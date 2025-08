Vyhazov Klempíře za politiku? Muzikant z SPD se drží za hlavu

Poprask kolem vyhazovu Oto Klempíře z populární kapely J.A.R. kvůli kandidatuře do Poslanecké sněmovny za stranu Motoristé sobě stále neutichá. Nejnověji se k němu vyjádřil Boris Latýn, expert SPD pro IT.

„Také jsem hrál v kapele, kde jsme měli jiné politické názory, ale abychom kvůli tomu někoho vylučovali, to nás ani nenapadlo,“ pozastavuje se opoziční politik.

Připomněl, že v těchto dnech probíhá poměrně nechutná záležitost týkající se vyloučení Oto Klempíře z kapely J.A.R. „Proč nechutná? Protože normální je, když lidi mají různé politické názory. Každý má právo kandidovat za politickou stranu nebo hnutí a na základě toho nesmí být diskriminován například v práci. Víme, že se tak často neděje, to je bohužel problém dnešní doby. Oto Klempíř byl hlavní postavou známé kapely J.A.R. a letos se rozhodl kandidovat za politickou stranu Motoristé sobě v Plzeňském kraji do Poslanecké sněmovny. Na tom není nic zvláštního, spousta zpěváků, herců i dalších slavných osobností to v minulosti udělalo, jak do Poslanecké sněmovny, tak i do Senátu,“ vysvětluje Latýn.

Dále uvádí, že někteří byli úspěšní, například horolezec Leopold Sulovský, herci Vítězslav Jandák či Tomáš Töpfer nebo zpěvák Michal Prokop. „Jiní naopak neuspěli a utrhli si svými výroky z ostudy kabát, jako například brankář Dominik Hašek. Jít do toho je zkrátka riziko, které se nemusí vyplatit. Politická strana Motoristé sobě je poměrně nový subjekt, který se zatím ve sněmovně nemohl projevit, protože tam zkrátka není. Oto Klempíř tedy rozhodně nemá nic jistého a do sněmovny se dostat nemusí. Ostatní členové kapely J.A.R. se však rozhodli, že s ním v takové situaci koncertovat nebudou,“ podivuje se Latýn.

Většina demokratů se řídí Voltairem

A vysvětluje: „Přijde mi to jako muzikantovi (i když samozřejmě na daleko nižší úrovni než Oto) velmi hloupé. Sám jsem byl členem kapely dlouhých 15 let, byli jsme čtyři a jednalo se o poměrně úspěšnou revivalovou skupinu, se kterou jsme objížděli celou republiku a občas i Slovensko. A jak to bývá, měli jsme jiné a s některými členy kapely dokonce opačné názory. Z toho pak vyplývalo občasné špičkování, že jeden či druhý to nemá v hlavě v pořádku, když má rád takové a jiné politiky. Zkrátka naše opačné politické názory vedly jen k zajímavým diskusím, nikdy ne k hádkám. O to raději jsme byli, když jsme se často v některých věcech shodli.“

Latýn vzpomíná, že zejména kapelník Ondřej se snažil vždycky o věcnou diskusi a dobrou náladu, v podstatě se řídil slovy francouzského filozofa Voltaira: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.“

Latýn zdůrazňuje: „Je to tedy o toleranci, o které je vlastně celá demokracie. Ale není o ní tzv. lidová demokracie nebo liberální demokracie. Všimněte si, že většina demokratů se Voltairem řídí; naopak liberální demokraté ostatní nálepkují hanlivými názvy a nechtějí s nimi ani diskutovat.“

Již dříve se ke kauze vyjádřila také senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Napsala, že kapela J.A.R. jednala v rozporu s ustanoveními Listiny základních práv a svobod. „Diskriminovat kohokoliv na jeho právech jen proto, že uplatňuje svá základní občanská práva, tedy kandiduje – jako jiní – do veřejné funkce, totiž není vůbec tak samozřejmé, jak se asi kapele zdá. Naopak. Je to popření základních principů demokracie v přímém přenosu,“ sdělila politička a právnička.

A aby nebylo o jejích slovech pochyb, citovala příslušné články Listiny základních práv a svobod.

Změní se repertoár kapely?

Kapela J.A.R. oznámila rozchod se svým frontmanem Otou Klempířem poté, co se rozhodl kandidovat za Motoristy.

Psali jsme: „Majáci, feťáci, na mejdanech chrochtali.“ J.A.R. a Klempíř. Pere se špína

„Naše další společné životní cesty jsou bohužel neslučitelné,“ sdělili muzikanti fanouškům. Ti zůstali jako opaření. Objevily se názory, že díky „dobré kádrové politice“ mohou jít muzikanti hrát na festival politické písně Sokolov. Zaujala také „hloubka přátelství a mezilidských vztahů, když ‚konec společné životní cesty‘ způsobí kandidatura za politickou stranu“. Vynořily se i nejasnosti kolem toho, zda kapela bude nadále hrát Klempířovy písničky. Hudebníka se zastala i manželka. Na sociální síti publikovala příspěvek adresovaný „morálním majákům a feťákům“, v němž pro ostré slovo nešla daleko.

Oto Klempíř je český zpěvák, rapper, textař, scenárista, básník a marketér, dosud známý především jako frontman funkově-rockové kapely J.A.R. (Jednotka Akademického Rapu), která vznikla 17. listopadu 1989. Je také autorem stovek písňových textů pro různé interprety, podílel se na scénářích několika filmů a skládal filmovou hudbu. Dlouhodobě působí v reklamě a marketingu, kde se věnoval i politickým kampaním, např. pro Piráty, ODS nebo Karla Schwarzenberga. V letech 1984–1985 byl pod nátlakem donucen ke spolupráci s StB, což v roce 2019 veřejně přiznal a označil za svou „noční můru“.

Kvůli kandidatuře za Motoristy byl pozastaven Klempířův pořad Sedmé nebe na ČRo Vltava, který se věnuje funku a soulu. Český rozhlas tak postupuje v souladu s pravidly pro veřejnoprávní média, která zakazují kandidátům ve volbách moderovat pořady během kampaně.

