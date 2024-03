Seďa (SOCDEM): Z bláta do louže, či z deště pod okap?

reklama

To, co v současné době předvádí někteří členové vlády, pan premiér a veřejnoprávní televize, je zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska, s cílem ovlivnit volby ve prospěch pravice. To opravdu nemá česká vláda a česká média jiná, daleko důležitější témata? Co na to občané České republiky, jejichž zájmem je udržovat dobré vztahy se všemi sousedními zeměmi?

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2784 lidí

ČR je proexportní země, kdy ekonomika je životně závislá na vývozu našeho zboží. To, co dělá současná česká zahraniční politika, je pravý opak. Prostě ideologicky hájí zájmy globálního kapitalismu, USA a oligarchů. A aby to tak nebilo do očí veřejnosti, tak ukazuje stále na oligarchu Andreje Babiše, který může za vše špatné v naší zemi.

Tento boj oligarchů sledují občané a najednou nemají jasno, koho vlastně volit. Zda to nebude z bláta do louže či z deště pod okap. Jedinou alternativou je vystavit české pravici včetně ANO a SPD stopku a podpořit mimoparlamentní levici, především Sociální demokracii. Ta má recept na současnou nespravedlivou a proti občanskou politiku.

A tím je spravedlivější daňová reforma, která zatíží bohaté a zahraniční firmy, zejména z finančního sektoru. Nelze donekonečna sledovat odtok zisků z naší země či bohatnutí z vysokých cen energií, potravin a pohonných hmot. Stabilizace veřejných financí na úkor zaměstnanců, seniorů a živnostníků je slepou uličkou.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Seďa (SOCDEM): Omezení valorizace penzí dopadne nejen na seniory, ale i na mladou generaci Seďa (SOCDEM): Naše země potřebuje investice do obrany a to ve spolupráci s evropskými zeměmi Seďa (SOCDEM): Dezinformace a zase jen dezinformace Seďa (SOCDEM): Zemědělství a Green Deal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE