu Za Hradiště

V říjnu to budou čtyři roky od komunálních voleb a je třeba připomenout, co se podařilo prosadit z našeho volebního programu Za Hradiště. Jsme aktivní opoziční stranou, která nejenže kontroluje stávající radniční koalici, ale podílíme se na rozvoji města. Například se nám podařilo prosadit investice do oprav a rekonstrukcí MŠ a ZŠ, ZUŠ, dětských hřišť či městských komunikací. A také se snažíme otevřít dveře MěÚ občanům města.

Podařilo se rozšířit otevírací dobu poboček České pošty v Mařaticích a ve Štěpnicích, byla ukončena první etapa výstavby parkoviště u hřbitova v Mařaticích, byla zahájena revitalizace městských sídlišť a konečně se po letech začíná podporovat MHD.

Přes tyto pozitiva se stále nedaří prosadit výstavbu komunitního centra či podporu výstavby bytů pro mladé rodiny s dětmi, stále je nedostatek parkovacích míst a pořád nás trápí přehuštěná doprava ve městě. Zůstává nedořešena rekonstrukce bývalé věznice a městských lázní. Podle našich představ se málo investuje do zlepšení kvality životního prostředí.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stávající radniční koalice prakticky rezignovala na rozvoj města, na řešení dopravního napojení na obchvat R50 či na obchvat Jarošova. Schází také aktivní politika proti nežádoucí migraci mladých z města či proti nedostatku kvalifikované práce. Zastavila se výsadba zeleně, revitalizace vodních ploch či zlepšení dostupnosti pro pěší a cyklisty.

Naše město má letité problémy, které současné vedení města neřeší a odsouvá do nedohledna. Příkladem jsou neustále odsouvané investiční akce, stagnace veřejných služeb či malá podpora obyvatel města. Schází koncepční přístup a větší odvaha realizovat dopravní stavby.

Postrádám také větší tlak na přátelštější a vstřícnější MěÚ vůči občanům Uherského Hradiště.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Seďa (ČSSD): Nenechat se ani zastrašit ani umlčet Seďa (ČSSD): Doufám, že na politiku a zejména na ČSSD nezanevřeš Seďa (ČSSD): Jak dál v sociální demokracii Seďa (ČSSD): K Mezinárodnímu dni žen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV