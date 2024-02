Seďa (SOCDEM): Doba je nemocná, nemocné jsou i vlády a politici

reklama

Pokud můžeme hodnotit současnou situaci, lze konstatovat, že dnešní doba je nemocná. A s ní jsou nemocní i lidé. Ovšem nemocné jsou i vlády a politici. Ti mají řešit problémy, které občany pálí, a ne před nimi zavírat oči, či dokonce další problémy přidělávat. Pokud si neuvědomíme, že jsme ovlivňováni světovou a globální politikou a naše politické strany se dostávají do područí jiných než národních zájmů.

Naši zemi řídí oligopoly a oligarchické skupiny s úzkou vazbou na vládní i opoziční politické strany, zastoupené v parlamentu. Takže se pohybujeme v zemi, kde si na demokracii pouze hrajeme a kde lidé podlehli propagandě mainstreamového vymývání mozků.

Nejde však pouze o Českou republiku, ale o celou Evropu, v které se ztrácejí její hodnoty a jsou postupně nahrazovány pomýlenými a do budoucna nebezpečnými ideologiemi. Ty se nás snaží kolonizovat a diktovat vůli elit Evropské komise. Dnes to již není o svobodě či o demokracii. Je to o pro korupční dotační politice, která je nástrojem k prosazení cílů globalistů a neo-liberálů.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



Politici dnes celosvětově vytvářejí atmosféru zášti a nenávisti. Nenávisti vůči národům, vůči politikům a vůči lidem. A za vším je boj o záchranu světové hegemonie globálních hráčů, kteří potřebují na straně jedné narušit svazky partnerství svých konkurentů. A na straně druhé nově nastolovat vzájemně výhodné obchodní a politická partnerství. K tomu všemu přichází Green deal a digitální totalita spolu s AI rozvojem.

Pokud si uvědomíme všechny navzájem propojené vazby, pokud se poučíme z historie, pokud se vrátíme v politice k souboji politických programů a pokud zvýšíme národní odolnost vůči rozličným populistickým ideologiím, pak máme ještě šanci na posílení demokracie a svobody.

Je třeba jasně zakročit proti současné politice, která záměrně rozděluje společnost a zároveň je zkorumpovaná mocí. Je třeba zastavit oligarchizaci politiky, v které se politické, mediální a podnikatelské elity spojily v jeden elitářský celek, aby lidem vládl. A takto vytvořené vlády se stávají rukojmím kapitálu. Pak je takový „second hand“ demokracie řízen politikou gest, slibů a póz. Slova jsou více než činy.

Ano, doba je nemocná a nemocní jsme i my lidé. Protože za tento vývoj si můžeme i sami. Protože si málo klademe otázku: „Komu ku prospěchu.“ Přesto je třeba vidět pomyslné světlo na konci tunelu. Tím světlem je to, že se začneme více zajímat o to, kde a jak žijeme. Že se budeme starat o věci, které se nás týkají, a že budeme dělat co nejlépe vše to, na co stačíme.

Je třeba návratu k tradičním hodnotám, na kterých jsou postaveni jedinec, rodina, obec a stát. A zejména volit takové zástupce, kteří budou konat v zájmu řešení problémů, které občany naší země trápí.

Vězme, že jakákoliv pozitivní změna může přijít jedině od občanské společnosti. K tomu nám dopomáhej náš rozum a naše práce.

Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa

